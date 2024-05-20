Экскурсии Хельсинки об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Хельсинки на русском языке, цены от €85. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Знакомство с Хельсинки: от старого города до финских деликатесов
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки: исторические районы, уникальный финский дизайн и национальная кухня ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
105 за всё до 6 чел.
Русское прошлое Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Русское прошлое Хельсинки: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю русского наследия Хельсинки, узнайте о влиянии русских персоналистей на культуру и архитектуру города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Прогулка вдоль залива Тöölö
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прогулка вдоль залива Тöölö: архитектура и истории Хельсинки
Приглашаем на уникальную прогулку по району Тöölö, где архитектура и истории оживают в одном маршруте
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
85 за всё до 10 чел.
С чего начинался Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Историческое путешествие по Хельсинки: От королей до арт-пространств
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хельсинки, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
105 за всё до 10 чел.
Северный модерн Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Северный модерн Хельсинки: путешествие по архитектуре начала XX века
Погрузитесь в мир уникальной архитектуры Хельсинки, где каждый дом рассказывает свою историю
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
100 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lena
    20 мая 2024
    Знакомство с Хельсинки
    Большое спасибо за очень интересную экскурсию по городу Хельсинки. Мы узнали много интересного не только об истории Финляндии но и жизни, обычиях финнов. Мы очень рекомендуем этого замечательного гида.
  • J
    Jelena
    8 октября 2023
    С чего начинался Хельсинки
    Инна влюбляет в Хельсинки и финский народ. информация преподносилась легко и интересно - не занудно, а хотелось слушать и слушать. Спасибо за экскурсию 🫶🏻
  • С
    Светлана
    12 сентября 2023
    Знакомство с Хельсинки
    Отличная экскурсия. Как раз то, что мы хотели, будучи в городе впервые и только на один день.
  • A
    Aleksandr
    2 мая 2023
    Знакомство с Хельсинки
    Все прошло отлично, гуляли по городу 2.5 часа, получили классные рекомендации по тому куда сходить с ребенком
  • С
    Светлана
    3 января 2020
    С чего начинался Хельсинки
    Порясающе интересная экскурсия. Огромная благодарность гиду Инне за её знания,эрудицию,погружение в материал, за желание её слушать еще и еще,гуляя с ней по прекрасным улицам города.
  • Н
    Наталья
    30 августа 2019
    Русское прошлое Хельсинки
    Хельсинки… Кажется, мы все знаем про столицу Финляндии и ее жителей, но, как выяснилось, есть особые места и факты, которые
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    известны только жителям этого города, по-настоящему любящим скандинавскую архитектуру, северную природу и неторопливый финский юмор, Все это мы прочувствовали и увидели благодаря нашему экскурсоводу. Большая благодарность за встречу нашей минигруппы в терминале парома, очень удобно - с корабля сразу покорять красоты Хельсинки. Экскурсия была и насыщена, и лаконична, и неутомительна. Рекомендуем.

  • М
    Марина
    29 августа 2019
    Северный модерн Хельсинки
    Экскурсия отличная и полностью соответствовала моему запросу! Спасибо Ольге, за замечательны день, обязательно приеду еще в Хельсинки, чтобы побродить по показанным Ольгой местам.
  • Ю
    Юлия
    24 августа 2019
    С чего начинался Хельсинки
    Очень понравился экскурсовод! Шел дождь, но гид предложила изменить маршрут и мы остались очень довольны!
  • М
    Мария
    12 марта 2019
    Северный модерн Хельсинки
    По ходу экскурсии Ольга пробуждает интерес к дальнейшему изучению культуры, архитектуры и особенностей не только Хельсинки, но и Финляндии. Уважение,
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    любовь к стране и ее жителям очень подкупает! Ольга - человек увлеченный и очень приятный в общении, пунктуальный и отзывчивый. Трехчасовая прогулка по кварталу Катаянокка открыла Хельсинки с новой, очень симпатичной стороны. Детали в архитектуре, незаметные на первый взгляд; рассказы о жизни жителей города; небольшой экскурс в историю - все это сделало экскурсию живой, не скучной, доступной любому слушателю. Группа была разновозрастная, кто-то был в Хельсинки впервые, кто-то бывал уже много раз, но каждый нашел для себя интересные нюансы. Спасибо, Ольга!

  • Д
    Дина
    4 августа 2018
    Русское прошлое Хельсинки
    Благодарим Ольгу за интереснейшую экскурсию Виден большой профессионализм, знание истории, любовь к своей профессии и огромное желание донести информацию туристам. Спасибо за доброжелательность, внимание и помощь.

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июне 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 85 до 105. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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