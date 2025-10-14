Мои заказы

Необычные дома в Бордо

Найдено 6 экскурсий в категории «Необычные дома» в Бордо на русском языке, цены от €160.
Фотопрогулка по Бордо
Пешая
2 часа
11 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Бордо
Прогуляйтесь по историческому центру Бордо, посидите в кафе с чашечкой кофе или бокалом вина, и получите атмосферные снимки
Начало: На площади Place de la Bourse
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€163 за всё до 5 чел.
Столица великих марочных вин
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Столица великих марочных вин: индивидуальная экскурсия по Бордо
Прогулка по Бордо с посещением винных погребов, исторических мест и архитектурных шедевров. Узнайте тайны виноделия и истории города
Сегодня в 11:00
11 дек в 10:00
€220 за всё до 10 чел.
Шарм и вкус Бордо
Пешая
2 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Пешеходная экскурсия по Бордо с местным гидом
Погрузитесь в атмосферу Бордо: Гран-театр, Водное зеркало, квартал Сан-Пьер и Дворцовая площадь. Узнайте историю города и насладитесь винной дегустацией
Начало: Около Гран-театра
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Винная поездка в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винная поездка в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Открыть секреты вин, которыми восхищается весь мир, и разобраться в их тонкостях
Сегодня в 11:00
11 дек в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
На машине
7.5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
11 дек в 10:30
15 дек в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
Загадки Бордо
Пешая
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Увлекательная индивидуальная экскурсия по историческим местам Бордо
Прогуляйтесь по старинным улицам Бордо, узнайте о его богатой истории и насладитесь великолепием архитектурных памятников
Начало: У Большого театра
14 дек в 15:00
15 дек в 10:00
от €160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 октября 2025
    Загадки Бордо
    Спасибо Марине за потрясающий день в Бордо и Сант-Эмильоне! Она с любовью и знанием истории рассказала об истории города и
    читать дальше

    винного региона, а также составила для нас индивидуальную программу. Мы посетили Бордо и Сент-Эмильон, попробовали великолепные вина, узнали о производстве вина и пообедали в живописном замке. День прошёл на одном дыхании — насыщенно, красиво и с душой. Настоящее удовольствие для любителей истории, культуры и вина!

  • П
    Павел
    7 октября 2025
    Загадки Бордо
    Очень классно погуляли по Бордо с гидом Мариной. Ненавязчивая, легко усваиваемая информация и история города. 100% будем рекомендовать друзьям, кто соберется в Бордо. Советы по французскому вину или ресторанам Марина тоже может легко дать доступным языком, но с понимаем сути.
    Очень классно погуляли по Бордо с гидом Мариной. Ненавязчивая, легко усваиваемая информация и история города. 100%
  • O
    Olga
    12 августа 2025
    Загадки Бордо
    Марина чудесный гид! Мы опоздали на экскурсию, но она удивительным образом ярко и структурировано подала материал, мы успели все посмотреть! С удовольствием пойдем с Мариной в следующий раз и на другие экскурсии!
  • Е
    Екатерина
    5 августа 2025
    Загадки Бордо
    Здравствуйте! В Бордо были с семьей в июле. Это было не первое посещение этого города. Но на этот раз решили
    читать дальше

    все же изучить его с экскурсией. И не пожалели! Нас провели разными улочками, которые самостоятельно мы бы и не нашли, рассказали историю города, показали ресторанчики и бары, заслуживающие внимания. Кроме этого объяснили правила французской культуры, после чего мы легко адаптировались и дальнейшее путешествие прошло легко.
    Марине огромное спасибо! Мы Вам очень благодарны!

  • Ю
    Юлия
    1 августа 2025
    Загадки Бордо
    Марина чудесный гид! Экскурсия интересная, живая, очень понравилось нам и детям. Все было на высшем уровне!! Не хотелось расставаться, обязательно приедем еще!
  • П
    Павел
    19 июля 2025
    Загадки Бордо
    Когда мы в прошлый раз проезжали через Бордо, город у меня ассоциировался исключительно с вином — а поскольку эта тема
    читать дальше

    никогда особенно не интересовала, мы решили не останавливаться. Но в этот раз наш маршрут снова пролегал через Бордо, и я подумал: а почему бы не дать городу шанс? Решили остаться и пройтись, но сразу понял — гулять без гида по такому месту, как Бордо, просто бессмысленно.

    Очень рад, что выбрал именно Марину — это был настоящий мэтч! Она сразу уловила наш настрой и подстроила маршрут так, чтобы экскурсия была и содержательной, и легкой. История, архитектура, религия, культура вина — все было в нужных пропорциях, без перегруза и с искренним интересом к нашим реакциям.

    Хотя винная тема нас изначально не привлекала, Марина подала ее так тонко и деликатно, что стало по-настоящему любопытно. Это как в школе: тебе может быть все равно на предмет, пока не появится тот самый учитель, который умеет превратить сложное в понятное и зажечь искру интереса. Марина именно такая.

    Отдельное спасибо за то, что не отказалась от экскурсии в 42-градусную жару — это был настоящий подвиг. Благодаря ей Бордо раскрылся для нас с новой стороны, и теперь я с уверенностью могу сказать: это город, в который хочется вернуться. Но только с таким гидом, как Марина.

  • С
    Сергей
    28 июня 2025
    Загадки Бордо
    Марина - отличный гид, интересно рассказывала о Бордо и показывала город. Наша экскурсия пришлась на 35 градусную жару, но Марина
    читать дальше

    сумела так построить нашу прогулку, что все прошло легко и с удовольствием 😃
    Особенно приятно, что Марина - очень заинтересованный и небезразличный к запросам туристов гид, которая снабдила нас после экскурсии списком мест (кафе, ресторанов и др), которые можно посетить. Отдельное спасибо за список кофеен с хорошим кофе, потому что не везде в Бордо можно его найти. Уже после окончания экскурсии Марина отвечала на наши вопросы и сообщения, когда мы узнавали о том, как куда лучше добраться. Спасибо ей большое! В Бордо хочется вернуться))

  • Л
    Любовь
    9 июня 2025
    Загадки Бордо
    Удивительная была экскурсия! Огромная благодарность Мариночке! Благодаря ей влюбилась в этот чудесный город! Профессиональный Гид, которая учитывает пожелания туристов, знает много исторических фактов и умеет увлекательно рассказывать об этом.
    Удивительная была экскурсия! Огромная благодарность Мариночке! Благодаря ей влюбилась в этот чудесный город! Профессиональный Гид, которая
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2025
    Загадки Бордо
    В июне Марина провела для нас экскурсию по Бордо. Отличная экскурсия, Марина замечательный гид, разбирающийся в истории и культуре Франции. Она открыла для нас много нового и интересного в истории, показала город, ответила на все наши вопросы. Очень рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2025
    Загадки Бордо
    Мне очень понравилась экскурсия, проведенная Мариной! Масса приятных впечатлений
  • Ф
    Фаина
    25 мая 2025
    Загадки Бордо
    Большое спасибо, нам очень понравилось.
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2025
    Загадки Бордо
    С огромным удовольствием могу рекомендовать эту экскурсию!
    Марина отличный рассказчик и очень приятный человек!
    Рассказывает увлекательно, скучать, грустить вы точно не
    читать дальше

    будете. Вас захватит рассказ Марины и вы не заметите, как пролетело время. Усталости не будет! Будет отличное настроение, море позитива, полезная информация и … приятное послевкусие
    А как иначе? Ведь вы в Бордо!
    И Марина вам подарила отличное свидание с этим городом!

  • К
    Кира
    5 мая 2025
    Загадки Бордо
    Марина - отличный гид сочетающая в себе все характеристики отличного гида: знания, лёгкость подачи информации, внимание к "аудитории" и неподдельная
    читать дальше

    любовь к городу, которая чувствуется и передаётся другим. С радостью порекомендую своим друзьям или в случае приезда в Бордо в будущем - буду рада попутешествовать с Мариной еще.
    Спасибо!

  • А
    Анна
    22 февраля 2025
    Загадки Бордо
    Экскурсия очень понравилась. Марина провела её на английском языке, мой друг не говорит по русски, и провела её блестяще. Прекрасно было все, маршрут, подача материала, учитывались наши интересы и пожелания. Мы уехали, влюблённые в Бордо. Очень рекомендую экскурсию.
  • А
    Анастасия
    15 февраля 2025
    Загадки Бордо
    Очень признательны Марине за обьемную познавательную нескучную экскурсию по городу, который она обожает. Максимальная любознательность, ведущая к великолепному знанию предмета,
    читать дальше

    эмпатия и нежность к своим гостям, интернациональное внутреннее содержание, все это, помноженное на питерскую интеллигентность и крутость- и вот, мы снова ищем возможность здесь встретиться!

  • А
    Артем
    14 февраля 2025
    Загадки Бордо
    Мне очень понравилась экскурсия
  • Е
    Екатерина
    7 января 2025
    Загадки Бордо
    Всем привет!
    Меня зовут Екатерина и мы вместе с моей мамой Светланой были безумно счастливы провести интересно время с Мариной, изучая
    читать дальше

    улочки, достопримечательности, местные вкусняшки и исторические красоты прекраснейшего Бордо!
    Время пролетело незаметно, и даже наша усталость после долгой дороги не помешала влюбиться в город, ведь Марина играючи подстроила маршрут под нас и под быстро меняющиеся погодные условия (в Бордо слякотная зима).
    Отдельное большое преимущество – Марина встретила нас на большом комфортабельном автомобиле из аэропорта и оба наших огромных чемодана в целости и сохранности перевозились в её багажнике.
    Непременно рекомендуем этого гида и планируем обращаться снова!

  • В
    Виктория
    5 ноября 2024
    Загадки Бордо
    Мне очень понравилась экскурсия с Мариной. Легко, интересно, гуляли почти 3 часа, несмотря на дождь. С удовольствием порекомендую гида знакомым
  • А
    Александр
    2 ноября 2024
    Загадки Бордо
    Большое спасибо Марине за погружение жизнь Бордо.
    Мы очень хорошо узнали город и практически сразу стали в нем ориентироваться.
  • Ю
    Юлия
    29 октября 2024
    Загадки Бордо
    Марина прекрасный гид! Очень рекомендую! С легкостью отнеслась к нашим просьбам и скорректировала маршрут под наш запрос, за что ей большое спасибо! В целом, позитивно, интересно и познавательно!

