L Lena Знакомство с Хельсинки Большое спасибо за очень интересную экскурсию по городу Хельсинки. Мы узнали много интересного не только об истории Финляндии но и жизни, обычиях финнов. Мы очень рекомендуем этого замечательного гида.

J Jelena С чего начинался Хельсинки Инна влюбляет в Хельсинки и финский народ. информация преподносилась легко и интересно - не занудно, а хотелось слушать и слушать. Спасибо за экскурсию 🫶🏻

С Светлана Знакомство с Хельсинки Отличная экскурсия. Как раз то, что мы хотели, будучи в городе впервые и только на один день.

A Aleksandr Знакомство с Хельсинки Все прошло отлично, гуляли по городу 2.5 часа, получили классные рекомендации по тому куда сходить с ребенком

С Светлана С чего начинался Хельсинки Порясающе интересная экскурсия. Огромная благодарность гиду Инне за её знания,эрудицию,погружение в материал, за желание её слушать еще и еще,гуляя с ней по прекрасным улицам города.

Н Наталья Русское прошлое Хельсинки читать дальше известны только жителям этого города, по-настоящему любящим скандинавскую архитектуру, северную природу и неторопливый финский юмор, Все это мы прочувствовали и увидели благодаря нашему экскурсоводу. Большая благодарность за встречу нашей минигруппы в терминале парома, очень удобно - с корабля сразу покорять красоты Хельсинки. Экскурсия была и насыщена, и лаконична, и неутомительна. Рекомендуем. Хельсинки… Кажется, мы все знаем про столицу Финляндии и ее жителей, но, как выяснилось, есть особые места и факты, которые

М Марина Северный модерн Хельсинки Экскурсия отличная и полностью соответствовала моему запросу! Спасибо Ольге, за замечательны день, обязательно приеду еще в Хельсинки, чтобы побродить по показанным Ольгой местам.

Ю Юлия С чего начинался Хельсинки Очень понравился экскурсовод! Шел дождь, но гид предложила изменить маршрут и мы остались очень довольны!

М Мария Северный модерн Хельсинки читать дальше любовь к стране и ее жителям очень подкупает! Ольга - человек увлеченный и очень приятный в общении, пунктуальный и отзывчивый. Трехчасовая прогулка по кварталу Катаянокка открыла Хельсинки с новой, очень симпатичной стороны. Детали в архитектуре, незаметные на первый взгляд; рассказы о жизни жителей города; небольшой экскурс в историю - все это сделало экскурсию живой, не скучной, доступной любому слушателю. Группа была разновозрастная, кто-то был в Хельсинки впервые, кто-то бывал уже много раз, но каждый нашел для себя интересные нюансы. Спасибо, Ольга! По ходу экскурсии Ольга пробуждает интерес к дальнейшему изучению культуры, архитектуры и особенностей не только Хельсинки, но и Финляндии. Уважение,