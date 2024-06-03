Пешие экскурсии-прогулки в Хельсинки с экскурсоводом

Найдено 21 экскурсия в категории «Пешеходные» в Хельсинки на русском языке, цены от €12. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хельсинки - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
58 отзывов
Хельсинки - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
11 июня в 14:00
95 за всё до 5 чел.
Хельсинки для всех
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Хельсинки: история, дизайн, кухня
Откройте для себя уникальный Хельсинки: исторические эпохи, дизайнерские кварталы, спортивные арены и национальную кухню
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
100 за всё до 6 чел.
Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
131 отзыв
Финская десятка: культурное и гастрономическое путешествие по Хельсинки
Погрузитесь в удивительный мир Хельсинки: от исторических памятников до финских кулинарных традиций
Начало: В вестибюле отеля Marski
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
85 за всё до 5 чел.
Знакомство с Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Знакомство с Хельсинки: от старого города до финских деликатесов
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки: исторические районы, уникальный финский дизайн и национальная кухня ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
105 за всё до 6 чел.
Хельсинки - городские легенды и местные традиции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Хельсинки: уникальные городские легенды и местные традиции
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки, открывая город через его легенды и традиции в компании опытного гида
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
100 за всё до 6 чел.
Хельсинки - самое главное и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
113 отзывов
Групповая экскурсия по Хельсинки: от исторических памятников до финских деликатесов
Вас ждет погружение в атмосферу Хельсинки: от знаковых достопримечательностей до вкуса традиционных блюд. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
15 июня в 11:00
35 за человека
Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Рождественское настроение в Хельсинки: праздничная индивидуальная экскурсия
Встречайте зимние праздники в Хельсинки, погружаясь в атмосферу волшебства и традиций с индивидуальной экскурсией
Начало: центральный ж/д вокзал
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
105 за всё до 6 чел.
Хельсинки для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Хельсинки для детей: зоопарк, музеи, парки развлечений и не только
Приглашаем на увлекательную прогулку по Хельсинки, где каждый ребенок найдет занятие по душе: от зоопарка до научного музея
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа: культура, история, кухня
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: в терминале 2
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
105 за всё до 5 чел.
Самые красивые места Хельсинки
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
21 отзыв
Самые красивые места Хельсинки: индивидуальная фото-прогулка
Приглашаем вас на увлекательную фото-прогулку по Хельсинки. Местный гид-фотограф покажет самые живописные уголки города и сделает для вас незабываемые снимки
Начало: Центральный железнодорожный вокзал города Хельсинк...
Завтра в 09:30
10 июня в 16:30
118 за всё до 6 чел.
Ежедневная прогулка по Хельсинки
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
68 отзывов
Путешествие по Хельсинки: от памятников до скрытых жемчужин города
Прогулка по Хельсинки откроет вам город с его знаковыми местами, архитектурой и культурой. Узнайте, чем живет столица Финляндии
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
25 за человека
Каллио - богемный уголок Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Каллио - богемный уголок Хельсинки: история, архитектура и сауны
Погрузитесь в атмосферу самого креативного района Хельсинки, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
100 за всё до 5 чел.
Русское прошлое Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Русское прошлое Хельсинки: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю русского наследия Хельсинки, узнайте о влиянии русских персоналистей на культуру и архитектуру города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Прогулка вдоль залива Тöölö
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прогулка вдоль залива Тöölö: архитектура и истории Хельсинки
Приглашаем на уникальную прогулку по району Тöölö, где архитектура и истории оживают в одном маршруте
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
85 за всё до 10 чел.
Нетуристический Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Нетуристический Хельсинки: экскурсия по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Хельсинки, открывая его скрытые районы и культурные сокровища в компании опытного гида
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 10 чел.
С чего начинался Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Историческое путешествие по Хельсинки: От королей до арт-пространств
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хельсинки, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
105 за всё до 10 чел.
Вечерний Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Вечерний Хельсинки: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Теплый вечер, легкий ветерок и хорошая компания - идеальные условия для прогулки по вечернему Хельсинки. Узнайте больше о городе
Начало: по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
100 за всё до 10 чел.
Все самое интересное о Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Все самое интересное о Хельсинки
Pегулярные пешие обзорные и тематические экскурсии по городу в компании с опытным гидом
Начало: ВОЗМОЖНО обьединение заказов, мах 10 чел; место вс...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
110 за всё до 5 чел.
Северный модерн Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Северный модерн Хельсинки: путешествие по архитектуре начала XX века
Погрузитесь в мир уникальной архитектуры Хельсинки, где каждый дом рассказывает свою историю
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
100 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Хельсинки «Kymppi» - финская десятка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экскурсия по Хельсинки: истории, легенды и финские лакомства
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Хельсинки! Вас ждут 10 достопримечательностей, 10 легендарных личностей и 10 лакомств финской кухни
Начало: Вестибюль отеля Marski, Mannerheimintie 10
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
89 за всё до 5 чел.
Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки: имперский, инновационный и инстаграмный»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Аудиоэкскурсия «Такой разный Хельсинки: имперский, инновационный и инстаграмный»
Прогулка по Хельсинки раскроет его имперскую стать, инновационность и историческую элегантность. Удобная обувь - ваш билет в путешествие
Начало: Памятник Людвигу Рунебергу (Pohjoisesplanadi, 29)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12.20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
    Мы прекрасно провели время. Ирина чудесный экскурсовод. Она отвечает на все вопросы и учитывает пожелание клиента. И главное: Ирина чувствует
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    своего клиента и располагает к себе с первой минуты знакомства. Даёт советы, как лучше провести время в Хельсинки. Спасибо большое за прекрасные минуты общения!

  • L
    Lena
    20 мая 2024
    Знакомство с Хельсинки
    Большое спасибо за очень интересную экскурсию по городу Хельсинки. Мы узнали много интересного не только об истории Финляндии но и жизни, обычиях финнов. Мы очень рекомендуем этого замечательного гида.
  • Л
    Лена
    22 апреля 2024
    Самые красивые места Хельсинки
    Спасибо за фотографии, провели хорошо время.
  • K
    Katsiaryna
    18 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Хельсинки «Kymppi» - финская десятка
    Ирина - очень хороший, интересный экскурсовод, с индивидуальным подходом. Всем рекомендую, остались очень довольны. Были в Хельсинки до этого несколько раз, не впечатлялись, а с ней город открылся с новых разных сторон
  • Е
    Елена
    9 марта 2024
    Хельсинки - городские легенды и местные традиции
    Были большой компанией в 6 человек, Оля смогла заинтересовать всех! Была хорошая подача материала, экскурсия прошла на одном дыхании. Оля ответила на все вопросы,посоветовала где покушать и куда сходить. Расстались друзьями. Удачи Вам,Оля,вы молодец!
  • E
    Evelina
    8 февраля 2024
    Хельсинки - первое знакомство
    Я прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. У меня есть традиция -
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    первый день в поездке проводить с гидом. Выбор делала интуитивно, понравилось описание. Оформила заявку и в течении 10 минут получила подтверждение, письмо. Быстро договорились о месте и времени встречи. Было очень приятно, что меня встретили с улыбкой, немного расспросили обо мне: возраст, где живу, профессию, который раз в Хельсинки. И после этого провели просто ОБАЛДЕННУЮ индивидуальную экскурсию, идеально подобранную под мои ценности и взгляды. Весь маршрут был построен под погодные условия, что, конечно, в конечном итоге привело к тотальному ощущению КОМФОРТА И ЗАБОТЫ. Интерес и любопытство не покидали до момента расставания. Я окунулась с головой в историю Финляндии и всё поняла! От начала до конца, все факты и нюансы, всё сошлось в объёмную картинку. На память получила рекомендации к посещению в городе, добрые пожелания, вкуснейшую конфету, очень красивую открытку и две газеты об истории города Хельсинки: на английском для меня и на шведском в подарок из Хельсинки для подруги. Ну и конечно на память я увезла ощущение красоты Финляндии и полной удовлетворённости от выбора гида. Восторг!

    Я прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. УЯ прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. У
  • Е
    Елена
    27 января 2024
    Хельсинки - первое знакомство
    Отличная экскурсия с Инной. Углубились в историю страны и в современной контекст жизни, долго разговаривали. Немного не успели обойти все, что планировали, но получили большое удовольствие от беседы и не жалеем.
  • Н
    Наталья
    8 января 2024
    Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
    Экскурсия прошла замечательно. Несмотря на холодную погоду, Ирина грамотно организовала наш маршрут. Зашли в библиотеку Хельсинки, увидели современную архитектуру. Отличный гид и экскурсию рекомендуем.
  • Е
    Екатерина
    6 января 2024
    Хельсинки - первое знакомство
    Инна прекрасно преподнесла и историю, и путь экскурсии, много рассказала тонкостей культуры, особенностей финов. Нам очень все понравилось. Сначала она нам показалась немного холодной и какой-то не очень нами заинтересованной, но через пару минут все стало намного лучше! Очень рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    26 декабря 2023
    Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
    Огромное спасибо Ольге за интересную и познавательную экскурсию. Первый раз были в Хельсинки и сразу на Рождество. Было вдвойне интересно
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    узнать про город, страну и традиции. Удалось посетить интересные места и прогуляться по городу, даже несмотря на ветренную и мокрую погоду. И отдельная благодарность за ценные советы по городу и приятную атмосферу.

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Хельсинки - первое знакомство
  2. Хельсинки для всех
  3. Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
  4. Знакомство с Хельсинки
  5. Хельсинки - городские легенды и местные традиции
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Торговая площадь
  3. Парламент
Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июне 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "Пешеходные" можно забронировать 21 экскурсию от 12 до 118. Туристы уже оставили гидам 619 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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