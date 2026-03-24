городок. Посетили рынок, прошлись по старым улочкам, главную площадь. Экскурсия для любителей истории. После Ниццы нам было интересно, как вообще формировался регион и какую роль сыграл Антиб. Интерес утолили. После экскурсии, уже сами сходили в музей Пикассо. Музей небольшой, но если вы уже там, то грех его не посетить. После музея завершили программу еще Фортом Каррэ. Большим плюсом оказалось то, что там есть брошюры на русском языке с описанием, очень удобно. Рекомендуем.