О коронавирусе в Швеции на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Швеции на сегодня по данным 29 марта 2020: 3700 заражено, 110 умерло, 16 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Швеции, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Швеции на сегодня по данным 29 марта 2020: 3700 заражено, 110 умерло, 16 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Швеции, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Швеции за всё время 3700 +253 за 29 марта 2020 Выздоровели 16 Умерли 110 +5 Летальность 3% В критическом состоянии 255

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 684 633 человек на земле. При этом в Швеции находится 0.54% (3700 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 255 из них в критическом состоянии, 110 умерло, 16 выздоровело, а всего инфицированных осталось 3574 человека. Самого первого зараженного человека в Швеции выявили 30 января 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Швеции

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Швеции

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Швеции по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 3700253 1105 0.14% 16 ▲ 3574+248 28 мар 2020 3447378 105 — 16 ▲ 3326+378 27 мар 2020 3069229 10528 0.95% 16 ▲ 2948+201 26 мар 2020 2840314 7715 0.55% 16 ▲ 2747+299 25 мар 2020 2526240 6226 1.06% 16 ▲ 2448+214 24 мар 2020 2286240 3611 0.49% 16 ▲ 2234+229 23 мар 2020 2046112 254 0.2% 16 ▲ 2005+108 22 мар 2020 1934171 211 0.05% 16 ▲ 1897+170 21 мар 2020 1763124 204 0.23% 16 ▲ 1727+120 20 мар 2020 1639200 165 0.31% 16 ▲ 1607+195 19 мар 2020 1439160 111 0.07% 1615 ▲ 1412+144 18 мар 2020 127989 103 0.24% 1 ▲ 1268+86 17 мар 2020 119087 71 0.08% 1 ▲ 1182+86 16 мар 2020 110381 63 0.27% 1 ▲ 1096+78 15 мар 2020 102261 31 0.1% 1 ▲ 1018+60 14 мар 2020 961147 21 0.1% 1 ▲ 958+146 13 мар 2020 814215 1 — 1 ▲ 812+215 12 мар 2020 59999 1 — 1 ▲ 597+99 11 мар 2020 500145 11 0.2% 1 ▲ 498+144 10 мар 2020 355107 0 — 1 ▲ 354+107 9 мар 2020 24845 0 — 11 ▲ 247+44 8 мар 2020 20342 0 — 0 ▲ 203+42 7 мар 2020 16160 0 — 0 ▲ 161+60 6 мар 2020 1017 0 — 0 ▲ 101+7 5 мар 2020 9459 0 — 0 ▲ 94+59 4 мар 2020 3514 0 — 0 ▲ 35+14 3 мар 2020 216 0 — 0 ▲ 21+6 2 мар 2020 151 0 — 0 ▲ 15+1 1 мар 2020 142 0 — 0 ▲ 14+2 29 фев 2020 125 0 — 0 ▲ 12+5 27 фев 2020 75 0 — 0 ▲ 7+5 26 фев 2020 21 0 — 0 ▲ 2+1 31 янв 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

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