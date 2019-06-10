3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть жизнь финской столицы изнутри и посетить нестандартные достопримечательности

Елена
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Елена – ваш гид
На прогулке по деловым, историческим и культурным районам Хельсинки я покажу вам финскую столицу такой, какой ее редко видят туристы.

Вы пройдетесь по самым тихим улицам города с их величественной архитектурой и неизменным очарованием и побываете в старинных культурных местах города — библиотеке, музее дизайна и церкви святого Иоанна.

А еще поговорим о современной жизни Хельсинки.
100 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4
Нетуристический Хельсинки
Нетуристический Хельсинки

Что вас ожидает

Необычные районы Хельсинки
От знаменитого парка Эспланада мы отправимся в ту сторону, которую не принято показывать гостям города. Здесь вас ждут скрытые сокровища финской столицы: вы осмотрите район Каартинкаупунки, в котором сосредоточена деловая жизнь страны и расположена самая ценная недвижимость. Потом я покажу вам еще один исторический район Улланлинна с восхитительной архитектурой, скверами, живописной набережной, несчетным количеством магазинов с предметами искусства и малюсеньких бутиков. Вы увидите места, где чаще всего снимаются финские сериалы, а я расскажу о том, чем примечательны и известны нетуристические места столицы.

Достопримечательности по ту сторону Эспланады
Вместе мы пройдем по тихим и величественным улицам и зайдем в парк Кайвопуйство, где с вершины холма вам откроется захватывающий вид на морской архипелаг Хельсинки, а на Посольском холме вы увидите многочисленные особняки послов. Поговорим об их истории и легендах, окружающих это место, а также осмотрим самую старую, но до сих пор работающую пожарную станцию в Финляндии. Обсуждая культурную жизнь Хельсинки, побываем в одной из самых красивых библиотек города. Светлые залы, уютные уголки для чтения и особая оживленная атмосфера привлекают как местных жителей, так и путешественников. Кроме того, вы зайдете в неоготическую церковь святого Иоанна с великолепной акустикой и высокими шпилями и в один из старейших в мире Музеев дизайна — я расскажу о необычной экспозиции, редко освещаемой в путеводителях.

Нетуристический Хельсинки
Нетуристический Хельсинки
Нетуристический Хельсинки
Нетуристический Хельсинки
Нетуристический Хельсинки
Нетуристический Хельсинки
Нетуристический Хельсинки

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Здравствуйте! Меня зовут Елена и я профессиональный гид. Живу в Финляндии с 2011 года в небольшом городке в доме у леса, но признаюсь, очень люблю Хельсинки за его ритм и стиль, за близость к морю, за городской уют, который сложно найти во многих других местах. Я увлечена финским дизайном, архитектурой и живописью, много читаю и слушаю лекции по истории страны и учу, учу, учу финский язык — вот не такой уж он и лёгкий. А главное — мне нравится всем этим делиться. Приезжайте! Я буду вас ждать!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 июня 2019
Елена приятный собеседник. Но толи в городе нечего смотреть, толи я не верно выбрала экскурсию, толи погода подвела. Несмотря на некоторые интересные факты, нам не хватило информации и исторической справки о городе и стране. Данная экскурсия столько не стоит.
28 мая 2019
Экскурсия понравилась мне и нашей группе. Елена подстраивалась под интересы, отвечала на все вопросы и старалась дать максимум информации. Она смогла перестроить маршрут под наши интересы и завершила экскурсию в самом лучшем месте. Спасибо гиду за ее работу и человечный подход.
22 декабря 2018
Ещё раз огромное спасибо нашему гиду за проведённые экскурсии Знакомство с Хельсинки и Нетуристический Хельсинки!!! Действительно удалось охватить максимум в сочетании с экскурсией Ирины Рождественские декорации Хельсинки. Елена отлично подобрала материал, и экскурсии прекрасно дополняли друг друга! Спасибо за тёплое отношение и прекрасно проведённое время! Наталья и Анна.

Елена проводит ещё 2 экскурсии

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