Индивидуальная
до 10 чел.
Столица великих марочных вин: индивидуальная экскурсия по Бордо
Прогулка по Бордо с посещением винных погребов, исторических мест и архитектурных шедевров. Узнайте тайны виноделия и истории города
«Ну и конечно же, я по знакомлю вас с главными достопримечательностями города, такими как собор Святого Андрея XII века, в котором состоялось венчание Алеоноры Аквитанской, и вы узнаете, как ее личность повлияла на судьбу всей Аквитании»
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужины Бордо: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бордо, пройдя по его знаковым местам и уютным улочкам. Узнайте о богатой истории региона и его культурных особенностях
«собор Сент-Андре и его колокольню»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Тайны и винные традиции Сент-Эмильона (из Бордо)
Понять, как вино и легенды переплелись в истории одного городка
«Увидите Коллегиальную церковь, а также Монолитную церковь, с которой когда-то вырос весь городок»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
от €380 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna28 ноября 2025Спасибо Анне, что с такой любовью провела нам экскурсию по Бордо. Прекрасная прогулка получилась, не перегруженная историческими деталями, но дающая
- LLarisa16 октября 2025Прекрасная экскурсия, все было отлично: коммуникация с гидом, маршрут, подача материала. Дегустация, прогулка по городу, шикарный обед - все выше
- ЕЕфимова7 октября 2025Очень понравилась экскурсия, я впервые в Бордо, замечательный город. Узнала очень много интересно и об истории, и архитектуре и о реалиях города. Анна замечательный рассказчик, спокойно, интересно и продуманно вела беседу. Рекомендую всем! Спасибо большое!
- PPavel30 сентября 2025Прекрасная экскурсия - большое спасибо Анне!
- ААлексей23 сентября 2025Прибыли в Бордо….. вечером погуляли по центру города, вкусно поели и выпили немного вина…. Утром после милого завтрака в уютной
- EEkaterina17 сентября 2025Экскурсия очень понравилась. Анна отлично все организовала, красивое шато, интересно было прогуляться по городку Сент-Эмильон, также Анна забронировала нам прекрасный ресторан на обед. Если будете в Бордо, однозначно рекомендую взять экскурсию на шато с Анной.
- ИИрина7 сентября 2025Экскурсия по Бордо была очень увлекательной и интересной. Наш экскурсовод Анна нам очень понравилась. Она прекрасный рассказчик, чувствуется любовь к
- NNikolay4 сентября 2025Анна - внимательный, доброжелательный гид. Рекомендуем!
- ЛЛидия28 августа 2025Спасибо большое Анне за чудесную экскурсию по Бордо! Очень советую - прекрасный город и прекрасный экскурсовод
- ННаталья24 августа 2025!Сегодняшняя наша встреча на экскурсии принесла богатые впечатления о прекрасном городе Бордо! Очень понравилось,что после Ваших рассказов, мы впитали много
- ААлександр18 августа 2025Отличный гид, интересная информация, легкая подача, удобный маршрут. Рекомендую.
- ВВасилий3 августа 2025Супер экскурсия, очень классный городок, очень хороший гид, много информации, все на позитиве
- ММаргарита3 августа 2025Были семьей (2 взрослых и сын 9 лет) на экскурсионной прогулке по городу Бордо с Анной. Нам всем понравилось! Приятный
- ККира8 июля 2025Анна очень приятный гид, знающий материал. Спасибо!
- ннаталья30 июня 2025Спасибо Анне за познавательную,нескучную экскурсию. Видно, что Анна любит город и владеет темой. Рекомендуем от всей души.
- EElmira6 июня 2025Очень знающий и владеющей темой гид Анна. За два часа посмотрели все самое интересное в Бордо. .
- ЛЛюба1 мая 2025Очень понравилась экскурсия с Анной по Бордо, не просто экскурсия, а дружеская беседа. Идеальный маршрут, подходящий темп, информативно, приятно, интересно. Попутно получили ценные практические рекомендации, некоторыми уже пользуемся. Спасибо Анне и удачи.
- ККонстантин13 апреля 2025Экскурсия по Бордо с Анной оставила очень приятные впечатления. Анна — знающий и внимательный гид, интересно рассказывает и делится множеством
