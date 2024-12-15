6 дней
Острова Себу и Бохол: индивидуальный тур со снорклингом и пляжным отдыхом
Увидеть морских и экзотических обитателей, отправиться на каньонинг и в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан (Себу), время встречи зависит от в...
«А на острове Бохол отправимся в круиз по реке, увидим Шоколадные холмы и местных обитателей»
2 янв в 00:00
6 янв в 00:00
$1100 за человека
4 дня
Филиппинский экспресс-трип: индивидуальное путешествие по знаковым локациям островов Себу и Бохоль
Посетить рукотворный лес, увидеть Шоколадные холмы и отправиться в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан / любое другое место острова Себу ...
«Завершим путешествие круизом по реке Лобок»
3 янв в 08:00
8 янв в 08:00
$750 за человека
10 дней
Филиппины для искушённых: экзотика моря и островов, пляжные отели и лекции экспертов
Вблизи рассмотреть обитателей тропиков, поучаствовать в лечон-вечеринке и круизе на плоту-ресторане
Начало: Аэропорт Себу, после полудня
«обед во время речного круиза (7 день)»
3 янв в 15:35
$5250 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена15 декабря 2024Мы выбрали индивидуальный тур и не ошиблись🤩 это очень комфортно, много информации и масса прекрасных впечатлений👍 огромное спасибо Елене и Константину👏
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Круизы»
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Сколько стоит тур в Себу в декабре 2024
Сейчас в Себу в категории "Круизы" можно забронировать 3 тура от 750 до 5250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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