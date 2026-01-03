25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Хельсинки - первое знакомство

Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
На этой индивидуальной экскурсии по Хельсинки вы увидите главные достопримечательности города: Торговую и Сенатскую площади, Кафедральный и Успенский соборы, Дворец музыки. Узнаете о культуре, истории и традициях финской столицы. Погрузитесь
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в атмосферу города, который сочетает в себе прогрессивность и комфорт.

Посетите не только туристические места, но и современные жилые кварталы, новейшие торговые и культурные локации.

Экскурсия идеально подходит для людей старшего возраста, семей с детьми и всех, кто хочет полноценного знакомства с Хельсинки

5
78 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Главные достопримечательности
  • 🌆 Современные жилые кварталы
  • 🎶 Дворец музыки
  • 📚 Публичная библиотека Ооди
  • 🎨 Музей Amos Rex

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Хельсинки - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив и насыщен культурными событиями, что делает ваше знакомство с ним еще более интересным.
Сейчас август — это идеальное время.
Хельсинки - первое знакомство
Хельсинки - первое знакомство
Хельсинки - первое знакомство

Что можно увидеть

  • Торговая площадь
  • Сенатская площадь
  • Кафедральный собор
  • Успенский собор
  • Дворец музыки
  • Публичная библиотека Ооди
  • Музей Amos Rex
  • Церковь в скале Темппелиаукио

Описание экскурсии

Хельсинки вчера и сегодня

Я проведу вас по главным улицам города и покажу все самые популярные достопримечательности, расскажу о повседневной жизни Хельсинки и помогу почувствовать интересный, глубокий и многогранный характер финской столицы. Вы увидите «культурный треугольник», состоящий из Дома музыки, современной публичной библиотеки Ооди и инновационного художественного музея Amos Rex. А также познакомлю с «духовным треугольником», который включает важнейшие столичные церкви: cобор Святого Николая, православный Успенский собор и по желанию церковь в скале Темппелиаукио.

Самое интересное о жилых районах

Вы увидите не только старый центр города и культовые туристические места, но, при желании, и современные жилые кварталы: Руохолахти, который называют «местной Венецией», или Арабию с восточным колоритом XIX века, или же Пасилу — быстрорастущий район, знаменитый грандиозным строящимся комплексом «Трипла» и бетонными модными тенденциями 80-х годов. Если пожелаете, мы заглянем во дворы, сады-парки и действующие учебные заведения и медицинские учреждения. Хельсинки раскроется перед вами во всем многообразии!

Кому подойдет экскурсия

Людям старшего возраста, семьям с детьми и всем, кто хочет полноценного и комфортного знакомства с Хельсинки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит частично пешком, частично на общественном транспорте (трамвай, автобус, метро). Билеты не включены в стоимость экскурсии — 9 евро на человека (все виды транспорта, срок действия — 24 часа).
  • Входной билет в Церковь в скале не включен в стоимость — 8 евро с человека (посещение по желанию), посещение займёт 30-40 минут, учитывая возможные очереди в кассу и время пути от места встречи к церкви
  • Посещение жилых кварталов — по вашему желанию
  • Скидка 50% для детей до 10 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — Организатор в Хельсинки
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1808 туристов
Гид с 25-летним стажем. Люблю и уважаю наш народ, страну и город, в котором прожила уже более 25 лет. Работаю в тесном сотрудничестве с Обществом знатоков города, университетом и ассоциацией гидов Хельсинки. В составе группы русскоязычных гидов-энтузиастов — членов ассоциации провожу пешеходные экскурсии. Поверьте, Хельсинки очень интересный, и здесь есть, что рассказать и показать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
3
3
1
2
1
Я
Отличная экскурсия и приятная женщина. Нам все понравилось. Спасибо большое ☺️
Отличная экскурсия и приятная женщина. Нам все понравилось. Спасибо большое ☺️
Отличная экскурсия и приятная женщина. Нам все понравилось. Спасибо большое ☺️
Отличная экскурсия и приятная женщина. Нам все понравилось. Спасибо большое ☺️
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Т
Прекрасная экскурсия.
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Кирилл
Отличная экскурсия, Инна подстроила маршрут под наши интересы, затронула архитектуру, историю и социальную жизнь финов сейчас и в прошлом. Потом отправила дополнительные материалы и посоветовала места!
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Jelena
Спасибо огромное Инне за экскурсию по Хельсинки 2,5 часа пролетели как одно мгновение!
Хотя я бывала в Хельсинки не раз, вчера открыла этот город совершенно по-новому. Оказалось, здесь есть столько интересного и смотреть, и делать!
Экскурсия была увлекательной и познавательной, а по дороге обратно мы даже смотрели видео о личностях, о которых говорила Инна.
Спасибо ещё раз за прекрасное время и вдохновение!
Спасибо огромное Инне за экскурсию по Хельсинки 2,5 часа пролетели как одно мгновение!
Спасибо огромное Инне за экскурсию по Хельсинки 2,5 часа пролетели как одно мгновение!
Спасибо огромное Инне за экскурсию по Хельсинки 2,5 часа пролетели как одно мгновение!
Спасибо огромное Инне за экскурсию по Хельсинки 2,5 часа пролетели как одно мгновение!
Спасибо огромное Инне за экскурсию по Хельсинки 2,5 часа пролетели как одно мгновение!
Спасибо огромное Инне за экскурсию по Хельсинки 2,5 часа пролетели как одно мгновение!
Спасибо огромное Инне за экскурсию по Хельсинки 2,5 часа пролетели как одно мгновение!
Спасибо огромное Инне за экскурсию по Хельсинки 2,5 часа пролетели как одно мгновение!+1
Спасибо огромное Инне за экскурсию по Хельсинки 2,5 часа пролетели как одно мгновение!
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С
Экскурсия была замечательная. Нам и нашим гостям из Израиля было очень интересно узнать историю Финляндии, тем более, что для нас это было первое знакомство с историей страны. Инна начала свою
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экскурсию с библиотеки Oodi - гордости не только Хельсинки, но и всей Финляндии. Рассказ о различных периодах истории страны был захватывающим. Инна очень талантливый экскурсовод, горячо рекомендуем её всем гостям Хельсинки. Выражаем огромную благодарность и надеемся на новую встречу.

Экскурсия была замечательная. Нам и нашим гостям из Израиля было очень интересно узнать историю Финляндии, тем
Экскурсия была замечательная. Нам и нашим гостям из Израиля было очень интересно узнать историю Финляндии, тем
Экскурсия была замечательная. Нам и нашим гостям из Израиля было очень интересно узнать историю Финляндии, тем
Экскурсия была замечательная. Нам и нашим гостям из Израиля было очень интересно узнать историю Финляндии, тем
Экскурсия была замечательная. Нам и нашим гостям из Израиля было очень интересно узнать историю Финляндии, тем
Экскурсия была замечательная. Нам и нашим гостям из Израиля было очень интересно узнать историю Финляндии, тем
Экскурсия была замечательная. Нам и нашим гостям из Израиля было очень интересно узнать историю Финляндии, тем
Экскурсия была замечательная. Нам и нашим гостям из Израиля было очень интересно узнать историю Финляндии, тем+1
Экскурсия была замечательная. Нам и нашим гостям из Израиля было очень интересно узнать историю Финляндии, тем
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N
Екскурсия была очень интересной, все было подобрано так, чтоб и нам было интересно и дети не скучали, видно было, что Инна очень любит свой город и страну в которой она живет … в конце нам еще подарили красивые открытки с пейзажами города 🥰
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