Индивидуальная экскурсия по Себу
Погрузитесь в историю Себу, посетив его главные достопримечательности. Форт Сан-Педро, крест Магеллана и базилика Санто-Ниньо ждут вас
18 окт в 08:00
19 окт в 08:00
от $200 за человека
Погружение в Себу: акулы и каньоны
Насладитесь уникальной возможностью поплавать с китовыми акулами и отправиться в каньонинг на водопаде Кавасан в Себу. Всё включено для вашего комфорта
18 окт в 03:00
19 окт в 03:00
от $270 за человека
Знакомьтесь, Себу
Обзорная автопешеходная экскурсия по старейшему городу на Филиппинах
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
от $210 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина21 июля 2025Тур по Себу с Андреем нам очень понравился. Андрей интересно рассказывает про историю Филиппин, Магеллана и не только. Рекомендуем.
Большим плюсом для нас было, что забрал нас из Мактана.
