Выездные экскурсии из Биарриц

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Биарриц на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Биарриц - город «бархатных сезонов»
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Биарриц - город «бархатных сезонов»
Путешествие в Биарриц обещает встречу с аристократическим прошлым, серфингом и уникальными природными пейзажами. Откройте для себя тайны города
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
€250 за всё до 4 чел.
Биарриц - первое свидание
Пешая
2.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Биарриц - первое свидание
Главные достопримечательности и тайные уголки элегантного французского курорта на душевной экскурсии
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 7 чел.
Очарование баскских деревушек - на машине из Биаррица
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование баскских деревушек
Путешествие в сердце баскской культуры: деревни у подножия Пиренеев ждут вас! Познакомьтесь с традициями и историей региона
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Поликанова
    18 сентября 2025
    Очарование баскских деревушек - на машине из Биаррица
    Отличная поездка в сопровождении замечательного экскурсовода Марианны. Очень красивые деревни, пейзажи, архитектура домов басков в сочетании с интересной историей этой страны, рассказанной Марианной, сделали этот день одним из лучших. Мероприятие подойдет всем, кому интересна история этих мест
  • Д
    Дарья
    2 августа 2025
    Биарриц - город «бархатных сезонов»
    Спасибо Наталье за отличное проведенное время и приятную прогулку по Биаррицу!
  • Я
    Яна
    9 мая 2025
    Биарриц - город «бархатных сезонов»
    Наталья - прекрасный гид! Хорошо подобран маршрут и структурирован материал!

Ответы на вопросы от путешественников по Биарриц в категории «Выездные»

