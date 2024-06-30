1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Рождественское настроение в Хельсинки: праздничная индивидуальная экскурсия
Встречайте зимние праздники в Хельсинки, погружаясь в атмосферу волшебства и традиций с индивидуальной экскурсией
Начало: центральный ж/д вокзал
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Финская десятка: культурное и гастрономическое путешествие по Хельсинки
Погрузитесь в удивительный мир Хельсинки: от исторических памятников до финских кулинарных традиций
Начало: В вестибюле отеля Marski
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€85 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Хельсинки: от старого города до финских деликатесов
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки: исторические районы, уникальный финский дизайн и национальная кухня ждут вас
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Мото-прогулка по Хельсинки: эксклюзивный тур на мотоцикле
Почувствуйте дух Хельсинки, исследуя его улицы и набережные на мотоцикле. Эта индивидуальная экскурсия подарит вам незабываемые эмоции
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиза30 июня 2024Все прошло отлично! Ирина очень милая и симпатичная женщина. Мы сразу нашли общий язык. Ирина знает все о финнах и прекрасном городе Хельсинки. Все очень интересно и понятно! Всем советую!
- ЕЕвгения25 июня 2024Нам очень понравилась эта экскурсия! Ирина,гид,который чувствует клиентов с первой секуды! Открыли для себя Хельсинки! Хотя живём в соседней стране и много раз были проездом.
- ИИрина3 июня 2024Мы прекрасно провели время. Ирина чудесный экскурсовод. Она отвечает на все вопросы и учитывает пожелание клиента. И главное: Ирина чувствует
- LLena20 мая 2024Большое спасибо за очень интересную экскурсию по городу Хельсинки. Мы узнали много интересного не только об истории Финляндии но и жизни, обычиях финнов. Мы очень рекомендуем этого замечательного гида.
- ССветлана12 сентября 2023Отличная экскурсия. Как раз то, что мы хотели, будучи в городе впервые и только на один день.
- AAleksandr2 мая 2023Все прошло отлично, гуляли по городу 2.5 часа, получили классные рекомендации по тому куда сходить с ребенком
Ответы на вопросы от путешественников по Хельсинки в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хельсинки
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Хельсинки
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Хельсинки в июле 2024
Сейчас в Хельсинки в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 60 до 105. Туристы уже оставили гидам 208 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Хельсинки (Финляндия 🇫🇮) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на выходные, 208 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Финляндии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь