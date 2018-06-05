2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Байона, Биарриц, Сен-Жан-де-Люз — увлекательное путешествие по живописному побережью

Emma
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Emma – ваш гид
Живописное побережье французской Страны Басков никого не оставит равнодушным.

За 8 часов автомобильной экскурсии мы с вами посетим 3 города: Байону — центр баскской культуры, Биарриц — самый фешенебельный курорт атлантического побережья Франции и очаровательный Сен-Жан-де-Люз.
572 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Французская Страна Басков
Французская Страна Басков

Программа

Расстояние между этими городами небольшое, но насколько же они разные! На этих землях жили римляне, скандинавы, басконы и гасконцы, и каждый народ оставил свой отпечаток.

  • Монументальная, такая французская Байона является центром баскской культуры во Франции. Здесь вас ждет набережная реки Адур и ее затейливая архитектура и история о том, как Испания потеряла свое богатство.
  • Императорский Биарриц откроется перед вами во всем блеске своей парадной набережной. У города, всего столетие назад блиставшего шикарными балами и бывшего эпицентром культурной жизни аристократов и авантюристов, весьма скромное происхождение.
  • Очаровательный Сен-Жан-де-Люз стал тем городом, где женили Короля-Солнце — Людовика XIV. Жители города трепетно хранят память об этом событии.
  • Во время экскурсии планируется обед в очаровательном рыбацком ресторанчике в Биаррице (оплачивается отдельно).
Французская Страна Басков
Французская Страна Басков

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Emma
Emma
Добрый день! Я - профессиональный гид по Стране Басков, Наварре, Риохе и Аквитании. Уже 10 лет я живу в этом благословенном уголке земного шара, и с удовольствием покажу и расскажу моим гостям все самое интересное об этом регионе.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 июня 2018
Искренне рекомендую Эмму. Живой интересный рассказ, приятная поездка. Жаль, что не встретила ее раньше в Сан Себастьяне
Александр
24 августа 2017
Мы заказывали у Эммы три экскурсии, поэтому оставлю отзыв о цикле Сан-Себастья, Бильбао и Французская страна Басков.
Цель нашей поездки была Страна Басков, поэтому просто в точку. Спасибо большое, Эмма и Марианна! Мы все рассмотрели несмотря на дожди и жару!;))
Сан-Жан де Люз будет сниться мне зимой! А за подсказку ехать из Сан-Себастьяна в Бильбао по побережью, Эмма, отдельный поклон))!

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