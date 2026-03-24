Необычные экскурсии по Антибу

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Антибе на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба
На машине
8 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Проведите день на Лазурном берегу, посещая 9 удивительных городов. Откройте для себя красоту Канн, Монако и Ниццы, наслаждаясь комфортом
Начало: У Ж.Д. вокзала в Антибе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
25 мая в 08:00
€199 за человека
Антиб без фильтров
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Познакомьтесь с историей Антиба, прогуливаясь по его улочкам и наслаждаясь атмосферой старинного города. Откройте для себя культуру и традиции
Начало: Q-Park Pré aux Pêcheurs 20 Avenue de Verdun 06600 ...
2 июн в 09:30
4 июн в 09:30
€147 за всё до 7 чел.
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная экскурсия по атмосферным местам города, старинные легенды и лучшее мороженое Ривьеры
Начало: В порту или на ж/д вокзале Антиба
Завтра в 09:00
25 мая в 09:00
€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Lena
Антиб без фильтров
Экускурсия прошла чудесно. Посмотрели средневековую часть, продегустировали сокку и абсент, прошлись по рынку (Это отдельный атракцион). Хорошо, что послушали Диану и перенеси экскурсию на утро,иначе рынок был бы закрыт и
мы бы не увидели этот колорит. Мы с мужем любим историю, так что Диана с полна удовлетворила наши запросы. Экскурсия содержательная,интересная и прошла очень легко. Отдельное спасибо за рекомендации и заботу. Желаем Диане благодарных слушателей!

Елена
Антиб без фильтров
Это моя не первая экскурсия с Дианой. Ездила с ней и в Монако, и на остров Св. Онора. Только положительные эмоции. Антиб, вернее его старая часть - не большой, уютный
городок. Посетили рынок, прошлись по старым улочкам, главную площадь. Экскурсия для любителей истории. После Ниццы нам было интересно, как вообще формировался регион и какую роль сыграл Антиб. Интерес утолили. После экскурсии, уже сами сходили в музей Пикассо. Музей небольшой, но если вы уже там, то грех его не посетить. После музея завершили программу еще Фортом Каррэ. Большим плюсом оказалось то, что там есть брошюры на русском языке с описанием, очень удобно. Рекомендуем.

Yana
Антиб без фильтров
Прогулка по Антибу с Дианой была легкой, интересной и очень атмосферной: красивый маршрут,живые истории и ощущение города, в который хочется вернуться. Рекомендую..
Olga
Антиб без фильтров
На Лазурном берегу не в первые, но в Антибе побывали впервые. Какой же милый, солнечный городок!! Средневековая часть, по которой прошла наша экскурсия, очень понравилась. Городу 20 веков, он оказывается
на век старше Ниццы. Диана нас погрузила в историю города как он возник, как развивался, за счет чего жил,было очень интересно. Погода нам благоволила и у нас получилась еще незабываемая фотосессия. После экскурсии самостоятельно по рекомендации нашего гида посетили музей Пикассо и Форт Карре. День получился очень насыщенным и интересным. Хочется отметить личные качества гида, а именно любовь к работе, знание региона,тактичность и дружелюбие. Желаем ей всяческих успехов в работе и благодарных туристов.

Ivanna
Антиб без фильтров
Замечательная экскурсия и очень интересный маршрут. Диана прекрасный рассказчик. Я бы с удовольствием побывала еще на других экскурсиях Дианы. Она профи! Буду рекомендовать ее друзьм.
Н
Антиб без фильтров
Нам понравилось всё.
Диана очень приятный человек и рассказчик. Помимо экскурсии, Диана дала советы по безопасности. Плюсом были советы по передвижению общественным транспортом и проведению досуга. Расстались очень душевно! Надеемся в следующий раз с Дианой посетить другие города на автомобиле! 😉
И
Антиб без фильтров
Мы в восторге от Дианы. Настоящий профессионал. Очень глубокие и обширные знания истории и интересный рассказчик. Всем обязательно рекомендуем!!!
Н
Антиб без фильтров
Диана,прекрасный гид! Если вы действительно хотите увидеть и полюбить Антиб- вам сюда!!! Мы увидели замечательный и необычный город! Прочувствовали его атмосферу! Диана,спасибо за познавательную и интересную экскурсию!
А
Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба
Я снова проехался по Лазурному Берегу. Впечатления самые лучшие! За один день увидеть и Монако, и Канны, и Эз, и Антиб - это что-то! Отдельная благодарность гиду Владимиру за увлекательно проведённую экскурсию. До сих пор нахожусь под впечатлением от увиденного. Всем россиянам, кто ещё не был на Лазурном Берегу, очень советую там побывать. И обязательно с гидом Владимиром!
А
Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба
День провели очень здорово! Очень красиво, информативно. Посмотрели весь Лазурный Берег за один день, увидели и узнали много интересного. Особенно интересно было слушать рассказы из французской истории.
Всего 11 отзывов в Антибе в категории "Необычные"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Антибу в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Антибе
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба;
  2. Антиб без фильтров;
  3. Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник.
Сколько стоит экскурсия по Антибу в мае 2026
Сейчас в Антибе в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 199. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.2 из 5
