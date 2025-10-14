читать дальше

никогда особенно не интересовала, мы решили не останавливаться. Но в этот раз наш маршрут снова пролегал через Бордо, и я подумал: а почему бы не дать городу шанс? Решили остаться и пройтись, но сразу понял — гулять без гида по такому месту, как Бордо, просто бессмысленно.



Очень рад, что выбрал именно Марину — это был настоящий мэтч! Она сразу уловила наш настрой и подстроила маршрут так, чтобы экскурсия была и содержательной, и легкой. История, архитектура, религия, культура вина — все было в нужных пропорциях, без перегруза и с искренним интересом к нашим реакциям.



Хотя винная тема нас изначально не привлекала, Марина подала ее так тонко и деликатно, что стало по-настоящему любопытно. Это как в школе: тебе может быть все равно на предмет, пока не появится тот самый учитель, который умеет превратить сложное в понятное и зажечь искру интереса. Марина именно такая.



Отдельное спасибо за то, что не отказалась от экскурсии в 42-градусную жару — это был настоящий подвиг. Благодаря ей Бордо раскрылся для нас с новой стороны, и теперь я с уверенностью могу сказать: это город, в который хочется вернуться. Но только с таким гидом, как Марина.