25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Финляндия
  2. Экскурсии

  3. Хельсинки — первое знакомство

Неутомительная экскурсия по главным и секретным местам финской столицы

Inna
Задать вопрос
Inna – экскурсионное агентство
Вы увидите все «визитные карточки» Хельсинки: Торговую и Сенатскую площади, памятник Сибелиусу, церковь в скале, Кафедральный и Успенский соборы и Дворец музыки.

Я расскажу о культуре, истории, традициях и быте города.

Помогу понять, почему Хельсинки — одна из самых прогрессивных и комфортных европейских столиц.

А еще покажу то, что обычно не видят путешественники: дворы, новейшие торговые и культурные локации в бывших производственных районах и многое другое!
85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии25 отзывов
4.84
Хельсинки — первое знакомство
Хельсинки — первое знакомство

Что вас ожидает

Хельсинки вчера и сегодня
Я проведу вас по главным улицам города и покажу все самые популярные достопримечательности, расскажу о повседневной жизни Хельсинки и помогу почувствовать интересный, глубокий и многогранный характер финской столицы. Вы увидите «культурный треугольник», состоящий из Дома музыки, современной публичной библиотеки Ооди и инновационного художественного музея Amos Rex. А также пройдете по «духовному треугольнику», который включает важнейшие столичные церкви: cобор святого Николая, православный Успенский собор и церковь в скале Темппелиаукио.

Самое интересное о жилых районах
Вы увидите не только старый центр города и культовые туристические места, но, при желании, и современные жилые кварталы: Руохолахти, который называют «местной Венецией», или Арабию с восточным колоритом XIX века, или же Пасилу — быстрорастущий район, знаменитый грандиозным строящимся комплексом «Трипла» и бетонными модными тенденциями 80-х годов. Если пожелаете, мы заглянем во дворы, сады-парки и действующие учебные заведения и медицинские учреждения. Хельсинки раскроется перед вами во всем многообразии!

Кому подойдет экскурсия

Людям старшего возраста, семьям с детьми и всем, кто хочет полноценного и комфортного знакомства с Хельсинки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит частично пешком, частично на общественном транспорте (трамвай, автобус, метро). Билеты не включены в стоимость экскурсии — 9 евро на человека (все виды транспорта, срок действия — 24 часа).
  • Входной билет в Церковь в скале не включен в стоимость — 3 евро с человека (посещение по желанию)
  • Скидка 50% для детей 6-17 лет
Хельсинки — первое знакомство
Хельсинки — первое знакомство
Хельсинки — первое знакомство
Хельсинки — первое знакомство
Хельсинки — первое знакомство
Хельсинки — первое знакомство
Хельсинки — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Октябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ноябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Декабрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Inna
Inna
Гид с 25-летним стажем. Люблю и уважаю наш народ, страну и город, в котором прожила уже более 25 лет. Работаю в тесном сотрудничестве с Обществом знатоков города, университетом и ассоциацией гидов Хельсинки. В составе группы русскоязычных гидов-энтузиастов — членов ассоциации провожу пешеходные экскурсии. Поверьте, Хельсинки очень интересный, и здесь есть, что рассказать и показать!
Напишите мне

25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Инна замечательный экскурсовод и интересный человек. Согласилась перенести экскурсию на час, терпеливо отнеслась к нашему опозданию и на полчаса гуляла с нами больше оговоренного срока. Именно гуляла, потому что экскурсия напоминала скорее интереснейшую прогулку c очень компетентным другом. Смело рекомендую и эту и все ее другие экскурсии.
25 февраля 2020
Спасибо Инне за замечательную увлекательную экскурсию. Гиду удалось сформировать отличное впечатление о городе. Теперь могу с уверенностью сказать: "Хельсинки - город не скучный. Хельсинки - уютный и красивый город". Понравилось то, что гид Инна за все время экскурсии рассказала не только про историю города, страны, при этом не перегружая рассказ датами, историческими событиями, но и про жизненный уклад местного населения, менталитет. Всем рекомендую эту экскурсию!
24 февраля 2020
Мне экскурсия очень понравилась! Во-первых, она была адаптирована под нас, во-вторых, экскурсовод очень эмоционально, живо и с интересом рассказывала. Видно было что она любит очень этот город и много знает о нем. Обычно с экскурсий я ничего не запоминаю, но тут не так. Мне было настолько интересно, что я запомнила все. Спасибо большое!
30 декабря 2019
Гид Инна, помимо исторических аспектов, отлично владеет актуальной информацией о Финляндии во всех сферах. Слушать было очень интересно, материал был подан структурированно. Кроме того, ни один наш вопрос не остался без ответа. На все был дан исчерпывающий ответ. Замечательно то, что Инна владеет финским языком, давно живет в Финляндии.
27 ноября 2019
Были на экскурсии в Хельсинки 26 ноября. Гид Стелла рассказала много интересного. Рекомендуем обращаться к ней для первого знакомства с городом. Сам город очень понравился - современная столица страны с многовековой историей.
24 ноября 2019
Отличная экскурсия! Рассказ Инны был понятен и интересен не только взрослым, но и пяти детям в возрасте от 5 до 10 лет.
5 ноября 2019
Инна очень интересно и захватывающе рассказывает. Во время прогулки заходили погреться в музеи и магазины и поток подаваемого материала не заканчивался. Это была великолепная прогулка.
Спасибо большое
3 ноября 2019
Нам очень понравилась экскурсия! Гид Инна очень любит свою страну и очень интересно рассказывает про ее особенности. Понравилось то, что мы не бежали как угорелые вдоль улиц, а часто останавливались, присаживались в различных местах в тепле и продолжали слушать гида. Такие перерывы помогают пройти 3-4 части города без усталости — район вокзала, район Никольского собора и район набережной с уходом обратно через бульвар Эспланады обратно к привокзальным кварталам. Инна берет с собой массу интересных материалов, документов, фото и показывает их при рассказе, получается, что экскурсия выглядит более цельной и интересной. Напоследок Инна порекомендовала правильные рестораны и рассказала про настоящее в Хельсинки и Финляндии — так сказать, из первых уст: про быт, про зарплаты, про налоги и т.п. Всем рекомендуем экскурсию!
20 октября 2019
С благодарностью за замечательную программу и высокий профессионализм!
Ольга
13 октября 2019
Благодаря Инне первое знакомство с городом прошло на высшем уровне. Чрезвычайно приятная была прогулка, посетили удивительные места и прикоснулись к непростой их истории. Очень благодарны нашему замечательному гиду за время, проведенное вместе. Бесконечно приятно быть знакомыми с человеком, который не только первоклассно знает свой город и свою страну, но и умеет влюбить в них с первого слова и взгляда. Экскурсия прошла, действительно, на одном дыхании. Мы очень рады своему выбору. Совершенно определенно продолжим исследовать Финляндию.
Ещё 15 отзывов

Inna проводит ещё 5 экскурсий

Хельсинки — самое главное и не толькоХельсинки — самое главное и не толькоХельсинки — самое главное и не только
18 за человека
2 часа
94 отзыва
Обзорная экскурсия по городу: основные достопримечательности, традиции, легенды и местная кухня
Познакомьтесь со столицей Финляндии и узнайте самое главное о культуре финнов! Вы побываете на Торговой площади, увидите Кафедральный собор, услышите рассказ о Часовой башне на главном вокзале и попробуете продукты на Старом рынке, где сохранилась по-северному спокойная атмосфера. Помимо основных достопримечательностей я покажу менее известные, но не менее интересные места, расскажу о прошлом и настоящем города, посоветую, где провести свободное время и вкусно поесть.
Вечерний ХельсинкиВечерний ХельсинкиВечерний Хельсинки
80 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Неспешная прогулка по городу после захода солнца и знакомство с его достопримечательностями
Теплый вечер, легкий ветерок, нешумный транспорт, открытые террасы кафе и хорошая компания — вот как пройдет наша экскурсия. Вы не только приятно проведете время, но и узнаете, чем живет город, почувствуете его ритм. Увидите знаковые места и услышите интересные факты из истории страны и повседневной жизни в современном Хельсинки.
Все самое интересное о ХельсинкиВсе самое интересное о ХельсинкиВсе самое интересное о Хельсинки
90 за экскурсию
2.5 часа
26 отзывов
Pегулярные пешие обзорные и тематические экскурсии по городу в компании с опытным гидом
Памятники архитектуры различных стилей, история основания Хельсинки, выдающиеся исторические деятели — опытный гид на обзорной экскурсии познакомит вас с самыми важными аспектами финской столицы. А также не оставит без внимания и наиболее интересные объекты окрестностей.
С чего начинался ХельсинкиС чего начинался ХельсинкиС чего начинался Хельсинки
105 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Истории шведских королей, лаконичные пейзажи и промышленные арт-кварталы
Эта прогулка приведет вас к месту, куда редко наведываются туристы, а зря — ведь именно здесь, среди густых лесов и высоких порогов, в 16 веке был основан Хельсингфорс. Вы взглянете на город глазами шведских королей и перенесетесь в их славную эпоху, увидите старинные промышленные здания, ставшие арт-пространствами, и финские деревянные домики. Я покажу вам тот самый Хельсинки, который должен был, по пророчеству короля Густава Вааса, «затмить успехами зазнайку Ревель».
Прогулка вдоль залива ТöölöПрогулка вдоль залива ТöölöПрогулка вдоль залива Тöölö
85 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Знакомство с архитектурой и историей района для тех, кто уже видел достопримечательности центра
Тех, кто уже знаком с историческим центром Хельсинки, приглашаем прогуляться вдоль залива в районе Тöölö, который начал формироваться под влиянием всемирно известного финского архитектора и дизайнера Алвара Аалто в 70-гг. 20 века.

Обзорные экскурсии в Хельсинки

Все самое важное в Хельсинки за 2,5 часаВсе самое важное в Хельсинки за 2,5 часаВсе самое важное в Хельсинки за 2,5 часа
90 за экскурсию
2.5 часа
32 отзыва
Знаковые места и тайные уголки финской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Вы увидите главные достопримечательности Хельсинки, услышите интересные факты из истории города и ощутите самобытную атмосферу финской столицы. Я помогу разобраться в особенностях местной жизни, покажу отличные обзорные площадки в неожиданных местах и поделюсь множеством полезных советов.
По Хельсинки на автомобиле Mersedes Benz B-classПо Хельсинки на автомобиле Mersedes Benz B-classПо Хельсинки на автомобиле Mersedes Benz B-class
120 за экскурсию
2 часа
60 отзывов
Увидеть больше, чем на пешеходной — обзорная авто-экскурсия по исторической части города
В отличие от двухчасовой пешеходной прогулки на моей автомобильной экскурсии вы успеете не просто пройти по двум-трем улицам города и посетить пару важных исторических мест, но и осмотреть многие другие достопримечательности города.
Знакомство с ХельсинкиЗнакомство с ХельсинкиЗнакомство с Хельсинки
105 за экскурсию
2 часа
47 отзывов
Самые атмосферные места города на пешеходной прогулке
Эта экскурсия отлично подойдёт путешественникам для первого знакомства с Хельсинки. Я проведу вас по главным архитектурным памятникам города, помогу прочувствовать его атмосферу, расскажу о становлении Хельсинки и развитии финского дизайна. А затем пройдемся по Рыночной площади с её северными деликатесами, пряной выпечкой и бодрящим кофе. Начнем наше финское утро в хорошей компании!
Хельсинки — городские легенды и местные традицииХельсинки — городские легенды и местные традицииХельсинки — городские легенды и местные традиции
100 за экскурсию
2 часа
13 отзывов
Объемное представление о городе за 2 часа
Хотите немного уйти от стандартных туристических маршрутов и путеводителей, чтобы увидеть Хельсинки глазами местных жителей? На нашей прогулке вы сможете рассмотреть город с разных сторон, уловить его архитектурные контрасты и прочувствовать спокойную атмосферу приморской столицы. Я расскажу самые интересные факты о Хельсинки и дам несколько ценных советов, которые помогут вам почувствовать себя местным жителем и настоящим финном.
По Хельсинки пешкомПо Хельсинки пешкомПо Хельсинки пешком
105 за экскурсию
2 часа
35 отзывов
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Во время экскурсии мы посетим основные достопримечательности города, я с удовольствием проведу свой рассказ о городе с учетом именно ваших интересов, будь то архитектура, дизайн, история или что-либо еще.
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта ВантааОбзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта ВантааОбзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа
78 за экскурсию
2.5 часа
3 отзыва
Рассмотреть ключевые достопримечательности, узнать, чем живут финны, и разобраться в местной кухне
Если вы желаете увидеть всё самое интересное в Хельсинки, не теряя ни минуты, добро пожаловать на мою насыщенную прогулку! Встретившись в терминале аэропорта в Вантаа, мы отправимся на электричке в сердце финской столицы. За пару часов вы узнаете о прошлом и настоящем Хельсинки, познакомитесь с традициями и нравами финнов, увидите Императорский дворец и Рыцарский дом, пройдете по следам муми-троллей и, разумеется, оцените блюда финской кухни. Я стану вашим проводником по центру северного города, поделюсь полезными советами и историями о финских монархах, архитекторах и незаурядных личностях.

Выбирайте и другие экскурсии в Хельсинки

ОбзорныеНеобычные маршрутыГрупповыеИндивидуальныеДля детейТрансферыПешкомЗа городомИстория и архитектураКвестыКрыши и панорамыВсеГастрономическиеВ другой городНа автомобилеБары и ночная жизнь