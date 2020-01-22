Сколько заболело коронавирусом в Финляндии на сегодня: 3681 заболел, 90 умерло, 1700 выздоровело. Последние новости Финляндии, карта, графики и статистика по дням. Сравнение с другими странами мира

Последние данные о коронавирусе в Финляндии Заразилось 3681 +192

Умерло 90 +8

Выздоровело 1700

В тяжелом состоянии 70 -3

Болеют сейчас 1891 +184

Протестировано 55 600 +3100

Летальность 2.44% около 24 чел. на 1000 заболевших

В Финляндии находится 0.16% (3681 человек) от всех протестированных заболевших в мире. Из них 70 в тяжелом или критическом состоянии, 90 умерло, 1700 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1891 человек



По данным 18 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 322 033 человека, выздоровело 595 090, умерло 159 659, болеющих 1 567 284

Сколько заболевших коронавирусом в Финляндии График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Финляндии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Финляндии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.88%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Тенденция новых заболеваний и смертей в Финляндии График показывает темп прироста или убыли заболеваемости коронавирусом. Если график начинает устремляться вниз и постоянно снижается процент, значит меры по борьбе с вирусом дают результаты, но тренд должен сохраняться ни одну неделю. Нужно помнить, что новые заболевшие не обязательно заразились в этот день, возможно в этот день был получен тест с положительным результатом. Чем больше производится тестов, тем более точны данные и наоборот, если тестирований производится мало, то график может быть ложным.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Финляндии от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Финляндии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Зараженных Умерших Летальность Выздоровевших Осталось зараженных Проведеных тестов 18 апр 2020 3681 +192+6% 90 +8+10% 0.42% 1700 ▲ 1891+184 55 600+3100 17 апр 2020 3489 +120+4% 82 +7+9% 0.41% 1700 ▲ 1707+113 52 500+2800 16 апр 2020 3369 +132+4% 75 +3+4% 0.19% 1700 +1400+467% ▼ 1594-1271 49 700+872 15 апр 2020 3237 +76+2% 72 +8+13% 0.28% 300 ▲ 2865+68 48 828+1538 14 апр 2020 3161 +97+3% 64 +5+8% 0.18% 300 ▲ 2797+92 47 290+1290 13 апр 2020 3064 +90+3% 59 +3+5% 0.11% 300 ▲ 2705+87 46 000+981 12 апр 2020 2974 +69+2% 56 +7+14% 0.27% 300 ▲ 2618+62 45 019+665 11 апр 2020 2905 +136+5% 49 +1+2% 0.04% 300 ▲ 2556+135 44 354+3154 10 апр 2020 2769 +164+6% 48 +6+14% 0.25% 300 ▲ 2421+158 41 200+2200 9 апр 2020 2605 +118+5% 42 +2+5% 0.09% 300 ▲ 2263+116 39 000+2500 8 апр 2020 2487 +179+8% 40 +6+18% 0.28% 300 ▲ 2147+173 36 500+1600 7 апр 2020 2308 +132+6% 34 +6+21% 0.3% 300 ▲ 1974+126 34 900+2100 6 апр 2020 2176 +249+13% 28 — 300 ▲ 1848+249 32 800+1086 5 апр 2020 1927 +45+2% 28 +3+12% 0.19% 300 ▲ 1599+42 31 714+2714 4 апр 2020 1882 +267+17% 25 +5+25% 0.32% 300 ▲ 1557+262 29 000+4800 3 апр 2020 1615 +97+6% 20 +1+5% 0.08% 300 ▲ 1295+96 24 200+24200 2 апр 2020 1518 +72+5% 19 +2+12% 0.17% 300 +290+2900% ▼ 1199-220 — 1 апр 2020 1446 +28+2% 17 — 10 ▲ 1419+28 — 31 мар 2020 1418 +66+5% 17 +4+31% 0.29% 10 ▲ 1391+62 — 30 мар 2020 1352 +112+9% 13 +2+18% 0.15% 10 ▲ 1329+110 — 29 мар 2020 1240 +73+6% 11 +2+22% 0.16% 10 ▲ 1219+71 — 28 мар 2020 1167 +126+12% 9 +2+29% 0.17% 10 ▲ 1148+124 — 27 мар 2020 1041 +83+9% 7 +2+40% 0.2% 10 ▲ 1024+81 — 26 мар 2020 958 +78+9% 5 +2+67% 0.21% 10 ▲ 943+76 — 25 мар 2020 880 +88+11% 3 +2+200% 0.23% 10 ▲ 867+86 — 24 мар 2020 792 +92+13% 1 — 10 ▲ 781+92 — 23 мар 2020 700 +74+12% 1 — 10 ▲ 689+74 — 22 мар 2020 626 +103+20% 1 — 10 ▲ 615+103 — 21 мар 2020 523 +73+16% 1 +1 0.2% 10 ▲ 512+72 — 20 мар 2020 450 +50+13% 0 — 10 ▲ 440+50 — 19 мар 2020 400 +64+19% 0 — 10 ▲ 390+64 — 18 мар 2020 336 +15+5% 0 — 10 ▲ 326+15 — 17 мар 2020 321 +44+16% 0 — 10 ▲ 311+44 — 16 мар 2020 277 +33+14% 0 — 10 ▲ 267+33 — 15 мар 2020 244 +19+8% 0 — 10 +9+900% ▲ 234+10 — 14 мар 2020 225 +70+45% 0 — 1 ▲ 224+70 — 13 мар 2020 155 +96+163% 0 — 1 ▲ 154+96 — 11 мар 2020 59 +19+48% 0 — 1 ▲ 58+19 — 10 мар 2020 40 +10+33% 0 — 1 ▲ 39+10 — 9 мар 2020 30 +7+30% 0 — 1 ▲ 29+7 — 8 мар 2020 23 +8+53% 0 — 1 ▲ 22+8 — 6 мар 2020 15 +3+25% 0 — 1 ▲ 14+3 — 5 мар 2020 12 +6+100% 0 — 1 ▲ 11+6 — 1 мар 2020 6 +3+100% 0 — 1 ▲ 5+3 — 29 фев 2020 3 +1+50% 0 — 1 ▲ 2+1 — 26 фев 2020 2 +1+100% 0 — 1 ▲ 1+1 — 12 фев 2020 1 0 — 1 +1 ▼ 0-1 — 29 янв 2020 1 +1 0 — 0 ▲ 1+1 — 22 янв 2020 0 0 — 0 — 0 — Показать всю таблицу * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Финляндии по дням