Гастрономические экскурсии Бордо

Найдено 6 экскурсий в категории «Гастрономические» в Бордо на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шарм и вкус Бордо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Шарм и вкус Бордо
Найти ключи к городу и понять французское «искусство жить» на обзорной прогулке
Начало: Около Гран-театра
«Дополнительно я могу организовать для вас дегустацию вина»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
190 за всё до 4 чел.
Винный тур в Медок
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Винный тур в Медок
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
«Пообедаем в ресторанчике с местной кухней»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
600 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по винной дегустации
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мастер-класс по винной дегустации
Попробовать три классических вина из главных регионов Бордо и разобрать их вместе с профессионалом
Начало: На лестнице возле Гранд Театра
«Для тех, кто хочет вино не только пить, но и понимать, я разработала индивидуальный мастер-класс по дегустации, на котором вы:»
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 160 за всё до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Посетить два шато в легендарном крае виноградников и изысканного вина
«Дополнительные расходы: обед и вход в 2 шато с дегустациями (в среднем, от 20 до 35 евро с человека)»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
540 за всё до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
«Французский пикник (опционально)»
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
540 за всё до 4 чел.
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Открыть секреты вин, которыми восхищается весь мир, и разобраться в их тонкостях
«Приготовьтесь попробовать превосходные красные и белые вина апелласьона Пессак Леоньян, узнать, что превращает простое вино в знаменитый Сотерн, и почувствовать все оттенки вкуса на дегустациях в шато Икем, О-Брион и Пап-Клемен»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
600 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Мастер-класс по винной дегустации
    Мы уже две недели путешествуем по Франции и именно в Бордо решили взять индивидуальный мастер-класс по дегустации вина. Однозначно, это
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    было правильным решением) Мы очень любим красное сухое, поэтому попросили Лейсан рассказать нам именно о них. Получилось здорово! Мы не только узнали много новой и полезной информации, но и научились различать ароматные оттенки и еле уловимые нотки красных вин разных регионов. Помимо дегустации, Лейсан любезно согласилась прогуляться с нами по городу и немного погрузила в историю этого замечательного места.

  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Шарм и вкус Бордо
    Впервые посещали Бордо и взяли обзорную экскурсию с Лейсан. Получили массу положительных впечатлений от прогулки по городу и много полезной
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    информации от Лейсан. Экскурсия помогла нам более глубоко погрузиться в атмосферу Бордо и узнать его историю, а также Лейсан дала нам рекомендации по посещению ряда интересных мест. Спасибо, Лейсан, за экскурсию)))

  • Е
    Елена
    13 марта 2024
    Экскурсия на винодельни Медока
    Хочу сказать огромное спасибо Лейсан за то, что встретила меня на вокзале и скорректировала тур под мои пожелания и время.
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    Лейсан очень приятный человек и профессиональный гид со знанием дела, очень хорошо ориентируется в бордосских винах и не только, даёт ценные советы. Тур по очень красивым местам и шато, мне очень понравился, всем рекомендую Обязательно еще вернусь!

  • У
    Ульяна
    22 февраля 2024
    Шарм и вкус Бордо
    Ляйсан очень приятный и располагающий к себе человек. Мы провели 2 часа совершенно незаметно, осматривая город и беседуя о Бордо
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    и Франции. Очень рекомендую после прогулки сходить с Ляйсан на дегустацию вина: разложите знания о винах Бордо по полочкам и отдохнете со вкусом вина и сыра/хлеба/колбасы (что закажете)))

    Ляйсан очень приятный и располагающий к себе человек. Мы провели 2 часа совершенно незаметно, осматривая город
  • В
    Виктория
    24 января 2024
    Шарм и вкус Бордо
    Экскурсия потрясающе интересная, а Лейсан просто удивительная и замечательная:) Мы за один день успели посмотреть и узнать столько всего нового, что нам надолго хватит не только впечатлений, но тем для обсуждений и рассказов близким:) отличная экскурсия, спасибо! 🤍🤍
  • М
    Марта
    23 января 2024
    Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
    Лейсан не просто настоящий профессионал, как экскурсовод, но и дипломированный специалист в деле производства вина! Очень интересная поездка, которая была построена с учетом наших пожеланий и интересов.
  • С
    Светлана
    23 ноября 2023
    Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
    Супер экскурсия!!!!! Супер экскурсовод, спасибо Лейсан!!!!!! Влюбили нас с вино и винодельни Бордо, открыли для себя много нового, интересного в виноделии!!!
  • О
    Ольга
    11 ноября 2023
    Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
    Это был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памяти. Огромное спасибо прекрасной Лейсан,
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    она показала такие Шато о существовании которых и подумать не могла. Мы обязательно вернёмся и совершенно точно отправимся с Лейсан за новыми эмоциями, посетим другие Шато 🙌🏻❤️

    Это был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памятиЭто был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памятиЭто был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памятиЭто был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памятиЭто был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памяти
  • В
    Вадим
    3 октября 2023
    Винный тур в Медок
    С первого момента встречи с Жанной мы погрузились в мир Бордо - мир вина, виноделия, прекрасной природы истории. Не имеет смысла пересказывать экскурсию - это надо увидеть самому. Спасибо Жанне от нас всех за чудесный день в Бордо! Надеемся увидеться вновь!
  • a
    aleksei
    13 сентября 2023
    Винный тур в Медок
    Посетили Бордо в начале Сентября 2022. Были там несколько дней, и само собой, не могли не посетить винодельни. Наш выбор
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    остановился на индивидуальной экскурсии с Жанной, мы - двое взрослых и ребенок около 4 лет. Мы провели время интересно, комфортно, было красиво и вкусно, а атмосфера - легкой. Очень понравилось, как Жанна рассказывала историю региона, технологию изготовления вин и даже просто о жизни во Франции. Однозначно, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Гастрономические»

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  3. Мастер-класс по винной дегустации
  4. Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
  5. Экскурсия на винодельни Медока
Сколько стоит экскурсия по Бордо в июне 2024
Сейчас в Бордо в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 160 до 600. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Бордо, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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