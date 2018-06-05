2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Расстояние между этими городами небольшое, но насколько же они разные! На этих землях жили римляне, скандинавы, басконы и гасконцы, и каждый народ оставил свой отпечаток.
Монументальная, такая французская Байона является центром баскской культуры во Франции. Здесь вас ждет набережная реки Адур и ее затейливая архитектура и история о том, как Испания потеряла свое богатство.
Императорский Биарриц откроется перед вами во всем блеске своей парадной набережной. У города, всего столетие назад блиставшего шикарными балами и бывшего эпицентром культурной жизни аристократов и авантюристов, весьма скромное происхождение.
Очаровательный Сен-Жан-де-Люз стал тем городом, где женили Короля-Солнце — Людовика XIV. Жители города трепетно хранят память об этом событии.
Во время экскурсии планируется обед в очаровательном рыбацком ресторанчике в Биаррице (оплачивается отдельно).
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день! Я - профессиональный гид по Стране Басков, Наварре, Риохе и Аквитании. Уже 10 лет я живу в этом благословенном уголке земного шара, и с удовольствием покажу и расскажу моим гостям все самое интересное об этом регионе.
Искренне рекомендую Эмму. Живой интересный рассказ, приятная поездка. Жаль, что не встретила ее раньше в Сан Себастьяне
Александр
24 августа 2017
Мы заказывали у Эммы три экскурсии, поэтому оставлю отзыв о цикле Сан-Себастья, Бильбао и Французская страна Басков.
Цель нашей поездки была Страна Басков, поэтому просто в точку. Спасибо большое, Эмма и Марианна! Мы все рассмотрели несмотря на дожди и жару!;))
Сан-Жан де Люз будет сниться мне зимой! А за подсказку ехать из Сан-Себастьяна в Бильбао по побережью, Эмма, отдельный поклон))!
Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии
Все будет так, как вы любите: ненавязчивое погружение в историю, прогулка вдоль вечно шумящего океана, соленый ветер, французское вино и устрицы на местном рынке. А еще: завораживающие виды с маяка, рыбацкие хижины, шикарные виллы и смешные и немного грустные истории из жизни русских аристократов в Биаррице.
Любимец старой аристократии и современных серфингистов
Во время прогулки по элегантному морскому курорту на атлантическом побережье Франции вы осмотрите великолепные дворцы и особняки в стиле бель-эпок и арт-деко, услышите истории об аристократическом прошлом города. Погрузитесь в атмосферу рыбацкой жизни в Старом порту, пройдетесь по легендарному Гранд-пляжу нынешней столицы европейского серфинга и познакомитесь с красивыми природными пейзажами Биаррица.