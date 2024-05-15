1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Шарм и вкус Бордо
Найти ключи к городу и понять французское «искусство жить» на обзорной прогулке
Начало: Около Гран-театра
«Дополнительно я могу организовать для вас дегустацию вина»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винный тур в Медок
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
«Пообедаем в ресторанчике с местной кухней»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по винной дегустации
Попробовать три классических вина из главных регионов Бордо и разобрать их вместе с профессионалом
Начало: На лестнице возле Гранд Театра
«Для тех, кто хочет вино не только пить, но и понимать, я разработала индивидуальный мастер-класс по дегустации, на котором вы:»
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Посетить два шато в легендарном крае виноградников и изысканного вина
«Дополнительные расходы: обед и вход в 2 шато с дегустациями (в среднем, от 20 до 35 евро с человека)»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€540 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
«Французский пикник (опционально)»
13 июня в 10:00
17 июня в 10:00
€540 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Винный тур в Сотэрн и Грав. Ожерелье вкуса
Открыть секреты вин, которыми восхищается весь мир, и разобраться в их тонкостях
«Приготовьтесь попробовать превосходные красные и белые вина апелласьона Пессак Леоньян, узнать, что превращает простое вино в знаменитый Сотерн, и почувствовать все оттенки вкуса на дегустациях в шато Икем, О-Брион и Пап-Клемен»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€600 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 мая 2024Мы уже две недели путешествуем по Франции и именно в Бордо решили взять индивидуальный мастер-класс по дегустации вина. Однозначно, это
- ЮЮлия4 апреля 2024Впервые посещали Бордо и взяли обзорную экскурсию с Лейсан. Получили массу положительных впечатлений от прогулки по городу и много полезной
- ЕЕлена13 марта 2024Хочу сказать огромное спасибо Лейсан за то, что встретила меня на вокзале и скорректировала тур под мои пожелания и время.
- УУльяна22 февраля 2024Ляйсан очень приятный и располагающий к себе человек. Мы провели 2 часа совершенно незаметно, осматривая город и беседуя о Бордо
- ВВиктория24 января 2024Экскурсия потрясающе интересная, а Лейсан просто удивительная и замечательная:) Мы за один день успели посмотреть и узнать столько всего нового, что нам надолго хватит не только впечатлений, но тем для обсуждений и рассказов близким:) отличная экскурсия, спасибо! 🤍🤍
- ММарта23 января 2024Лейсан не просто настоящий профессионал, как экскурсовод, но и дипломированный специалист в деле производства вина! Очень интересная поездка, которая была построена с учетом наших пожеланий и интересов.
- ССветлана23 ноября 2023Супер экскурсия!!!!! Супер экскурсовод, спасибо Лейсан!!!!!! Влюбили нас с вино и винодельни Бордо, открыли для себя много нового, интересного в виноделии!!!
- ООльга11 ноября 2023Это был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памяти. Огромное спасибо прекрасной Лейсан,
- ВВадим3 октября 2023С первого момента встречи с Жанной мы погрузились в мир Бордо - мир вина, виноделия, прекрасной природы истории. Не имеет смысла пересказывать экскурсию - это надо увидеть самому. Спасибо Жанне от нас всех за чудесный день в Бордо! Надеемся увидеться вновь!
- aaleksei13 сентября 2023Посетили Бордо в начале Сентября 2022. Были там несколько дней, и само собой, не могли не посетить винодельни. Наш выбор
Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Бордо в июне 2024
Сейчас в Бордо в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 160 до 600. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Бордо, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024