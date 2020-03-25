О коронавирусе в Норвегии на 29 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Норвегии на сегодня по данным 29 марта 2020: 4235 заражено, 25 умерло, 7 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Норвегии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Норвегии на сегодня по данным 29 марта 2020: 4235 заражено, 25 умерло, 7 выздоровело. Последние новости связаные с вирусом в Норвегии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Норвегии за всё время 4235 +220 за 29 марта 2020 Выздоровели 7 Умерли 25 +2 Летальность 0.6% В критическом состоянии 91

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемираня Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 684 633 человек на земле. При этом в Норвегии находится 0.62% (4235 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 91 из них в критическом состоянии, 25 умерло, 7 выздоровело, а всего инфицированных осталось 4203 человека. Самого первого зараженного человека в Норвегии выявили 25 февраля 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Норвегии

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.7%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Норвегии

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Норвегии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 4235220 252 0.05% 7 ▲ 4203+218 28 мар 2020 4015260 234 0.1% 71 ▲ 3985+255 27 мар 2020 3755386 195 0.13% 6 ▲ 3730+381 26 мар 2020 3369285 14 — 6 ▲ 3349+285 25 мар 2020 3084221 142 0.07% 6 ▲ 3064+219 24 мар 2020 2863242 122 0.07% 65 ▲ 2845+235 23 мар 2020 2621236 103 0.11% 1 ▲ 2610+233 22 мар 2020 2385267 7 — 1 ▲ 2377+267 21 мар 2020 2118204 7 — 1 ▲ 2110+204 20 мар 2020 1914168 7 — 1 ▲ 1906+168 19 мар 2020 1746196 71 0.06% 1 ▲ 1738+195 18 мар 2020 155087 63 0.19% 1 ▲ 1543+84 17 мар 2020 1463130 3 — 1 ▲ 1459+130 16 мар 2020 1333112 3 — 1 ▲ 1329+112 15 мар 2020 1221131 3 — 1 ▲ 1217+131 14 мар 2020 109094 33 0.28% 1 ▲ 1086+91 13 мар 2020 996294 0 — 1 ▲ 995+294 12 мар 2020 702104 0 — 1 ▲ 701+104 11 мар 2020 598198 0 — 1 ▲ 597+198 10 мар 2020 400195 0 — 1 ▲ 399+195 9 мар 2020 20529 0 — 11 ▲ 204+28 8 мар 2020 17629 0 — 0 ▲ 176+29 7 мар 2020 14739 0 — 0 ▲ 147+39 6 мар 2020 10821 0 — 0 ▲ 108+21 5 мар 2020 8731 0 — 0 ▲ 87+31 4 мар 2020 5624 0 — 0 ▲ 56+24 3 мар 2020 327 0 — 0 ▲ 32+7 2 мар 2020 256 0 — 0 ▲ 25+6 1 мар 2020 194 0 — 0 ▲ 19+4 29 фев 2020 159 0 — 0 ▲ 15+9 28 фев 2020 65 0 — 0 ▲ 6+5 26 фев 2020 11 0 — 0 ▲ 1+1 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

Последние новости о коронавирусе связанные с Норвегия Коронавирус вернул богатейшую северную экономику во времена войны lenta Из-за распространения коронавируса Норвегия, экономика которой считалась богатейшей из северных стран, вернулась во времена Второй мировой войны. Уровень безработицы достиг самого высокого показателя больше чем за 70 лет. За две недели число норвежцев, обратившихся за пособием по безработице, резко подскочило. Третья страна отказалась от Олимпиады lenta Национальный олимпийский комитет Норвегии отказался отправлять команду на Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за угрозы распространения коронавируса. Глава комитета Норвегии Берит Кьелл заявила, что из-за серьезности ситуации страна не поедет на Игры, а организаторы должны предложить новые даты проведения ОИ.

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