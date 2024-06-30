Экскурсии выходного дня в Хельсинки

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Хельсинки на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Рождественское настроение в Хельсинки: праздничная индивидуальная экскурсия
Встречайте зимние праздники в Хельсинки, погружаясь в атмосферу волшебства и традиций с индивидуальной экскурсией
Начало: центральный ж/д вокзал
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
105 за всё до 6 чел.
Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
133 отзыва
Финская десятка: культурное и гастрономическое путешествие по Хельсинки
Погрузитесь в удивительный мир Хельсинки: от исторических памятников до финских кулинарных традиций
Начало: В вестибюле отеля Marski
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
85 за всё до 5 чел.
Знакомство с Хельсинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Знакомство с Хельсинки: от старого города до финских деликатесов
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки: исторические районы, уникальный финский дизайн и национальная кухня ждут вас
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
105 за всё до 6 чел.
Мото-прогулка по Хельсинки
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
Мото-прогулка по Хельсинки: эксклюзивный тур на мотоцикле
Почувствуйте дух Хельсинки, исследуя его улицы и набережные на мотоцикле. Эта индивидуальная экскурсия подарит вам незабываемые эмоции
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лиза
    30 июня 2024
    Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
    Все прошло отлично! Ирина очень милая и симпатичная женщина. Мы сразу нашли общий язык. Ирина знает все о финнах и прекрасном городе Хельсинки. Все очень интересно и понятно! Всем советую!
    Все прошло отлично! Ирина очень милая и симпатичная женщина. Мы сразу нашли общий язык. Ирина знает
  • Е
    Евгения
    25 июня 2024
    Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
    Нам очень понравилась эта экскурсия! Ирина,гид,который чувствует клиентов с первой секуды! Открыли для себя Хельсинки! Хотя живём в соседней стране и много раз были проездом.
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
    Мы прекрасно провели время. Ирина чудесный экскурсовод. Она отвечает на все вопросы и учитывает пожелание клиента. И главное: Ирина чувствует
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    своего клиента и располагает к себе с первой минуты знакомства. Даёт советы, как лучше провести время в Хельсинки. Спасибо большое за прекрасные минуты общения!

  • L
    Lena
    20 мая 2024
    Знакомство с Хельсинки
    Большое спасибо за очень интересную экскурсию по городу Хельсинки. Мы узнали много интересного не только об истории Финляндии но и жизни, обычиях финнов. Мы очень рекомендуем этого замечательного гида.
  • С
    Светлана
    12 сентября 2023
    Знакомство с Хельсинки
    Отличная экскурсия. Как раз то, что мы хотели, будучи в городе впервые и только на один день.
  • A
    Aleksandr
    2 мая 2023
    Знакомство с Хельсинки
    Все прошло отлично, гуляли по городу 2.5 часа, получили классные рекомендации по тому куда сходить с ребенком

Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хельсинки
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Рождественское настроение, или Как финны отмечают зимние праздники
  2. Финская десятка - самое лучшее в Хельсинки и о нём
  3. Знакомство с Хельсинки
  4. Мото-прогулка по Хельсинки
Какие места ещё посмотреть в Хельсинки
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Торговая площадь
  3. Парламент
Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июле 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 60 до 105. Туристы уже оставили гидам 208 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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