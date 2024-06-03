1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Хельсинки - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
11 июня в 14:00
€95 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увидеть больше, чем на пешеходной - обзорная авто-экскурсия по исторической части города
Завтра в 12:30
10 июня в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Хельсинки: история, дизайн, кухня
Откройте для себя уникальный Хельсинки: исторические эпохи, дизайнерские кварталы, спортивные арены и национальную кухню
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Финская десятка: культурное и гастрономическое путешествие по Хельсинки
Погрузитесь в удивительный мир Хельсинки: от исторических памятников до финских кулинарных традиций
Начало: В вестибюле отеля Marski
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€85 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Хельсинки: от старого города до финских деликатесов
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки: исторические районы, уникальный финский дизайн и национальная кухня ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Хельсинки: уникальные городские легенды и местные традиции
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки, открывая город через его легенды и традиции в компании опытного гида
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Хельсинки: от исторических памятников до финских деликатесов
Вас ждет погружение в атмосферу Хельсинки: от знаковых достопримечательностей до вкуса традиционных блюд. Подарите себе незабываемые впечатления
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
15 июня в 11:00
€35 за человека
Индивидуальная
2 часа
Рождественское настроение в Хельсинки: праздничная индивидуальная экскурсия
Встречайте зимние праздники в Хельсинки, погружаясь в атмосферу волшебства и традиций с индивидуальной экскурсией
Начало: центральный ж/д вокзал
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Хельсинки для детей: зоопарк, музеи, парки развлечений и не только
Приглашаем на увлекательную прогулку по Хельсинки, где каждый ребенок найдет занятие по душе: от зоопарка до научного музея
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа: культура, история, кухня
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: в терминале 2
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€105 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Самые красивые места Хельсинки: индивидуальная фото-прогулка
Приглашаем вас на увлекательную фото-прогулку по Хельсинки. Местный гид-фотограф покажет самые живописные уголки города и сделает для вас незабываемые снимки
Начало: Центральный железнодорожный вокзал города Хельсинк...
Завтра в 09:30
10 июня в 16:30
€118 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Путешествие по Хельсинки: от памятников до скрытых жемчужин города
Прогулка по Хельсинки откроет вам город с его знаковыми местами, архитектурой и культурой. Узнайте, чем живет столица Финляндии
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
Русское прошлое Хельсинки: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю русского наследия Хельсинки, узнайте о влиянии русских персоналистей на культуру и архитектуру города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетуристический Хельсинки: экскурсия по скрытым сокровищам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Хельсинки, открывая его скрытые районы и культурные сокровища в компании опытного гида
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческое путешествие по Хельсинки: От королей до арт-пространств
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хельсинки, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер в Хельсинки с обзорной экскурсией: начните путешествие с приятных впечатлений
Встреча в аэропорту и комфортная поездка по Хельсинки с личным гидом. Узнайте все о городе, не теряя времени
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Хельсинки: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Теплый вечер, легкий ветерок и хорошая компания - идеальные условия для прогулки по вечернему Хельсинки. Узнайте больше о городе
Начало: по согласованию
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие из Хельсинки в Турку: В гости к средневековью
Погрузитесь в атмосферу средневекового Турку, его исторические места и архитектурные шедевры ждут вас
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€351 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все самое интересное о Хельсинки
Pегулярные пешие обзорные и тематические экскурсии по городу в компании с опытным гидом
Начало: ВОЗМОЖНО обьединение заказов, мах 10 чел; место вс...
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€110 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Северный модерн Хельсинки: путешествие по архитектуре начала XX века
Погрузитесь в мир уникальной архитектуры Хельсинки, где каждый дом рассказывает свою историю
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Хельсинки: истории, легенды и финские лакомства
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Хельсинки! Вас ждут 10 достопримечательностей, 10 легендарных личностей и 10 лакомств финской кухни
Начало: Вестибюль отеля Marski, Mannerheimintie 10
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€89 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Хельсинки: комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Хельсинки-Вантаа и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе
Завтра в 05:00
10 июня в 00:00
€82 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Мы прекрасно провели время. Ирина чудесный экскурсовод. Она отвечает на все вопросы и учитывает пожелание клиента. И главное: Ирина чувствует
- LLena20 мая 2024Большое спасибо за очень интересную экскурсию по городу Хельсинки. Мы узнали много интересного не только об истории Финляндии но и жизни, обычиях финнов. Мы очень рекомендуем этого замечательного гида.
- ААнастасия24 апреля 2024Замечательная экскурсия получилась у нас, спасибо Вам большое. Было и круто и интересно и весело. Очень удобно и комфортно. Море эмоций и впечатлений Всем рекомендую.
- ЛЛена22 апреля 2024Спасибо за фотографии, провели хорошо время.
- AAlexander21 марта 2024Ольга была замечательным гидом и организатором в Хельсинки. Мы провели с ней несколько дней в недавней поездке. Она отвезла нас
- KKatsiaryna18 марта 2024Ирина - очень хороший, интересный экскурсовод, с индивидуальным подходом. Всем рекомендую, остались очень довольны. Были в Хельсинки до этого несколько раз, не впечатлялись, а с ней город открылся с новых разных сторон
- ЕЕлена9 марта 2024Были большой компанией в 6 человек, Оля смогла заинтересовать всех! Была хорошая подача материала, экскурсия прошла на одном дыхании. Оля ответила на все вопросы,посоветовала где покушать и куда сходить. Расстались друзьями. Удачи Вам,Оля,вы молодец!
- LLarysa23 февраля 2024First time in Finland. First time in Helsinki. And not a first time on a guided tour. Albeit not for long, only two
- EEvelina8 февраля 2024Я прилетела из Кипра на пару дней, запланировала визит на балет и походы по музеям. У меня есть традиция -
- ЕЕлена27 января 2024Отличная экскурсия с Инной. Углубились в историю страны и в современной контекст жизни, долго разговаривали. Немного не успели обойти все, что планировали, но получили большое удовольствие от беседы и не жалеем.
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