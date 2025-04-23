Проведите день в Себу, плавая с китовыми акулами, наслаждаясь каньонингом и красотой водопадов Кавасан. Откройте для себя райские пляжи Сумилона

Начало: У вашего отеля в г. Себу

«Снорклинг с китовыми акулами — 600 песо с чел»