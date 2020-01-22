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в Финляндии сегодня – последние новости, статистика и онлайн карта

Сколько заболело коронавирусом в Финляндии на сегодня: 3681 заболел, 90 умерло, 1700 выздоровело. Последние новости Финляндии, карта, графики и статистика по дням. Сравнение с другими странами мира

Последние данные о коронавирусе в Финляндии

  • Заразилось 3681+192
  • Умерло 90+8
  • Выздоровело 1700
  • В тяжелом состоянии 70-3
  • Болеют сейчас 1891+184
  • Протестировано 55 600+3100
  • Летальность 2.44%около 24 чел. на 1000 заболевших
* по данным 18.04.2020 14:20:53 (МСК)

В Финляндии находится 0.16% (3681 человек) от всех протестированных заболевших в мире. Из них 70 в тяжелом или критическом состоянии, 90 умерло, 1700 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1891 человек

По данным 18 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 322 033 человека, выздоровело 595 090, умерло 159 659, болеющих 1 567 284

Сколько заболевших коронавирусом в Финляндии

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Финляндии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

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Карта распространения коронавируса в Финляндии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.88%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Тенденция новых заболеваний и смертей в Финляндии

График показывает темп прироста или убыли заболеваемости коронавирусом. Если график начинает устремляться вниз и постоянно снижается процент, значит меры по борьбе с вирусом дают результаты, но тренд должен сохраняться ни одну неделю. Нужно помнить, что новые заболевшие не обязательно заразились в этот день, возможно в этот день был получен тест с положительным результатом. Чем больше производится тестов, тем более точны данные и наоборот, если тестирований производится мало, то график может быть ложным.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Финляндии от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Финляндии по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗараженныхУмершихЛетальностьВыздоровевшихОсталось зараженныхПроведеных тестов
18 апр 20203681+192+6%90+8+10%0.42%17001891+18455 600+3100
17 апр 20203489+120+4%82+7+9%0.41%17001707+11352 500+2800
16 апр 20203369+132+4%75+3+4%0.19%1700+1400+467%1594-127149 700+872
15 апр 20203237+76+2%72+8+13%0.28%3002865+6848 828+1538
14 апр 20203161+97+3%64+5+8%0.18%3002797+9247 290+1290
13 апр 20203064+90+3%59+3+5%0.11%3002705+8746 000+981
12 апр 20202974+69+2%56+7+14%0.27%3002618+6245 019+665
11 апр 20202905+136+5%49+1+2%0.04%3002556+13544 354+3154
10 апр 20202769+164+6%48+6+14%0.25%3002421+15841 200+2200
9 апр 20202605+118+5%42+2+5%0.09%3002263+11639 000+2500
8 апр 20202487+179+8%40+6+18%0.28%3002147+17336 500+1600
7 апр 20202308+132+6%34+6+21%0.3%3001974+12634 900+2100
6 апр 20202176+249+13%283001848+24932 800+1086
5 апр 20201927+45+2%28+3+12%0.19%3001599+4231 714+2714
4 апр 20201882+267+17%25+5+25%0.32%3001557+26229 000+4800
3 апр 20201615+97+6%20+1+5%0.08%3001295+9624 200+24200
2 апр 20201518+72+5%19+2+12%0.17%300+290+2900%1199-220
1 апр 20201446+28+2%17101419+28
31 мар 20201418+66+5%17+4+31%0.29%101391+62
30 мар 20201352+112+9%13+2+18%0.15%101329+110
29 мар 20201240+73+6%11+2+22%0.16%101219+71
28 мар 20201167+126+12%9+2+29%0.17%101148+124
27 мар 20201041+83+9%7+2+40%0.2%101024+81
26 мар 2020958+78+9%5+2+67%0.21%10943+76
25 мар 2020880+88+11%3+2+200%0.23%10867+86
24 мар 2020792+92+13%110781+92
23 мар 2020700+74+12%110689+74
22 мар 2020626+103+20%110615+103
21 мар 2020523+73+16%1+10.2%10512+72
20 мар 2020450+50+13%010440+50
19 мар 2020400+64+19%010390+64
18 мар 2020336+15+5%010326+15
17 мар 2020321+44+16%010311+44
16 мар 2020277+33+14%010267+33
15 мар 2020244+19+8%010+9+900%234+10
14 мар 2020225+70+45%01224+70
13 мар 2020155+96+163%01154+96
11 мар 202059+19+48%0158+19
10 мар 202040+10+33%0139+10
9 мар 202030+7+30%0129+7
8 мар 202023+8+53%0122+8
6 мар 202015+3+25%0114+3
5 мар 202012+6+100%0111+6
1 мар 20206+3+100%015+3
29 фев 20203+1+50%012+1
26 фев 20202+1+100%011+1
12 фев 2020101+10-1
29 янв 20201+1001+1
22 янв 20200000
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Финляндии по дням

Финляндия и 5 стран в сравнении на 18 апреля 2020

Статистика заражений в 210 странах и регионах мира

В таблице показаны изменения и данные на 18 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения.

СтранаЗара­зилосьУмерлоЛеталь­ностьВыздо­ровелоОста­лось зара­женныхПрове­дено тестовОбно­влено
Мир		2 322 308+73445+3%159 667+5522+4%6.88%595 372+23799+4%1 567 269+4412419 811 792+69982319.04.2020 00:21
1
США		734 846+25111+4%38 779+1625+4%5.28%67 418+6908+11%628 649+165783 699 339+12708219.04.2020 00:21
2
Испания		191 726+887+0.46%20 043+41+0.2%10.45%74 79796 886+846930 23018.04.2020 14:32
3
Италия		175 925+3491+2%23 227+482+2%13.2%44 927+2200+5%107 771+8091 305 833+6172518.04.2020 19:21
4
Франция		151 793+3824+3%19 323+642+3%12.73%35 983+1563+5%96 487+1619463 66218.04.2020 21:40
5
Германия		143 172+1775+1%4452+100+2%3.11%85 400+2286+3%53 320-6111 728 35719.04.2020 00:01
6
Великобритания		114 217+5525+5%15 464+888+6%13.54%98 753+4637460 437+2144618.04.2020 16:20
7
Китай		82 719+27+0.03%46325.6%77 029-9651058+99218.04.2020 06:20
8
Турция		82 329+3783+5%1890+121+7%2.3%10 453+1822+21%69 986+1840598 933+4052018.04.2020 20:01
9
Иран		80 868+1374+2%5031+73+1%6.22%55 987+1923+4%19 850-622330 137+1025818.04.2020 13:50
10
Бельгия		37 183+1045+3%5453+290+6%14.67%8348+387+5%23 382+368145 997+661018.04.2020 13:20
11
Россия		36 793+4785+15%313+40+15%0.85%3057+467+18%33 423+42781 831 892+11387318.04.2020 14:20
12
Бразилия		36 599+2917+9%2347+206+10%6.41%14 02620 226+271162 98518.04.2020 22:01
13
Канада		33 218+1291+4%1469+159+12%4.42%11 168+625+6%20 581+507507 70118.04.2020 23:20
14
Нидерланды		31 589+1140+4%3601+142+4%11.4%25027 738+998154 91118.04.2020 15:21
15
Швейцария		27 404+326+1%1368+41+3%4.99%17 100+700+4%8936-415216 400+1000018.04.2020 22:01
16
Португалия		19 685+663+3%687+30+5%3.49%610+91+18%18 388+542235 878+1482918.04.2020 19:01
17
Индия		15 722+1370+10%521+35+7%3.31%2463+422+21%12 738+913335 12318.04.2020 23:20
18
Ирландия		14 758+778+6%571+41+8%3.87%7714 110+73790 64618.04.2020 20:20
19
Австрия		14 671+76+1%443+12+3%3.02%10 214+510+5%4014-446175 932+666018.04.2020 16:00
20
Перу		14 420+931+7%348+48+16%2.41%6684+143+2%7388+740135 895+838218.04.2020 21:40
21
Швеция		13 822+606+5%1511+111+8%10.93%55011 761+49574 60018.04.2020 15:21
22
Израиль		13 265+283+2%164+13+9%1.24%3456+330+11%9645-60187 25018.04.2020 20:40
23
Южная Корея		10 653+18+0.17%232+2+1%2.18%7937+108+1%2484-92546 46318.04.2020 05:00
24
Япония		10 296+509+5%222+32+17%2.16%1069+134+14%9005+343111 325+1062219.04.2020 00:01
25
Чили		9730+478+5%126+10+9%1.29%4035+414+11%5569+54108 891+501818.04.2020 18:41
26
Эквадор		9022+572+7%456+35+8%5.05%1008+170+20%7558+36730 922+305418.04.2020 21:00
27
Польша		8742+363+4%347+15+5%3.97%981+115+13%7414+233192 960+1330618.04.2020 19:01
28
Румыния		8418+351+4%421+10+2%5%1730+222+15%6267+11990 991+518618.04.2020 18:20
29
Саудовская Аравия		8274+1132+16%92+5+6%1.11%1329+280+27%6853+847150 00018.04.2020 17:01
30
Пакистан		7638+613+9%143+8+6%1.87%1832+67+4%5663+53892 548+784418.04.2020 16:00
31
Дания		7242+169+2%346+10+3%4.78%3847+458+14%3049-29991 437+441318.04.2020 15:21
32
Норвегия		7036+99+1%164+3+2%2.33%326840+96139 668+343218.04.2020 22:01
33
Мексика		6875+578+9%546+60+12%7.94%21254204+51848 365+827418.04.2020 06:20
34
Чехия		6606+57+1%181+8+5%2.74%1227+53+5%5198-4162 533+822618.04.2020 19:01
35
Австралия		6565+32+0.49%69+4+6%1.05%4163+342+9%2333-314406 510+1498018.04.2020 12:01
36
ОАЭ		6302370.59%11885077767 00018.04.2020 04:20
37
Индонезия		6248+325+5%535+15+3%8.56%631+24+4%5082+28639 422+228818.04.2020 13:41
38
Филиппины		6087+209+4%397+10+3%6.52%516+29+6%5174+17056 048+787718.04.2020 13:01
39
Сербия		5994+304+5%117+7+6%1.95%637+103+19%5240+19436 028+346218.04.2020 16:41
40
Сингапур		5992+942+19%110.18%740+32+5%5241+91094 79618.04.2020 18:02
41
Малайзия		5305+54+1%88+2+2%1.66%3102+135+5%2115-83100 794+409918.04.2020 14:20
42
Украина		5106+444+10%133+8+6%2.6%275+29+12%4698+40752 534+543818.04.2020 10:01
43
Катар		5008+345+7%8+1+14%0.16%510+46+10%4490+29860 139+181118.04.2020 14:32
44
Беларусь		477945+3+7%0.94%3424392-386 81318.04.2020 20:40
45
Доминикана		4335+209+5%217+17+9%5.01%312+44+16%3806+14814 373+109118.04.2020 20:01
46
Панама		4210+194+5%116+7+6%2.76%122+24+24%3972+16318 559+70918.04.2020 05:21
47
Финляндия		3681+192+6%90+8+10%2.44%17001891+18455 600+310018.04.2020 14:20
48
Люксембург		3537+57+2%722.04%601+22+4%2864+3533 252+85818.04.2020 19:01
49
Колумбия		34391534.45%634265255 573+348818.04.2020 05:41
50
ЮАР		3034+251+9%52+2+4%1.71%9032079+249108 021+719419.04.2020 00:01
51
Египет		3032+188+7%224+19+9%7.39%701+55+9%2107+11455 000+3000018.04.2020 21:00
52
Аргентина		2758+89+3%129+6+5%4.68%685+19+3%1944+6430 942+229218.04.2020 17:01
53
Таиланд		2733+33+1%471.72%1787+98+6%899-65100 49818.04.2020 08:40
54
Марокко		2685+121+5%137+2+1%5.1%314+33+12%2234+8613 689+73718.04.2020 20:40
55
Алжир		2534+116+5%367+3+1%14.48%894+48+6%1273+65335918.04.2020 19:21
56
Молдавия		2378+114+5%57+1+2%2.4%391+115+42%1930-2984818.04.2020 17:41
57
Греция		2235+11+0.49%110+2+2%4.92%2691856+953 290+251918.04.2020 18:20
58
Бангладеш		2144+306+17%84+9+12%3.92%66+8+14%1994+28921 307+211418.04.2020 12:21
59
Венгрия		1834+71+4%172+16+10%9.38%231+24+12%1431+3143 901+231118.04.2020 09:21
60
Хорватия		1832+18+1%39+3+8%2.13%615+15+3%117821 647+69418.04.2020 15:21
61
Бахрейн		1773+33+2%70.39%755+30+4%1011+382 568+300418.04.2020 22:21
62
Исландия		1760+6+0.34%90.51%1291+67+5%460-6141 091+155518.04.2020 17:20
63
Кувейт		1751+93+6%6+1+20%0.34%280+22+9%1465+7018.04.2020 12:41
64
Казахстан		1615+69+4%171.05%377+30+9%1221+39100 878+1514318.04.2020 15:41
65
Ирак		1513+31+2%82+1+1%5.42%953+47+5%478-1753 955+221818.04.2020 19:21
66
Эстония		1512+53+4%382.51%162+17+12%1312+3639 605+201118.04.2020 11:40
67
Узбекистан		1490+85+6%5+1+25%0.34%194+38+24%1291+46136 00018.04.2020 21:20
68
Новая Зеландия		1422+13+1%110.77%867+51+6%544-3879 078+467718.04.2020 05:21
69
Азербайджан		1373+33+2%18+3+20%1.31%590+62+12%765-3286 60718.04.2020 16:20
70
Словения		1317+13+1%70+4+6%5.32%190+16+9%1057-740 580+125018.04.2020 15:21
71
Босния и Герцеговина		1268+54+4%47+1+2%3.71%338+18+6%883+3516 868+111718.04.2020 14:41
72
Армения		1248+47+4%20+1+5%1.6%523+121+30%705-7511 796+100318.04.2020 10:21
73
Литва		1239+90+8%332.66%228+18+9%978+7258 816+571518.04.2020 10:01
74
Оман		1180+111+10%60.51%176998+11118.04.2020 11:01
75
Македония		1170+53+5%494.19%164+25+18%957+2811 556+69718.04.2020 17:41
76
Словакия		1089+40+4%11+2+22%1.01%213+38+22%86540 953+322118.04.2020 12:01
77
Гонконг		1024+2+0.2%40.39%568+35+7%452-33131 78618.04.2020 12:21
78
Камерун		1017+21+2%222.16%177+13+8%818+818.04.2020 05:41
79
Куба		986+63+7%32+1+3%3.25%227+35+18%727+2725 309+199218.04.2020 19:01
80
Афганистан		933+27+3%303.22%112+13+13%791+1418.04.2020 11:01
81
Болгария		878+32+4%414.67%153+12+9%684+2026 417+791518.04.2020 18:20
82
Тунис		864374.28%4378414 64018.04.2020 14:20
83
Гана		834+193+30%9+1+13%1.08%99+16+19%726+17660 916+1019718.04.2020 16:41
84
Кот д'Ивуар		801+113+16%8+2+33%1%239+46+24%554+6519.04.2020 00:21
85
Кипр		761+11+1%121.58%79+2+3%670+932 284+320918.04.2020 21:00
86
Джибути		73220.27%76654748618.04.2020 04:20
87
Латвия		712+30+4%50.7%88619+3034 697+186018.04.2020 10:21
88
Андорра		704+8+1%354.97%205+14+7%464-6167318.04.2020 18:20
89
Ливан		672+4+1%213.13%99+13+15%552-920 225+104018.04.2020 19:21
90
Коста-Рика		655+6+1%40.61%97+9+10%554-310 138+38619.04.2020 00:01
91
Нигер		627182.87%110499468818.04.2020 04:20
92
Буркина Фасо		565+8+1%36+1+3%6.37%321+27+9%208-2018.04.2020 21:40
93
Албания		548+9+2%264.74%302+19+7%220-105311+23118.04.2020 14:00
94
Гвинея		518+41+9%30.58%65+6+10%450+3518.04.2020 20:21
95
Уругвай		508+6+1%91.77%294+8+3%205-211 749+51018.04.2020 05:41
96
Киргизия		506+17+3%50.99%130+16+14%371+126 14718.04.2020 08:40
97
Боливия		493+28+6%316.29%31+5+19%431+233569+138418.04.2020 06:00
98
Нигерия		493173.45%159317715318.04.2020 04:20
99
Нормандские острова		484+14+3%21+1+5%4.34%73390+13332018.04.2020 23:41
100
Гондурас		457+15+3%46+5+12%10.07%10401+102396+38418.04.2020 06:00
101
Сан-Марино		455+20+5%398.57%60+3+5%356+171605+75918.04.2020 18:41
102
Мальта		426+4+1%30.7%99+8+9%324-423 253+208918.04.2020 21:00
103
Палестинские территории		418+16+4%20.48%69347+1617 32918.04.2020 11:40
104
Иордания		413+6+1%71.69%269+4+2%137+220 50018.04.2020 20:40
105
Реюньон		407+5+1%237170+518.04.2020 17:20
106
Тайвань		398+3+1%61.51%178+12+7%214-952 445+84218.04.2020 10:21
107
Грузия		388+18+5%4+1+33%1.03%86+7+9%298+10502718.04.2020 22:01
108
Сенегал		350+8+2%3+1+50%0.86%211+13+7%136-618.04.2020 14:20
109
Маврикий		325+1+0.31%92.77%180+72+67%136-71975518.04.2020 17:41
110
Демократическая Республика Конго		307+20+7%25+2+9%8.14%26+1+4%256+1718.04.2020 11:40
111
Черногория		307+4+1%51.63%55247+4387418.04.2020 21:21
112
Остров Мэн		297+6+2%6+2+50%2.02%180+11+7%111-72414+3918.04.2020 19:40
113
Вьетнам		268201+3+2%67-3206 25318.04.2020 09:21
114
Кения		262+16+7%12+1+9%4.58%60+7+13%190+810 78418.04.2020 15:21
115
Шри-Ланка		254+10+4%72.76%86+9+12%161+1476818.04.2020 21:40
116
Майотта		254+9+4%41.57%117133+91800+10018.04.2020 17:20
117
Гватемала		235+21+10%72.98%21207+21720018.04.2020 10:21
118
Венесуэла		227+23+11%93.96%113+2+2%105+21299 714+3121118.04.2020 05:41
119
Мали		216+45+26%136.02%41+7+21%162+3818.04.2020 17:20
120
Парагвай		202+3+2%83.96%35+5+17%159-24950+33818.04.2020 05:21
121
Сальвадор		190+13+7%73.68%43+5+13%140+810 191+92418.04.2020 16:20
122
Фарерские острова		184173+2+1%11-25981+13518.04.2020 10:21
123
Ямайка		163+20+14%53.07%25133+201516+9218.04.2020 06:20
124
Мартиника		15885.06%737718.04.2020 04:20
125
Танзания		14753.4%1113118.04.2020 04:20
126
Гваделупа		14585.52%677018.04.2020 04:20
127
Руанда		144+1+1%69+4+6%75-3623718.04.2020 21:21
128
Конго		14364.2%1112618.04.2020 04:20
129
Бруней		137+1+1%10.73%113+1+1%2311 254+16518.04.2020 15:00
130
Сомали		135+19+16%7+1+17%5.19%2126+1818.04.2020 20:21
131
Гибралтар		132111+6+6%21-61859+9918.04.2020 13:41
132
Камбоджа		122103+5+5%19-5576818.04.2020 08:40
133
Мадагаскар		120+3+3%35+2+6%85+1235718.04.2020 20:40
134
Тринидад и Тобаго		11487.02%21+1+5%85-11320+2218.04.2020 13:50
135
Габон		10810.93%710057218.04.2020 04:20
136
Эфиопия		105+9+9%32.86%16+1+7%86+86890+65918.04.2020 13:01
137
Мьянма		98+10+11%5+1+25%5.1%588+94065+82918.04.2020 18:41
138
Аруба		9622.08%44+1+2%50-11358+6018.04.2020 21:00
139
Французская Гвиана		9664+3+5%32-318.04.2020 15:00
140
Монако		9433.19%22+2+10%69-218.04.2020 21:20
141
Того		84+1+1%55.95%49+1+2%304191+26518.04.2020 17:01
142
Бермуды		8356.02%354355218.04.2020 04:20
143
Экваториальная Гвинея		7947585418.04.2020 04:20
144
Лихтенштейн		7911.27%552390018.04.2020 04:20
145
Либерия		7679.21%76218.04.2020 04:20
146
Барбадос		7556.67%17+2+13%53-21000+3518.04.2020 23:41
147
Судан		66+33+100%10+4+67%15.15%6+2+50%50+2718.04.2020 07:20
148
Синт-Мартен		64+7+12%914.06%1243+716318.04.2020 15:21
149
Гайана		6369.52%94828318.04.2020 04:20
150
Каймановы острова		6111.64%75370218.04.2020 04:20
151
Кабо-Верде		58+2+4%11.72%156+218.04.2020 16:00
152
Замбия		57+5+10%23.51%33+3+10%22+2219118.04.2020 13:41
153
Уганда		5522+2+10%33-211 101+112619.04.2020 00:21
154
Французская Полинезия		552+253-21302+38218.04.2020 23:20
155
Багамы		55+1+2%916.36%10+1+11%3619.04.2020 00:21
156
Ливия		4912.04%1137707+818.04.2020 19:40
157
Гвинея-Биссау		46+3+7%46+3150018.04.2020 13:01
158
Макао		45162918.04.2020 04:20
159
Гаити		44+1+2%36.82%41+1498+13318.04.2020 15:00
160
Эритрея		39+4+11%3+336+118.04.2020 22:01
161
Сирия		3825.26%53118.04.2020 04:20
162
Сен-Мартен		37+2+6%25.41%19+6+46%16-418.04.2020 14:32
163
Бенин		3512.86%181618.04.2020 04:20
164
Мальдивы		35+6+21%1619+63714+21719.04.2020 00:01
165
Мозамбик		3423289818.04.2020 04:20
166
Чад		33+6+22%8+3+60%25+318.04.2020 12:41
167
Непал		31+1+3%229+115 80018.04.2020 17:58
168
Монголия		31526145018.04.2020 04:20
169
Сьерра Леоне		30+4+15%30+418.04.2020 17:20
170
Ангола		24+5+26%28.33%6+1+20%16+418.04.2020 22:01
171
Зимбабве		24312.5%219249318.04.2020 04:20
172
Антигуа и Барбуда		23313.04%3177318.04.2020 04:20
173
Свазиленд		22+6+38%14.55%813+671418.04.2020 21:40
174
Лаос		192171318+3018.04.2020 17:58
175
Белиз		18211.11%1665118.04.2020 04:20
176
Тимор-Лесте		1811718.04.2020 04:20
177
Новая Каледония		18144331618.04.2020 04:20
178
Фиджи		171718.04.2020 04:20
179
Малави		17211.76%31241718.04.2020 04:20
180
Намибия		166+2+50%10-2499+13718.04.2020 12:01
181
Доминика		168834518.04.2020 04:20
182
Ботсвана		1516.67%14360218.04.2020 04:20
183
Сент-Люсия		15114344+2518.04.2020 15:41
184
Кюрасао		1417.14%11+1+10%2-1286+1718.04.2020 21:00
185
Сент-Китс и Невис		141423418.04.2020 04:20
186
Гренада		14689218.04.2020 04:20
187
ЦАР		124818.04.2020 04:20
188
Сент-Винсент и Гренадины		121118718.04.2020 04:20
189
Теркс и Кайкос		1119.09%108318.04.2020 04:20
190
Гренландия		111101043+2418.04.2020 17:58
191
Монтсеррат		112+1+100%9-13618.04.2020 15:00
192
Фолклендские острова (Мальвинские)		113+2+200%8-2319+18218.04.2020 08:40
193
Сейшельские Острова		115618.04.2020 04:20
194
Суринам		10110%6318.04.2020 04:20
195
Гамбия		9111.11%2631618.04.2020 04:20
196
Никарагуа		92+1+100%22.22%6+2+50%1-318.04.2020 21:00
197
Ватикан		82618.04.2020 04:20
198
Мавритания		7114.29%24857+14418.04.2020 13:50
199
Папуа Новая Гвинея		7716718.04.2020 04:20
200
Сен-Бартельми		65+1+25%1-118.04.2020 08:40
201
Западная Сахара		6618.04.2020 04:20
202
Бутан		5238107+19418.04.2020 14:32
203
Бурунди		5120%48018.04.2020 04:20
204
Сан-Томе и Принсипи		441918.04.2020 04:20
205
Южный Судан		4418.04.2020 04:20
206
Виргинские острова, Британские		42218.04.2020 04:20
207
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус		331018.04.2020 04:20
208
Ангилья		31218.04.2020 04:20
209
Йемен		1118.04.2020 04:20
210
Сент-Пьер и Микелон		1118.04.2020 04:20
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости о коронавирусе связанные с Финляндия

Кризис ударил по богатейшим странам Европы
lenta.ru
31.03.2020 04:10
Экономический кризис на фоне коронавируса и падения цен на нефть ударил по Северной Европе, где расположены богатейшие страны региона. В Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании и Исландии резко выросла безработица. Временно или на постоянной основе без дохода оказались 710 тысяч человек.
Нобелевский лауреат мира заразился коронавирусом
lenta.ru
24.03.2020 11:37
Нобелевский лауреат мира 2008 года и бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари заразился коронавирусом. «У президента Ахтисаари выявлено заражение коронавирусом. Это было подтверждено в понедельник, 23 марта», — отмечается в опубликованном сообщении. Известно, что 82-летний политик заразился от своей жены.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

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