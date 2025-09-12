Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Биарриц на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 28 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Биарриц - первое свидание Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии €240 за всё до 7 чел. Пешая 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Биарриц - город «бархатных сезонов» Путешествие в Биарриц обещает встречу с аристократическим прошлым, серфингом и уникальными природными пейзажами. Откройте для себя тайны города €250 за всё до 4 чел. На машине 8 часов 2 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Французская Страна Басков Проведите незабываемый день, путешествуя по живописным городам французской Страны Басков. Откройте для себя культурное наследие и историю региона €1200 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Биарриц

