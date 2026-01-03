25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии по Хельсинки - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив и насыщен культурными событиями, что делает ваше знакомство с ним еще более интересным.

На этой индивидуальной экскурсии по Хельсинки вы увидите главные достопримечательности города: Торговую и Сенатскую площади, Кафедральный и Успенский соборы, Дворец музыки. Узнаете о культуре, истории и традициях финской столицы. Погрузитесь

в атмосферу города, который сочетает в себе прогрессивность и комфорт. Посетите не только туристические места, но и современные жилые кварталы, новейшие торговые и культурные локации. Экскурсия идеально подходит для людей старшего возраста, семей с детьми и всех, кто хочет полноценного знакомства с Хельсинки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Хельсинки вчера и сегодня

Я проведу вас по главным улицам города и покажу все самые популярные достопримечательности, расскажу о повседневной жизни Хельсинки и помогу почувствовать интересный, глубокий и многогранный характер финской столицы. Вы увидите «культурный треугольник», состоящий из Дома музыки, современной публичной библиотеки Ооди и инновационного художественного музея Amos Rex. А также познакомлю с «духовным треугольником», который включает важнейшие столичные церкви: cобор Святого Николая, православный Успенский собор и по желанию церковь в скале Темппелиаукио.

Самое интересное о жилых районах

Вы увидите не только старый центр города и культовые туристические места, но, при желании, и современные жилые кварталы: Руохолахти, который называют «местной Венецией», или Арабию с восточным колоритом XIX века, или же Пасилу — быстрорастущий район, знаменитый грандиозным строящимся комплексом «Трипла» и бетонными модными тенденциями 80-х годов. Если пожелаете, мы заглянем во дворы, сады-парки и действующие учебные заведения и медицинские учреждения. Хельсинки раскроется перед вами во всем многообразии!

Кому подойдет экскурсия

Людям старшего возраста, семьям с детьми и всем, кто хочет полноценного и комфортного знакомства с Хельсинки.

Организационные детали