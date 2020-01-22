Последние данные о коронавирусе в Финляндии
- Заразилось 3681+192
- Умерло 90+8
- Выздоровело 1700
- В тяжелом состоянии 70-3
- Болеют сейчас 1891+184
- Протестировано 55 600+3100
- Летальность 2.44%около 24 чел. на 1000 заболевших
В Финляндии находится 0.16% (3681 человек) от всех протестированных заболевших в мире. Из них 70 в тяжелом или критическом состоянии, 90 умерло, 1700 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1891 человек
По данным 18 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 322 033 человека, выздоровело 595 090, умерло 159 659, болеющих 1 567 284
Сколько заболевших коронавирусом в Финляндии
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Финляндии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Финляндии и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.88%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Тенденция новых заболеваний и смертей в Финляндии
График показывает темп прироста или убыли заболеваемости коронавирусом. Если график начинает устремляться вниз и постоянно снижается процент, значит меры по борьбе с вирусом дают результаты, но тренд должен сохраняться ни одну неделю. Нужно помнить, что новые заболевшие не обязательно заразились в этот день, возможно в этот день был получен тест с положительным результатом. Чем больше производится тестов, тем более точны данные и наоборот, если тестирований производится мало, то график может быть ложным.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Финляндии от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Финляндии по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Зараженных
|Умерших
|Летальность
|Выздоровевших
|Осталось зараженных
|Проведеных тестов
|18 апр 2020
|3681+192+6%
|90+8+10%
|0.42%
|1700
|▲1891+184
|55 600+3100
|17 апр 2020
|3489+120+4%
|82+7+9%
|0.41%
|1700
|▲1707+113
|52 500+2800
|16 апр 2020
|3369+132+4%
|75+3+4%
|0.19%
|1700+1400+467%
|▼1594-1271
|49 700+872
|15 апр 2020
|3237+76+2%
|72+8+13%
|0.28%
|300
|▲2865+68
|48 828+1538
|14 апр 2020
|3161+97+3%
|64+5+8%
|0.18%
|300
|▲2797+92
|47 290+1290
|13 апр 2020
|3064+90+3%
|59+3+5%
|0.11%
|300
|▲2705+87
|46 000+981
|12 апр 2020
|2974+69+2%
|56+7+14%
|0.27%
|300
|▲2618+62
|45 019+665
|11 апр 2020
|2905+136+5%
|49+1+2%
|0.04%
|300
|▲2556+135
|44 354+3154
|10 апр 2020
|2769+164+6%
|48+6+14%
|0.25%
|300
|▲2421+158
|41 200+2200
|9 апр 2020
|2605+118+5%
|42+2+5%
|0.09%
|300
|▲2263+116
|39 000+2500
|8 апр 2020
|2487+179+8%
|40+6+18%
|0.28%
|300
|▲2147+173
|36 500+1600
|7 апр 2020
|2308+132+6%
|34+6+21%
|0.3%
|300
|▲1974+126
|34 900+2100
|6 апр 2020
|2176+249+13%
|28
|—
|300
|▲1848+249
|32 800+1086
|5 апр 2020
|1927+45+2%
|28+3+12%
|0.19%
|300
|▲1599+42
|31 714+2714
|4 апр 2020
|1882+267+17%
|25+5+25%
|0.32%
|300
|▲1557+262
|29 000+4800
|3 апр 2020
|1615+97+6%
|20+1+5%
|0.08%
|300
|▲1295+96
|24 200+24200
|2 апр 2020
|1518+72+5%
|19+2+12%
|0.17%
|300+290+2900%
|▼1199-220
|—
|1 апр 2020
|1446+28+2%
|17
|—
|10
|▲1419+28
|—
|31 мар 2020
|1418+66+5%
|17+4+31%
|0.29%
|10
|▲1391+62
|—
|30 мар 2020
|1352+112+9%
|13+2+18%
|0.15%
|10
|▲1329+110
|—
|29 мар 2020
|1240+73+6%
|11+2+22%
|0.16%
|10
|▲1219+71
|—
|28 мар 2020
|1167+126+12%
|9+2+29%
|0.17%
|10
|▲1148+124
|—
|27 мар 2020
|1041+83+9%
|7+2+40%
|0.2%
|10
|▲1024+81
|—
|26 мар 2020
|958+78+9%
|5+2+67%
|0.21%
|10
|▲943+76
|—
|25 мар 2020
|880+88+11%
|3+2+200%
|0.23%
|10
|▲867+86
|—
|24 мар 2020
|792+92+13%
|1
|—
|10
|▲781+92
|—
|23 мар 2020
|700+74+12%
|1
|—
|10
|▲689+74
|—
|22 мар 2020
|626+103+20%
|1
|—
|10
|▲615+103
|—
|21 мар 2020
|523+73+16%
|1+1
|0.2%
|10
|▲512+72
|—
|20 мар 2020
|450+50+13%
|0
|—
|10
|▲440+50
|—
|19 мар 2020
|400+64+19%
|0
|—
|10
|▲390+64
|—
|18 мар 2020
|336+15+5%
|0
|—
|10
|▲326+15
|—
|17 мар 2020
|321+44+16%
|0
|—
|10
|▲311+44
|—
|16 мар 2020
|277+33+14%
|0
|—
|10
|▲267+33
|—
|15 мар 2020
|244+19+8%
|0
|—
|10+9+900%
|▲234+10
|—
|14 мар 2020
|225+70+45%
|0
|—
|1
|▲224+70
|—
|13 мар 2020
|155+96+163%
|0
|—
|1
|▲154+96
|—
|11 мар 2020
|59+19+48%
|0
|—
|1
|▲58+19
|—
|10 мар 2020
|40+10+33%
|0
|—
|1
|▲39+10
|—
|9 мар 2020
|30+7+30%
|0
|—
|1
|▲29+7
|—
|8 мар 2020
|23+8+53%
|0
|—
|1
|▲22+8
|—
|6 мар 2020
|15+3+25%
|0
|—
|1
|▲14+3
|—
|5 мар 2020
|12+6+100%
|0
|—
|1
|▲11+6
|—
|1 мар 2020
|6+3+100%
|0
|—
|1
|▲5+3
|—
|29 фев 2020
|3+1+50%
|0
|—
|1
|▲2+1
|—
|26 фев 2020
|2+1+100%
|0
|—
|1
|▲1+1
|—
|12 фев 2020
|1
|0
|—
|1+1
|▼0-1
|—
|29 янв 2020
|1+1
|0
|—
|0
|▲1+1
|—
|22 янв 2020
|0
|0
|—
|0
|—0
|—
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Финляндии по дням
Финляндия и 5 стран в сравнении на 18 апреля 2020
Статистика заражений в 210 странах и регионах мира
В таблице показаны изменения и данные на 18 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения.
|№
|Страна
|Заразилось
|Умерло
|Летальность
|Выздоровело
|Осталось зараженных
|Проведено тестов
|Обновлено
|–
|Мир
|2 322 308+73445+3%
|159 667+5522+4%
|6.88%
|595 372+23799+4%
|▲1 567 269+44124
|19 811 792+699823
|19.04.2020 00:21
|1
|США
|734 846+25111+4%
|38 779+1625+4%
|5.28%
|67 418+6908+11%
|▲628 649+16578
|3 699 339+127082
|19.04.2020 00:21
|2
|Испания
|191 726+887+0.46%
|20 043+41+0.2%
|10.45%
|74 797
|▲96 886+846
|930 230
|18.04.2020 14:32
|3
|Италия
|175 925+3491+2%
|23 227+482+2%
|13.2%
|44 927+2200+5%
|▲107 771+809
|1 305 833+61725
|18.04.2020 19:21
|4
|Франция
|151 793+3824+3%
|19 323+642+3%
|12.73%
|35 983+1563+5%
|▲96 487+1619
|463 662
|18.04.2020 21:40
|5
|Германия
|143 172+1775+1%
|4452+100+2%
|3.11%
|85 400+2286+3%
|▼53 320-611
|1 728 357
|19.04.2020 00:01
|6
|Великобритания
|114 217+5525+5%
|15 464+888+6%
|13.54%
|—
|▲98 753+4637
|460 437+21446
|18.04.2020 16:20
|7
|Китай
|82 719+27+0.03%
|4632
|5.6%
|77 029-965
|▲1058+992
|—
|18.04.2020 06:20
|8
|Турция
|82 329+3783+5%
|1890+121+7%
|2.3%
|10 453+1822+21%
|▲69 986+1840
|598 933+40520
|18.04.2020 20:01
|9
|Иран
|80 868+1374+2%
|5031+73+1%
|6.22%
|55 987+1923+4%
|▼19 850-622
|330 137+10258
|18.04.2020 13:50
|10
|Бельгия
|37 183+1045+3%
|5453+290+6%
|14.67%
|8348+387+5%
|▲23 382+368
|145 997+6610
|18.04.2020 13:20
|11
|Россия
|36 793+4785+15%
|313+40+15%
|0.85%
|3057+467+18%
|▲33 423+4278
|1 831 892+113873
|18.04.2020 14:20
|12
|Бразилия
|36 599+2917+9%
|2347+206+10%
|6.41%
|14 026
|▲20 226+2711
|62 985
|18.04.2020 22:01
|13
|Канада
|33 218+1291+4%
|1469+159+12%
|4.42%
|11 168+625+6%
|▲20 581+507
|507 701
|18.04.2020 23:20
|14
|Нидерланды
|31 589+1140+4%
|3601+142+4%
|11.4%
|250
|▲27 738+998
|154 911
|18.04.2020 15:21
|15
|Швейцария
|27 404+326+1%
|1368+41+3%
|4.99%
|17 100+700+4%
|▼8936-415
|216 400+10000
|18.04.2020 22:01
|16
|Португалия
|19 685+663+3%
|687+30+5%
|3.49%
|610+91+18%
|▲18 388+542
|235 878+14829
|18.04.2020 19:01
|17
|Индия
|15 722+1370+10%
|521+35+7%
|3.31%
|2463+422+21%
|▲12 738+913
|335 123
|18.04.2020 23:20
|18
|Ирландия
|14 758+778+6%
|571+41+8%
|3.87%
|77
|▲14 110+737
|90 646
|18.04.2020 20:20
|19
|Австрия
|14 671+76+1%
|443+12+3%
|3.02%
|10 214+510+5%
|▼4014-446
|175 932+6660
|18.04.2020 16:00
|20
|Перу
|14 420+931+7%
|348+48+16%
|2.41%
|6684+143+2%
|▲7388+740
|135 895+8382
|18.04.2020 21:40
|21
|Швеция
|13 822+606+5%
|1511+111+8%
|10.93%
|550
|▲11 761+495
|74 600
|18.04.2020 15:21
|22
|Израиль
|13 265+283+2%
|164+13+9%
|1.24%
|3456+330+11%
|▼9645-60
|187 250
|18.04.2020 20:40
|23
|Южная Корея
|10 653+18+0.17%
|232+2+1%
|2.18%
|7937+108+1%
|▼2484-92
|546 463
|18.04.2020 05:00
|24
|Япония
|10 296+509+5%
|222+32+17%
|2.16%
|1069+134+14%
|▲9005+343
|111 325+10622
|19.04.2020 00:01
|25
|Чили
|9730+478+5%
|126+10+9%
|1.29%
|4035+414+11%
|▲5569+54
|108 891+5018
|18.04.2020 18:41
|26
|Эквадор
|9022+572+7%
|456+35+8%
|5.05%
|1008+170+20%
|▲7558+367
|30 922+3054
|18.04.2020 21:00
|27
|Польша
|8742+363+4%
|347+15+5%
|3.97%
|981+115+13%
|▲7414+233
|192 960+13306
|18.04.2020 19:01
|28
|Румыния
|8418+351+4%
|421+10+2%
|5%
|1730+222+15%
|▲6267+119
|90 991+5186
|18.04.2020 18:20
|29
|Саудовская Аравия
|8274+1132+16%
|92+5+6%
|1.11%
|1329+280+27%
|▲6853+847
|150 000
|18.04.2020 17:01
|30
|Пакистан
|7638+613+9%
|143+8+6%
|1.87%
|1832+67+4%
|▲5663+538
|92 548+7844
|18.04.2020 16:00
|31
|Дания
|7242+169+2%
|346+10+3%
|4.78%
|3847+458+14%
|▼3049-299
|91 437+4413
|18.04.2020 15:21
|32
|Норвегия
|7036+99+1%
|164+3+2%
|2.33%
|32
|▲6840+96
|139 668+3432
|18.04.2020 22:01
|33
|Мексика
|6875+578+9%
|546+60+12%
|7.94%
|2125
|▲4204+518
|48 365+8274
|18.04.2020 06:20
|34
|Чехия
|6606+57+1%
|181+8+5%
|2.74%
|1227+53+5%
|▼5198-4
|162 533+8226
|18.04.2020 19:01
|35
|Австралия
|6565+32+0.49%
|69+4+6%
|1.05%
|4163+342+9%
|▼2333-314
|406 510+14980
|18.04.2020 12:01
|36
|ОАЭ
|6302
|37
|0.59%
|1188
|—5077
|767 000
|18.04.2020 04:20
|37
|Индонезия
|6248+325+5%
|535+15+3%
|8.56%
|631+24+4%
|▲5082+286
|39 422+2288
|18.04.2020 13:41
|38
|Филиппины
|6087+209+4%
|397+10+3%
|6.52%
|516+29+6%
|▲5174+170
|56 048+7877
|18.04.2020 13:01
|39
|Сербия
|5994+304+5%
|117+7+6%
|1.95%
|637+103+19%
|▲5240+194
|36 028+3462
|18.04.2020 16:41
|40
|Сингапур
|5992+942+19%
|11
|0.18%
|740+32+5%
|▲5241+910
|94 796
|18.04.2020 18:02
|41
|Малайзия
|5305+54+1%
|88+2+2%
|1.66%
|3102+135+5%
|▼2115-83
|100 794+4099
|18.04.2020 14:20
|42
|Украина
|5106+444+10%
|133+8+6%
|2.6%
|275+29+12%
|▲4698+407
|52 534+5438
|18.04.2020 10:01
|43
|Катар
|5008+345+7%
|8+1+14%
|0.16%
|510+46+10%
|▲4490+298
|60 139+1811
|18.04.2020 14:32
|44
|Беларусь
|4779
|45+3+7%
|0.94%
|342
|▼4392-3
|86 813
|18.04.2020 20:40
|45
|Доминикана
|4335+209+5%
|217+17+9%
|5.01%
|312+44+16%
|▲3806+148
|14 373+1091
|18.04.2020 20:01
|46
|Панама
|4210+194+5%
|116+7+6%
|2.76%
|122+24+24%
|▲3972+163
|18 559+709
|18.04.2020 05:21
|47
|Финляндия
|3681+192+6%
|90+8+10%
|2.44%
|1700
|▲1891+184
|55 600+3100
|18.04.2020 14:20
|48
|Люксембург
|3537+57+2%
|72
|2.04%
|601+22+4%
|▲2864+35
|33 252+858
|18.04.2020 19:01
|49
|Колумбия
|3439
|153
|4.45%
|634
|—2652
|55 573+3488
|18.04.2020 05:41
|50
|ЮАР
|3034+251+9%
|52+2+4%
|1.71%
|903
|▲2079+249
|108 021+7194
|19.04.2020 00:01
|51
|Египет
|3032+188+7%
|224+19+9%
|7.39%
|701+55+9%
|▲2107+114
|55 000+30000
|18.04.2020 21:00
|52
|Аргентина
|2758+89+3%
|129+6+5%
|4.68%
|685+19+3%
|▲1944+64
|30 942+2292
|18.04.2020 17:01
|53
|Таиланд
|2733+33+1%
|47
|1.72%
|1787+98+6%
|▼899-65
|100 498
|18.04.2020 08:40
|54
|Марокко
|2685+121+5%
|137+2+1%
|5.1%
|314+33+12%
|▲2234+86
|13 689+737
|18.04.2020 20:40
|55
|Алжир
|2534+116+5%
|367+3+1%
|14.48%
|894+48+6%
|▲1273+65
|3359
|18.04.2020 19:21
|56
|Молдавия
|2378+114+5%
|57+1+2%
|2.4%
|391+115+42%
|▼1930-2
|9848
|18.04.2020 17:41
|57
|Греция
|2235+11+0.49%
|110+2+2%
|4.92%
|269
|▲1856+9
|53 290+2519
|18.04.2020 18:20
|58
|Бангладеш
|2144+306+17%
|84+9+12%
|3.92%
|66+8+14%
|▲1994+289
|21 307+2114
|18.04.2020 12:21
|59
|Венгрия
|1834+71+4%
|172+16+10%
|9.38%
|231+24+12%
|▲1431+31
|43 901+2311
|18.04.2020 09:21
|60
|Хорватия
|1832+18+1%
|39+3+8%
|2.13%
|615+15+3%
|—1178
|21 647+694
|18.04.2020 15:21
|61
|Бахрейн
|1773+33+2%
|7
|0.39%
|755+30+4%
|▲1011+3
|82 568+3004
|18.04.2020 22:21
|62
|Исландия
|1760+6+0.34%
|9
|0.51%
|1291+67+5%
|▼460-61
|41 091+1555
|18.04.2020 17:20
|63
|Кувейт
|1751+93+6%
|6+1+20%
|0.34%
|280+22+9%
|▲1465+70
|—
|18.04.2020 12:41
|64
|Казахстан
|1615+69+4%
|17
|1.05%
|377+30+9%
|▲1221+39
|100 878+15143
|18.04.2020 15:41
|65
|Ирак
|1513+31+2%
|82+1+1%
|5.42%
|953+47+5%
|▼478-17
|53 955+2218
|18.04.2020 19:21
|66
|Эстония
|1512+53+4%
|38
|2.51%
|162+17+12%
|▲1312+36
|39 605+2011
|18.04.2020 11:40
|67
|Узбекистан
|1490+85+6%
|5+1+25%
|0.34%
|194+38+24%
|▲1291+46
|136 000
|18.04.2020 21:20
|68
|Новая Зеландия
|1422+13+1%
|11
|0.77%
|867+51+6%
|▼544-38
|79 078+4677
|18.04.2020 05:21
|69
|Азербайджан
|1373+33+2%
|18+3+20%
|1.31%
|590+62+12%
|▼765-32
|86 607
|18.04.2020 16:20
|70
|Словения
|1317+13+1%
|70+4+6%
|5.32%
|190+16+9%
|▼1057-7
|40 580+1250
|18.04.2020 15:21
|71
|Босния и Герцеговина
|1268+54+4%
|47+1+2%
|3.71%
|338+18+6%
|▲883+35
|16 868+1117
|18.04.2020 14:41
|72
|Армения
|1248+47+4%
|20+1+5%
|1.6%
|523+121+30%
|▼705-75
|11 796+1003
|18.04.2020 10:21
|73
|Литва
|1239+90+8%
|33
|2.66%
|228+18+9%
|▲978+72
|58 816+5715
|18.04.2020 10:01
|74
|Оман
|1180+111+10%
|6
|0.51%
|176
|▲998+111
|—
|18.04.2020 11:01
|75
|Македония
|1170+53+5%
|49
|4.19%
|164+25+18%
|▲957+28
|11 556+697
|18.04.2020 17:41
|76
|Словакия
|1089+40+4%
|11+2+22%
|1.01%
|213+38+22%
|—865
|40 953+3221
|18.04.2020 12:01
|77
|Гонконг
|1024+2+0.2%
|4
|0.39%
|568+35+7%
|▼452-33
|131 786
|18.04.2020 12:21
|78
|Камерун
|1017+21+2%
|22
|2.16%
|177+13+8%
|▲818+8
|—
|18.04.2020 05:41
|79
|Куба
|986+63+7%
|32+1+3%
|3.25%
|227+35+18%
|▲727+27
|25 309+1992
|18.04.2020 19:01
|80
|Афганистан
|933+27+3%
|30
|3.22%
|112+13+13%
|▲791+14
|—
|18.04.2020 11:01
|81
|Болгария
|878+32+4%
|41
|4.67%
|153+12+9%
|▲684+20
|26 417+7915
|18.04.2020 18:20
|82
|Тунис
|864
|37
|4.28%
|43
|—784
|14 640
|18.04.2020 14:20
|83
|Гана
|834+193+30%
|9+1+13%
|1.08%
|99+16+19%
|▲726+176
|60 916+10197
|18.04.2020 16:41
|84
|Кот д'Ивуар
|801+113+16%
|8+2+33%
|1%
|239+46+24%
|▲554+65
|—
|19.04.2020 00:21
|85
|Кипр
|761+11+1%
|12
|1.58%
|79+2+3%
|▲670+9
|32 284+3209
|18.04.2020 21:00
|86
|Джибути
|732
|2
|0.27%
|76
|—654
|7486
|18.04.2020 04:20
|87
|Латвия
|712+30+4%
|5
|0.7%
|88
|▲619+30
|34 697+1860
|18.04.2020 10:21
|88
|Андорра
|704+8+1%
|35
|4.97%
|205+14+7%
|▼464-6
|1673
|18.04.2020 18:20
|89
|Ливан
|672+4+1%
|21
|3.13%
|99+13+15%
|▼552-9
|20 225+1040
|18.04.2020 19:21
|90
|Коста-Рика
|655+6+1%
|4
|0.61%
|97+9+10%
|▼554-3
|10 138+386
|19.04.2020 00:01
|91
|Нигер
|627
|18
|2.87%
|110
|—499
|4688
|18.04.2020 04:20
|92
|Буркина Фасо
|565+8+1%
|36+1+3%
|6.37%
|321+27+9%
|▼208-20
|—
|18.04.2020 21:40
|93
|Албания
|548+9+2%
|26
|4.74%
|302+19+7%
|▼220-10
|5311+231
|18.04.2020 14:00
|94
|Гвинея
|518+41+9%
|3
|0.58%
|65+6+10%
|▲450+35
|—
|18.04.2020 20:21
|95
|Уругвай
|508+6+1%
|9
|1.77%
|294+8+3%
|▼205-2
|11 749+510
|18.04.2020 05:41
|96
|Киргизия
|506+17+3%
|5
|0.99%
|130+16+14%
|▲371+1
|26 147
|18.04.2020 08:40
|97
|Боливия
|493+28+6%
|31
|6.29%
|31+5+19%
|▲431+23
|3569+1384
|18.04.2020 06:00
|98
|Нигерия
|493
|17
|3.45%
|159
|—317
|7153
|18.04.2020 04:20
|99
|Нормандские острова
|484+14+3%
|21+1+5%
|4.34%
|73
|▲390+13
|3320
|18.04.2020 23:41
|100
|Гондурас
|457+15+3%
|46+5+12%
|10.07%
|10
|▲401+10
|2396+384
|18.04.2020 06:00
|101
|Сан-Марино
|455+20+5%
|39
|8.57%
|60+3+5%
|▲356+17
|1605+759
|18.04.2020 18:41
|102
|Мальта
|426+4+1%
|3
|0.7%
|99+8+9%
|▼324-4
|23 253+2089
|18.04.2020 21:00
|103
|Палестинские территории
|418+16+4%
|2
|0.48%
|69
|▲347+16
|17 329
|18.04.2020 11:40
|104
|Иордания
|413+6+1%
|7
|1.69%
|269+4+2%
|▲137+2
|20 500
|18.04.2020 20:40
|105
|Реюньон
|407+5+1%
|—
|—
|237
|▲170+5
|—
|18.04.2020 17:20
|106
|Тайвань
|398+3+1%
|6
|1.51%
|178+12+7%
|▼214-9
|52 445+842
|18.04.2020 10:21
|107
|Грузия
|388+18+5%
|4+1+33%
|1.03%
|86+7+9%
|▲298+10
|5027
|18.04.2020 22:01
|108
|Сенегал
|350+8+2%
|3+1+50%
|0.86%
|211+13+7%
|▼136-6
|—
|18.04.2020 14:20
|109
|Маврикий
|325+1+0.31%
|9
|2.77%
|180+72+67%
|▼136-71
|9755
|18.04.2020 17:41
|110
|Демократическая Республика Конго
|307+20+7%
|25+2+9%
|8.14%
|26+1+4%
|▲256+17
|—
|18.04.2020 11:40
|111
|Черногория
|307+4+1%
|5
|1.63%
|55
|▲247+4
|3874
|18.04.2020 21:21
|112
|Остров Мэн
|297+6+2%
|6+2+50%
|2.02%
|180+11+7%
|▼111-7
|2414+39
|18.04.2020 19:40
|113
|Вьетнам
|268
|—
|—
|201+3+2%
|▼67-3
|206 253
|18.04.2020 09:21
|114
|Кения
|262+16+7%
|12+1+9%
|4.58%
|60+7+13%
|▲190+8
|10 784
|18.04.2020 15:21
|115
|Шри-Ланка
|254+10+4%
|7
|2.76%
|86+9+12%
|▲161+1
|4768
|18.04.2020 21:40
|116
|Майотта
|254+9+4%
|4
|1.57%
|117
|▲133+9
|1800+100
|18.04.2020 17:20
|117
|Гватемала
|235+21+10%
|7
|2.98%
|21
|▲207+21
|7200
|18.04.2020 10:21
|118
|Венесуэла
|227+23+11%
|9
|3.96%
|113+2+2%
|▲105+21
|299 714+31211
|18.04.2020 05:41
|119
|Мали
|216+45+26%
|13
|6.02%
|41+7+21%
|▲162+38
|—
|18.04.2020 17:20
|120
|Парагвай
|202+3+2%
|8
|3.96%
|35+5+17%
|▼159-2
|4950+338
|18.04.2020 05:21
|121
|Сальвадор
|190+13+7%
|7
|3.68%
|43+5+13%
|▲140+8
|10 191+924
|18.04.2020 16:20
|122
|Фарерские острова
|184
|—
|—
|173+2+1%
|▼11-2
|5981+135
|18.04.2020 10:21
|123
|Ямайка
|163+20+14%
|5
|3.07%
|25
|▲133+20
|1516+92
|18.04.2020 06:20
|124
|Мартиника
|158
|8
|5.06%
|73
|—77
|—
|18.04.2020 04:20
|125
|Танзания
|147
|5
|3.4%
|11
|—131
|—
|18.04.2020 04:20
|126
|Гваделупа
|145
|8
|5.52%
|67
|—70
|—
|18.04.2020 04:20
|127
|Руанда
|144+1+1%
|—
|—
|69+4+6%
|▼75-3
|6237
|18.04.2020 21:21
|128
|Конго
|143
|6
|4.2%
|11
|—126
|—
|18.04.2020 04:20
|129
|Бруней
|137+1+1%
|1
|0.73%
|113+1+1%
|—23
|11 254+165
|18.04.2020 15:00
|130
|Сомали
|135+19+16%
|7+1+17%
|5.19%
|2
|▲126+18
|—
|18.04.2020 20:21
|131
|Гибралтар
|132
|—
|—
|111+6+6%
|▼21-6
|1859+99
|18.04.2020 13:41
|132
|Камбоджа
|122
|—
|—
|103+5+5%
|▼19-5
|5768
|18.04.2020 08:40
|133
|Мадагаскар
|120+3+3%
|—
|—
|35+2+6%
|▲85+1
|2357
|18.04.2020 20:40
|134
|Тринидад и Тобаго
|114
|8
|7.02%
|21+1+5%
|▼85-1
|1320+22
|18.04.2020 13:50
|135
|Габон
|108
|1
|0.93%
|7
|—100
|572
|18.04.2020 04:20
|136
|Эфиопия
|105+9+9%
|3
|2.86%
|16+1+7%
|▲86+8
|6890+659
|18.04.2020 13:01
|137
|Мьянма
|98+10+11%
|5+1+25%
|5.1%
|5
|▲88+9
|4065+829
|18.04.2020 18:41
|138
|Аруба
|96
|2
|2.08%
|44+1+2%
|▼50-1
|1358+60
|18.04.2020 21:00
|139
|Французская Гвиана
|96
|—
|—
|64+3+5%
|▼32-3
|—
|18.04.2020 15:00
|140
|Монако
|94
|3
|3.19%
|22+2+10%
|▼69-2
|—
|18.04.2020 21:20
|141
|Того
|84+1+1%
|5
|5.95%
|49+1+2%
|—30
|4191+265
|18.04.2020 17:01
|142
|Бермуды
|83
|5
|6.02%
|35
|—43
|552
|18.04.2020 04:20
|143
|Экваториальная Гвинея
|79
|—
|—
|4
|—75
|854
|18.04.2020 04:20
|144
|Лихтенштейн
|79
|1
|1.27%
|55
|—23
|900
|18.04.2020 04:20
|145
|Либерия
|76
|7
|9.21%
|7
|—62
|—
|18.04.2020 04:20
|146
|Барбадос
|75
|5
|6.67%
|17+2+13%
|▼53-2
|1000+35
|18.04.2020 23:41
|147
|Судан
|66+33+100%
|10+4+67%
|15.15%
|6+2+50%
|▲50+27
|—
|18.04.2020 07:20
|148
|Синт-Мартен
|64+7+12%
|9
|14.06%
|12
|▲43+7
|163
|18.04.2020 15:21
|149
|Гайана
|63
|6
|9.52%
|9
|—48
|283
|18.04.2020 04:20
|150
|Каймановы острова
|61
|1
|1.64%
|7
|—53
|702
|18.04.2020 04:20
|151
|Кабо-Верде
|58+2+4%
|1
|1.72%
|1
|▲56+2
|—
|18.04.2020 16:00
|152
|Замбия
|57+5+10%
|2
|3.51%
|33+3+10%
|▲22+2
|2191
|18.04.2020 13:41
|153
|Уганда
|55
|—
|—
|22+2+10%
|▼33-2
|11 101+1126
|19.04.2020 00:21
|154
|Французская Полинезия
|55
|—
|—
|2+2
|▼53-2
|1302+382
|18.04.2020 23:20
|155
|Багамы
|55+1+2%
|9
|16.36%
|10+1+11%
|—36
|—
|19.04.2020 00:21
|156
|Ливия
|49
|1
|2.04%
|11
|—37
|707+8
|18.04.2020 19:40
|157
|Гвинея-Биссау
|46+3+7%
|—
|—
|—
|▲46+3
|1500
|18.04.2020 13:01
|158
|Макао
|45
|—
|—
|16
|—29
|—
|18.04.2020 04:20
|159
|Гаити
|44+1+2%
|3
|6.82%
|—
|▲41+1
|498+133
|18.04.2020 15:00
|160
|Эритрея
|39+4+11%
|—
|—
|3+3
|▲36+1
|—
|18.04.2020 22:01
|161
|Сирия
|38
|2
|5.26%
|5
|—31
|—
|18.04.2020 04:20
|162
|Сен-Мартен
|37+2+6%
|2
|5.41%
|19+6+46%
|▼16-4
|—
|18.04.2020 14:32
|163
|Бенин
|35
|1
|2.86%
|18
|—16
|—
|18.04.2020 04:20
|164
|Мальдивы
|35+6+21%
|—
|—
|16
|▲19+6
|3714+217
|19.04.2020 00:01
|165
|Мозамбик
|34
|—
|—
|2
|—32
|898
|18.04.2020 04:20
|166
|Чад
|33+6+22%
|—
|—
|8+3+60%
|▲25+3
|—
|18.04.2020 12:41
|167
|Непал
|31+1+3%
|—
|—
|2
|▲29+1
|15 800
|18.04.2020 17:58
|168
|Монголия
|31
|—
|—
|5
|—26
|1450
|18.04.2020 04:20
|169
|Сьерра Леоне
|30+4+15%
|—
|—
|—
|▲30+4
|—
|18.04.2020 17:20
|170
|Ангола
|24+5+26%
|2
|8.33%
|6+1+20%
|▲16+4
|—
|18.04.2020 22:01
|171
|Зимбабве
|24
|3
|12.5%
|2
|—19
|2493
|18.04.2020 04:20
|172
|Антигуа и Барбуда
|23
|3
|13.04%
|3
|—17
|73
|18.04.2020 04:20
|173
|Свазиленд
|22+6+38%
|1
|4.55%
|8
|▲13+6
|714
|18.04.2020 21:40
|174
|Лаос
|19
|—
|—
|2
|—17
|1318+30
|18.04.2020 17:58
|175
|Белиз
|18
|2
|11.11%
|—
|—16
|651
|18.04.2020 04:20
|176
|Тимор-Лесте
|18
|—
|—
|1
|—17
|—
|18.04.2020 04:20
|177
|Новая Каледония
|18
|—
|—
|14
|—4
|3316
|18.04.2020 04:20
|178
|Фиджи
|17
|—
|—
|—
|—17
|—
|18.04.2020 04:20
|179
|Малави
|17
|2
|11.76%
|3
|—12
|417
|18.04.2020 04:20
|180
|Намибия
|16
|—
|—
|6+2+50%
|▼10-2
|499+137
|18.04.2020 12:01
|181
|Доминика
|16
|—
|—
|8
|—8
|345
|18.04.2020 04:20
|182
|Ботсвана
|15
|1
|6.67%
|—
|—14
|3602
|18.04.2020 04:20
|183
|Сент-Люсия
|15
|—
|—
|11
|—4
|344+25
|18.04.2020 15:41
|184
|Кюрасао
|14
|1
|7.14%
|11+1+10%
|▼2-1
|286+17
|18.04.2020 21:00
|185
|Сент-Китс и Невис
|14
|—
|—
|—
|—14
|234
|18.04.2020 04:20
|186
|Гренада
|14
|—
|—
|6
|—8
|92
|18.04.2020 04:20
|187
|ЦАР
|12
|—
|—
|4
|—8
|—
|18.04.2020 04:20
|188
|Сент-Винсент и Гренадины
|12
|—
|—
|1
|—11
|87
|18.04.2020 04:20
|189
|Теркс и Кайкос
|11
|1
|9.09%
|—
|—10
|83
|18.04.2020 04:20
|190
|Гренландия
|11
|—
|—
|11
|—0
|1043+24
|18.04.2020 17:58
|191
|Монтсеррат
|11
|—
|—
|2+1+100%
|▼9-1
|36
|18.04.2020 15:00
|192
|Фолклендские острова (Мальвинские)
|11
|—
|—
|3+2+200%
|▼8-2
|319+182
|18.04.2020 08:40
|193
|Сейшельские Острова
|11
|—
|—
|5
|—6
|—
|18.04.2020 04:20
|194
|Суринам
|10
|1
|10%
|6
|—3
|—
|18.04.2020 04:20
|195
|Гамбия
|9
|1
|11.11%
|2
|—6
|316
|18.04.2020 04:20
|196
|Никарагуа
|9
|2+1+100%
|22.22%
|6+2+50%
|▼1-3
|—
|18.04.2020 21:00
|197
|Ватикан
|8
|—
|—
|2
|—6
|—
|18.04.2020 04:20
|198
|Мавритания
|7
|1
|14.29%
|2
|—4
|857+144
|18.04.2020 13:50
|199
|Папуа Новая Гвинея
|7
|—
|—
|—
|—7
|167
|18.04.2020 04:20
|200
|Сен-Бартельми
|6
|—
|—
|5+1+25%
|▼1-1
|—
|18.04.2020 08:40
|201
|Западная Сахара
|6
|—
|—
|—
|—6
|—
|18.04.2020 04:20
|202
|Бутан
|5
|—
|—
|2
|—3
|8107+194
|18.04.2020 14:32
|203
|Бурунди
|5
|1
|20%
|—
|—4
|80
|18.04.2020 04:20
|204
|Сан-Томе и Принсипи
|4
|—
|—
|—
|—4
|19
|18.04.2020 04:20
|205
|Южный Судан
|4
|—
|—
|—
|—4
|—
|18.04.2020 04:20
|206
|Виргинские острова, Британские
|4
|—
|—
|2
|—2
|—
|18.04.2020 04:20
|207
|Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус
|3
|—
|—
|—
|—3
|10
|18.04.2020 04:20
|208
|Ангилья
|3
|—
|—
|1
|—2
|—
|18.04.2020 04:20
|209
|Йемен
|1
|—
|—
|—
|—1
|—
|18.04.2020 04:20
|210
|Сент-Пьер и Микелон
|1
|—
|—
|—
|—1
|—
|18.04.2020 04:20
* "0" или "—", могут означать, что данных нет