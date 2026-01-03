25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомьтесь с Хельсинки через его ключевые достопримечательности и скрытые уголки. Идеально для всех возрастов и интересов
На этой индивидуальной экскурсии по Хельсинки вы увидите главные достопримечательности города: Торговую и Сенатскую площади, Кафедральный и Успенский соборы, Дворец музыки. Узнаете о культуре, истории и традициях финской столицы. Погрузитесь читать дальшеуменьшить
в атмосферу города, который сочетает в себе прогрессивность и комфорт.
Посетите не только туристические места, но и современные жилые кварталы, новейшие торговые и культурные локации.
Экскурсия идеально подходит для людей старшего возраста, семей с детьми и всех, кто хочет полноценного знакомства с Хельсинки
Лучшие месяцы для экскурсии по Хельсинки - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив и насыщен культурными событиями, что делает ваше знакомство с ним еще более интересным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Торговая площадь
Сенатская площадь
Кафедральный собор
Успенский собор
Дворец музыки
Публичная библиотека Ооди
Музей Amos Rex
Церковь в скале Темппелиаукио
Описание экскурсии
Хельсинки вчера и сегодня
Я проведу вас по главным улицам города и покажу все самые популярные достопримечательности, расскажу о повседневной жизни Хельсинки и помогу почувствовать интересный, глубокий и многогранный характер финской столицы. Вы увидите «культурный треугольник», состоящий из Дома музыки, современной публичной библиотеки Ооди и инновационного художественного музея Amos Rex. А также познакомлю с «духовным треугольником», который включает важнейшие столичные церкви: cобор Святого Николая, православный Успенский собор и по желанию церковь в скале Темппелиаукио.
Самое интересное о жилых районах
Вы увидите не только старый центр города и культовые туристические места, но, при желании, и современные жилые кварталы: Руохолахти, который называют «местной Венецией», или Арабию с восточным колоритом XIX века, или же Пасилу — быстрорастущий район, знаменитый грандиозным строящимся комплексом «Трипла» и бетонными модными тенденциями 80-х годов. Если пожелаете, мы заглянем во дворы, сады-парки и действующие учебные заведения и медицинские учреждения. Хельсинки раскроется перед вами во всем многообразии!
Кому подойдет экскурсия
Людям старшего возраста, семьям с детьми и всем, кто хочет полноценного и комфортного знакомства с Хельсинки.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия проходит частично пешком, частично на общественном транспорте (трамвай, автобус, метро). Билеты не включены в стоимость экскурсии — 9 евро на человека (все виды транспорта, срок действия — 24 часа).
Входной билет в Церковь в скале не включен в стоимость — 8 евро с человека (посещение по желанию), посещение займёт 30-40 минут, учитывая возможные очереди в кассу и время пути от места встречи к церкви
Посещение жилых кварталов — по вашему желанию
Скидка 50% для детей до 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — Организатор в Хельсинки
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1808 туристов
Гид с 25-летним стажем. Люблю и уважаю наш народ, страну и город, в котором прожила уже более 25 лет. Работаю в тесном сотрудничестве с Обществом знатоков города, университетом и ассоциацией гидов Хельсинки. В составе группы русскоязычных гидов-энтузиастов — членов ассоциации провожу пешеходные экскурсии. Поверьте, Хельсинки очень интересный, и здесь есть, что рассказать и показать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
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1
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Я
Янина
Отличная экскурсия и приятная женщина. Нам все понравилось. Спасибо большое ☺️
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Т
Тамила
Прекрасная экскурсия.
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Кирилл
Отличная экскурсия, Инна подстроила маршрут под наши интересы, затронула архитектуру, историю и социальную жизнь финов сейчас и в прошлом. Потом отправила дополнительные материалы и посоветовала места!
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Jelena
Спасибо огромное Инне за экскурсию по Хельсинки 2,5 часа пролетели как одно мгновение! Хотя я бывала в Хельсинки не раз, вчера открыла этот город совершенно по-новому. Оказалось, здесь есть столько интересного и смотреть, и делать! Экскурсия была увлекательной и познавательной, а по дороге обратно мы даже смотрели видео о личностях, о которых говорила Инна. Спасибо ещё раз за прекрасное время и вдохновение!
+1
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С
Светлана
Экскурсия была замечательная. Нам и нашим гостям из Израиля было очень интересно узнать историю Финляндии, тем более, что для нас это было первое знакомство с историей страны. Инна начала свою читать дальшеуменьшить
экскурсию с библиотеки Oodi - гордости не только Хельсинки, но и всей Финляндии. Рассказ о различных периодах истории страны был захватывающим. Инна очень талантливый экскурсовод, горячо рекомендуем её всем гостям Хельсинки. Выражаем огромную благодарность и надеемся на новую встречу.
+1
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N
Nataliia
Екскурсия была очень интересной, все было подобрано так, чтоб и нам было интересно и дети не скучали, видно было, что Инна очень любит свой город и страну в которой она живет … в конце нам еще подарили красивые открытки с пейзажами города 🥰
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