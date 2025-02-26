Экскурсии выходного дня в Антибе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Антибе на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Пешая
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Душевная экскурсия по атмосферным местам города, старинные легенды и лучшее мороженое Ривьеры
Начало: В порту или на ж/д вокзале Антиба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба
На машине
8 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
Проведите день на Лазурном берегу, посещая 9 удивительных городов. Откройте для себя красоту Канн, Монако и Ниццы, наслаждаясь комфортом
Начало: У Ж.Д. вокзала в Антибе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 мар в 08:00
€299 за человека
Антиб без фильтров
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Антиб без фильтров
Познакомьтесь с историей Антиба, прогуливаясь по его улочкам и наслаждаясь атмосферой старинного города. Откройте для себя культуру и традиции
13 мар в 10:30
14 мар в 10:30
€160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Женя
    26 февраля 2025
    Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба
    Очень понравилась поездка. Всё замечательно. Гид Владимир показал много интересного, захватывающего. Экскурсия - высший класс!
  • Г
    Геннадий
    22 сентября 2019
    Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
    экскурсия очень приятная, содержательная. Гид Юлия достаточно объемно осветила культурно-историческую жизнь прованса. Всем рекомендую эту экскурсию.
  • Н
    Надежда
    22 августа 2019
    Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
    Нашили предложение по экскурсии по Антибу в интернете, сразу договорились о дне встречи) с первых минут гид Юля расположила к
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    себе, интересный маршрут, прекрасный пикник с шикарным видом, потом небольшая прогулка по старому городу, где юля оказала нам помощь в покупках)) все проходило очень легко, интересно, познавательно и невероятно комфортно)) кроме того, юля своими рекомендациями помогла нам спланировать остальные дни отпуска,)) однозначно рекомендуем))

  • О
    Ольга
    21 августа 2019
    Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
    Прекрасная экскурсия с очень доброжелательной девушкой Юлией, Город Антиб не так раскручен у туристов как Ницца и Канны, но поверьте,
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    это тоже очаровательный и интересный своей историей и достопримечательностями город на Лазурном берегу. Узнать о нём и посмотреть на него (и даже дальше) с высоты Холма помогла Юлия. Даже тот, кто не любит ходить пешком, получит удовольствие от прогулки вдоль моря и рассказах о жизни французов. Поднявшись к Церкви-музею и прослушав интересную информацию, Юлия порадует вас пикником во французском стиле с чисто русским гостеприимством! Спасибо большое, Юлия, будем рады новым встречам.

Ответы на вопросы от путешественников по Антибу в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Антибу в марте 2025
Сейчас в Антибе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 299. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Антибе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на выходные, 6 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май