Филиппинский экспресс-трип: индивидуальное путешествие по знаковым локациям островов Себу и Бохоль
Посетить рукотворный лес, увидеть Шоколадные холмы и отправиться в круиз по реке Лобок
Начало: Аэропорт Мактан / любое другое место острова Себу ...
«После завтрака погрузимся в подводный мир Моалбоала во время снорклинга с сардинами и черепахами»
21 авг в 08:00
27 авг в 08:00
$989 за человека
Активный отпуск на Филиппинах: острова, джунгли и подводный мир в мини-группе и без детей
Заняться каньонингом, пролететь на зиплайне, поплавать с акулами, дюгонями, сардинами и черепахами
Начало: Аэропорт Себу, 16:00
«Приключение активное и наполнено адреналином: пролетим на зиплайне, займёмся каньонингом, снорклингом, каякингом и фридайвингом к японскому кораблю времён Второй мировой войны»
22 фев в 16:00
22 мар в 16:00
$3340 за человека
Активные выходные на Себу со снорклингом и каньонингом только для вашей компании
Понаблюдать за обезьянами, поплавать с акулами и черепахами и добраться к Кавасану с экстримом
Начало: Себу/Лапу-Лапу, 5:00
«По завершении снорклинга доставим вас к месту старта и попрощаемся»
20 авг в 08:00
24 авг в 08:00
$670 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Сноркелинг»
Самые популярные туры этой рубрики в Себу
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Себу в августе 2026
Сейчас в Себу в категории "Сноркелинг" можно забронировать 3 тура от 670 до 3340. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Себу (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Сноркелинг», 9 ⭐ отзывов, цены от $670. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь