1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Хельсинки: от старого города до финских деликатесов
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки: исторические районы, уникальный финский дизайн и национальная кухня ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Русское прошлое Хельсинки: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю русского наследия Хельсинки, узнайте о влиянии русских персоналистей на культуру и архитектуру города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка вдоль залива Тöölö: архитектура и истории Хельсинки
Приглашаем на уникальную прогулку по району Тöölö, где архитектура и истории оживают в одном маршруте
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческое путешествие по Хельсинки: От королей до арт-пространств
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хельсинки, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Северный модерн Хельсинки: путешествие по архитектуре начала XX века
Погрузитесь в мир уникальной архитектуры Хельсинки, где каждый дом рассказывает свою историю
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLena20 мая 2024Большое спасибо за очень интересную экскурсию по городу Хельсинки. Мы узнали много интересного не только об истории Финляндии но и жизни, обычиях финнов. Мы очень рекомендуем этого замечательного гида.
- JJelena8 октября 2023Инна влюбляет в Хельсинки и финский народ. информация преподносилась легко и интересно - не занудно, а хотелось слушать и слушать. Спасибо за экскурсию 🫶🏻
- ССветлана12 сентября 2023Отличная экскурсия. Как раз то, что мы хотели, будучи в городе впервые и только на один день.
- AAleksandr2 мая 2023Все прошло отлично, гуляли по городу 2.5 часа, получили классные рекомендации по тому куда сходить с ребенком
- ССветлана3 января 2020Порясающе интересная экскурсия. Огромная благодарность гиду Инне за её знания,эрудицию,погружение в материал, за желание её слушать еще и еще,гуляя с ней по прекрасным улицам города.
- ННаталья30 августа 2019Хельсинки… Кажется, мы все знаем про столицу Финляндии и ее жителей, но, как выяснилось, есть особые места и факты, которые
- ММарина29 августа 2019Экскурсия отличная и полностью соответствовала моему запросу! Спасибо Ольге, за замечательны день, обязательно приеду еще в Хельсинки, чтобы побродить по показанным Ольгой местам.
- ЮЮлия24 августа 2019Очень понравился экскурсовод! Шел дождь, но гид предложила изменить маршрут и мы остались очень довольны!
- ММария12 марта 2019По ходу экскурсии Ольга пробуждает интерес к дальнейшему изучению культуры, архитектуры и особенностей не только Хельсинки, но и Финляндии. Уважение,
- ДДина4 августа 2018Благодарим Ольгу за интереснейшую экскурсию Виден большой профессионализм, знание истории, любовь к своей профессии и огромное желание донести информацию туристам. Спасибо за доброжелательность, внимание и помощь.
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «История и архитектура»
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