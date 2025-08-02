Индивидуальная
до 4 чел.
Биарриц - город «бархатных сезонов»
Путешествие в Биарриц обещает встречу с аристократическим прошлым, серфингом и уникальными природными пейзажами. Откройте для себя тайны города
11 дек в 15:00
12 дек в 11:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Биарриц - первое свидание
Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€240 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование баскских деревушек
Путешествие в сердце баскской культуры: деревни у подножия Пиренеев ждут вас! Познакомьтесь с традициями и историей региона
Завтра в 11:00
11 дек в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Биаррицу
Индивидуальная фотопрогулка в Биаррице подарит вам уникальные кадры на фоне живописных мест. Узнайте больше о баскской культуре и насладитесь атмосферой
Завтра в 13:00
11 дек в 08:00
€240 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья2 августа 2025Спасибо Наталье за отличное проведенное время и приятную прогулку по Биаррицу!
- ЯЯна9 мая 2025Наталья - прекрасный гид! Хорошо подобран маршрут и структурирован материал!
Ответы на вопросы от путешественников по Биарриц в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Биарриц
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Биарриц в декабре 2025
Сейчас в Биарриц в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 240 до 380. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Биарриц (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 34 ⭐ отзыва, цены от €240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль