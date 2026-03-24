Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба
Проведите день на Лазурном берегу, посещая 9 удивительных городов. Откройте для себя красоту Канн, Монако и Ниццы, наслаждаясь комфортом
Начало: У Ж.Д. вокзала в Антибе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
25 мая в 08:00
€199 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Антиб без фильтров
Познакомьтесь с историей Антиба, прогуливаясь по его улочкам и наслаждаясь атмосферой старинного города. Откройте для себя культуру и традиции
Начало: Q-Park Pré aux Pêcheurs 20 Avenue de Verdun 06600 ...
2 июн в 09:30
4 июн в 09:30
€147 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Душевная экскурсия по атмосферным местам города, старинные легенды и лучшее мороженое Ривьеры
Начало: В порту или на ж/д вокзале Антиба
Завтра в 09:00
25 мая в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Экускурсия прошла чудесно. Посмотрели средневековую часть, продегустировали сокку и абсент, прошлись по рынку (Это отдельный атракцион). Хорошо, что послушали Диану и перенеси экскурсию на утро,иначе рынок был бы закрыт и
Это моя не первая экскурсия с Дианой. Ездила с ней и в Монако, и на остров Св. Онора. Только положительные эмоции. Антиб, вернее его старая часть - не большой, уютный
Прогулка по Антибу с Дианой была легкой, интересной и очень атмосферной: красивый маршрут,живые истории и ощущение города, в который хочется вернуться. Рекомендую..
На Лазурном берегу не в первые, но в Антибе побывали впервые. Какой же милый, солнечный городок!! Средневековая часть, по которой прошла наша экскурсия, очень понравилась. Городу 20 веков, он оказывается
Замечательная экскурсия и очень интересный маршрут. Диана прекрасный рассказчик. Я бы с удовольствием побывала еще на других экскурсиях Дианы. Она профи! Буду рекомендовать ее друзьм.
Нам понравилось всё.
Диана очень приятный человек и рассказчик. Помимо экскурсии, Диана дала советы по безопасности. Плюсом были советы по передвижению общественным транспортом и проведению досуга. Расстались очень душевно! Надеемся в следующий раз с Дианой посетить другие города на автомобиле! 😉
Мы в восторге от Дианы. Настоящий профессионал. Очень глубокие и обширные знания истории и интересный рассказчик. Всем обязательно рекомендуем!!!
Диана,прекрасный гид! Если вы действительно хотите увидеть и полюбить Антиб- вам сюда!!! Мы увидели замечательный и необычный город! Прочувствовали его атмосферу! Диана,спасибо за познавательную и интересную экскурсию!
Я снова проехался по Лазурному Берегу. Впечатления самые лучшие! За один день увидеть и Монако, и Канны, и Эз, и Антиб - это что-то! Отдельная благодарность гиду Владимиру за увлекательно проведённую экскурсию. До сих пор нахожусь под впечатлением от увиденного. Всем россиянам, кто ещё не был на Лазурном Берегу, очень советую там побывать. И обязательно с гидом Владимиром!
День провели очень здорово! Очень красиво, информативно. Посмотрели весь Лазурный Берег за один день, увидели и узнали много интересного. Особенно интересно было слушать рассказы из французской истории.
Ответы на вопросы от путешественников по Антибу в категории «Выездные»
Сколько стоит экскурсия по Антибу в мае 2026
Сейчас в Антибе в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 199. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.2 из 5
