3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Необычные районы Хельсинки

От знаменитого парка Эспланада мы отправимся в ту сторону, которую не принято показывать гостям города. Здесь вас ждут скрытые сокровища финской столицы: вы осмотрите район Каартинкаупунки, в котором сосредоточена деловая жизнь страны и расположена самая ценная недвижимость. Потом я покажу вам еще один исторический район Улланлинна с восхитительной архитектурой, скверами, живописной набережной, несчетным количеством магазинов с предметами искусства и малюсеньких бутиков. Вы увидите места, где чаще всего снимаются финские сериалы, а я расскажу о том, чем примечательны и известны нетуристические места столицы.

Достопримечательности по ту сторону Эспланады

Вместе мы пройдем по тихим и величественным улицам и зайдем в парк Кайвопуйство, где с вершины холма вам откроется захватывающий вид на морской архипелаг Хельсинки, а на Посольском холме вы увидите многочисленные особняки послов. Поговорим об их истории и легендах, окружающих это место, а также осмотрим самую старую, но до сих пор работающую пожарную станцию в Финляндии. Обсуждая культурную жизнь Хельсинки, побываем в одной из самых красивых библиотек города. Светлые залы, уютные уголки для чтения и особая оживленная атмосфера привлекают как местных жителей, так и путешественников. Кроме того, вы зайдете в неоготическую церковь святого Иоанна с великолепной акустикой и высокими шпилями и в один из старейших в мире Музеев дизайна — я расскажу о необычной экспозиции, редко освещаемой в путеводителях.