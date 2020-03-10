25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Хельсинки вчера и сегодня

Я проведу вас по главным улицам города и покажу все самые популярные достопримечательности, расскажу о повседневной жизни Хельсинки и помогу почувствовать интересный, глубокий и многогранный характер финской столицы. Вы увидите «культурный треугольник», состоящий из Дома музыки, современной публичной библиотеки Ооди и инновационного художественного музея Amos Rex. А также пройдете по «духовному треугольнику», который включает важнейшие столичные церкви: cобор святого Николая, православный Успенский собор и церковь в скале Темппелиаукио.

Самое интересное о жилых районах

Вы увидите не только старый центр города и культовые туристические места, но, при желании, и современные жилые кварталы: Руохолахти, который называют «местной Венецией», или Арабию с восточным колоритом XIX века, или же Пасилу — быстрорастущий район, знаменитый грандиозным строящимся комплексом «Трипла» и бетонными модными тенденциями 80-х годов. Если пожелаете, мы заглянем во дворы, сады-парки и действующие учебные заведения и медицинские учреждения. Хельсинки раскроется перед вами во всем многообразии!

Кому подойдет экскурсия

Людям старшего возраста, семьям с детьми и всем, кто хочет полноценного и комфортного знакомства с Хельсинки.