Водная прогулка
Незабываемый день на Себу: снорклинг с акулами, сардинами и черепахами
Увидеть самую большую акулу в мире и самый красивый водопад на острове
Начало: У вашего отеля
23 апр в 03:30
24 апр в 03:30
от $270 за человека
Водная прогулка
Активный день в Себу: снорклинг и каньонинг
Проведите день в Себу, плавая с китовыми акулами, наслаждаясь каньонингом и красотой водопадов Кавасан. Откройте для себя райские пляжи Сумилона
Начало: У вашего отеля в г. Себу
Завтра в 03:00
22 апр в 03:00
$206 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон
Погрузитесь в мир китовых акул, откройте для себя водопад Тумалог и завершите день на белоснежных пляжах острова Сумилон
Начало: У вашего отеля в г. Себу
Завтра в 03:00
22 апр в 03:00
$206 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Животные»
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