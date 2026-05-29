Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Бордо

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Бордо на русском языке, цены от €600. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Путешествие из Бордо в Аркашон подарит вам незабываемые впечатления: дюны, музей устриц и дегустация деликатесов. Удобный трансфер из отеля и обратно
«Мы заберемся на вершину песчаной дюны и окажемся над лесом и над водой, а после этого отправимся в живописную рыбацкую деревушку Гюжан Местрас — родину аркашонских устриц»
Завтра в 10:00
7 июн в 10:00
€680 за всё до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
На машине
7.5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
«Мы насладимся тишиной, пением птиц и живописным пейзажем в окружении виноградных лоз»
8 июн в 15:00
30 июн в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
Энопутешествие из Бордо в Медок
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Энопутешествие из Бордо в Медок
О вине, культуре и людях
«Вы посетите винодельческие хозяйства, проследите путь вина от лозы до бутылки, продегустируете лучшие образцы и проведёте день среди живописных пейзажей французской провинции»
9 июн в 13:00
11 июн в 13:00
€600 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Мария
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Аркашон, Кап Ферре и устрицы на берегу залива были потрясающими!! Спасибо большое, Жанна!! 😍
Вам был полезен этот отзыв?
И
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Наша группа из четырех человек в конце сентября посетила экскурсию "Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму"
читать дальшеуменьшить

и осталась в полном восторге!
Нашим гидом была Жанна - настоящий профессионал своего дела. Поездка проходила на комфортном автомобиле и заняла целый день, который пролетел незаметно благодаря Жанне.
Нас впечатлила чудесная природа региона, особенно дюна Пила, которую нужно увидеть каждому.
Очень понравился милый городок Аркашон, мы с удовольствием побродили по его живописным улицам.
Особенно запомнилось посещение устричной фермы, где мы услышали интересный рассказ о жизни и нелегкой работе людей, которые ежедневно трудятся, чтобы вырастить эти деликатесы. А после мы сами отведали свежайшие устрицы с отличным вином - это было очень вкусно!
Жанна создала прекрасную, дружелюбную атмосферу, была очень внимательна к нам и сделала наш день максимально комфортным.
Искренне рекомендуем эту экскурсию и, конечно же, экскурсовода Жанну!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия на винодельни Медока
Наступило утро среды. Волшебное утро в центре Бордо, в маленькой уютной гостинице, где окно открывается прямо во внутренний сад-дворик. Выходим
читать дальшеуменьшить

на узенькую Улочку. Навстречу нам не суетясь, но Легко и динамично, движется очаровательная женщина. Это и есть наша экскурсовод. Загадочная Лейсан…. Здороваемся за руки, чувствуем доброжелательную Энергию….. и вот мы едем по живописной винной дороге. Голос Лейсан журчит, рассказ насыщенный, переливчато-сплетенный, позволяющий Вмешиваться и общаться, но не сбивающийся ни на миг❤️можно болтать, задавать вопросы; но есть у нашего Экскурсовода свой авторски-выстроенный план. И никакие обстоятельства не могут свернуть эту хрупкую нимфу с задуманного пути. Нам очень интересно и, Еше без вина, но уже «пьяно». Необычный выбор шато, рассказы в замках, где продолжает журчать Перевод с французского Лейсан, ее кокетливо-корректное общение с ведущими на виноградниках, ее любовь к красоте, природе, виноградным лозами и своему делу…. Мы полностью Погрузились в этот волшебный поток, наслаждались каждым мгновением этого дня; может быть, лучшего дня этого, да и прошлого года. Если будете в Бордо и захотите чуда - Лейсан сделает для Вас это чудо. Благодарим ее, от всех наших горячих сердец!, Алексей и Анна

Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Великолепная экскурсия!!!
Жанна очень внимательный, доброжелательный и искренний человек.
Благодаря ей экскурсия получилась теплой, лёгкой и запоминающейся! Видно, что она любит своё дело и делает это от всего сердца.
Нам всем очень понравилось!
Спасибо за прекрасное время и удивительную атмосферу!
Великолепная экскурсия!!!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медок с Лейсан была одной из самых запоминающихся из тех, на которых нам удалось побывать. Без раздумий
читать дальшеуменьшить

поехали бы снова с Лейсан на винодельни других регионов или в провинции Коньяк и Арманьяк. Лейсан- очень заботливый и внимательный гид, с большим багажом знаний, душевный и легкий человек, с которым просто хочется общаться. По ходу нашего путешествия у Лейсан было все забронировано, и мини туры по винодельням, и дегустации, и столик в отличном ресторане на обед. Шато были подобраны так, чтобы они отличались друг от друга, и одновременно, чтоб дегустации запомнились надолго) Спасибо большое!! Еще вернемся)

Вам был полезен этот отзыв?
Nataliya
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия по винной дороге с Лейсян нам очень понравилась! Мы с мужем уже бывали на винодельнях, а в этот раз
читать дальшеуменьшить

решили показать процесс изготовления вина детям-подросткам. Мы попросили Лейсян дать свои рекомендации по винодельням, которые стоит посетить, и ее выбор нас очень порадовал! Помимо прекрасного вина мы увидели современные технологии производства, которые существенно отличаются от того, что мы раньше видели. Было интересно всем! Отдельная благодарность Лейсян, что согласилась отвезти нас на винодельню, с которой у нас связана личная история. Благодаря идеальному французскому языку Лейсян и ее обаянию нас с радостью приняли в Шато и даже провели незапланированную экскурсию с дегустацией. Лейсян очень приятный в общении человек, с огромным багажом знаний в виноделии, т. к. сама ранее работала в сфере производства вина. Кроме этого, она прекрасно знает историю и достопримечательности региона Бордо, по ее рекомендации мы сходили в несколько ресторанов и остались очень довольны уровнем и качеством еды. Могу смело рекомендовать ее в качестве экскурсовода по винодельням и по Бордо.

Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия на винодельни Медока
Мы брали тур "Винодельни Медока". Лейсан рассказывает так, что слушать — одно удовольствие: просто, интересно и с душой. Чувствуется, что
читать дальшеуменьшить

она знает и любит своё дело. Отвечала на все наши вопросы с терпением и вниманием. Особая благодарность за выбор ресторана на обед, это был один из лучших обедов всей нашей поездки во Францию. Атмосфера на экскурсии была тёплая и очень живая. Отличный баланс веселого время провождения и полезной информации (например на какие запахи обращать внимание при пробе вина в ресторане, с примерами этих запахов!)
Прекрасный гид и очень тактичный человек!

Мы брали тур &quot;Винодельни Медока&quot;. Лейсан рассказывает так, что слушать — одно удовольствие: просто, интересно и
Мы брали тур &quot;Винодельни Медока&quot;. Лейсан рассказывает так, что слушать — одно удовольствие: просто, интересно и
Мы брали тур &quot;Винодельни Медока&quot;. Лейсан рассказывает так, что слушать — одно удовольствие: просто, интересно и
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия на винодельни Медока
Тур по винодельням Бордо стал брилиантом в нашей поездке по Франции. Лейсан связалась со мной заранее, уточнила наши хотелки и
читать дальшеуменьшить

параметры. Разработала и предложила несколько вариантов, но я все отдал на ее усмотрение.
В итоге, мы посетили 2 винодельни, но совершенно разные. Одну простую, но очень интересную, с прекрасным садом и парком карет, которые понравились детям. А вторая была современная, входящая с топ. Очень интересно было сравнить разные шато - оба были шикарные.
Лейсан очень эрудированная и сама работала на производстве вина. Она интересно рассказывала про историю региона, виноделия. Было интересно и взрослым и детям, которые были в нашей группе.
Очень понравился пикник в шато, на природе. Лейсан все приготовила, купила вкусных французских сыров, вина, свежайшие вкусные багеты и привезла красивую посуду. Получилось очень душевно и вкусно.
В общем, это была одна из лучших экскурсий, которые я заказывал на трипстере. Однозначно, рекомендую Лейсан.

Тур по винодельням Бордо стал брилиантом в нашей поездке по Франции. Лейсан связалась со мной заранее,
Тур по винодельням Бордо стал брилиантом в нашей поездке по Франции. Лейсан связалась со мной заранее,
Тур по винодельням Бордо стал брилиантом в нашей поездке по Франции. Лейсан связалась со мной заранее,
Тур по винодельням Бордо стал брилиантом в нашей поездке по Франции. Лейсан связалась со мной заранее,+4
Тур по винодельням Бордо стал брилиантом в нашей поездке по Франции. Лейсан связалась со мной заранее,
Тур по винодельням Бордо стал брилиантом в нашей поездке по Франции. Лейсан связалась со мной заранее,
Тур по винодельням Бордо стал брилиантом в нашей поездке по Франции. Лейсан связалась со мной заранее,
Тур по винодельням Бордо стал брилиантом в нашей поездке по Франции. Лейсан связалась со мной заранее,
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Спасибо большое за экскурсию, все понравилось маршрут прекрасный, места великолепные!!! Все чётко, вовремя и интересно!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Лейсан неутомимый рассказчик - увлекательная и содержательная подача материала на любую тему, начиная с истории региона и завершая виноделием. Прекрасно подобранные локации. Пикник выше всяких похвал. Очень комфортный транспорт. Рекомендуем!!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 22 отзыва в Бордо в категории "Природа и пейзажи"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бордо
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму;
  2. Экскурсия на винодельни Медока;
  3. Энопутешествие из Бордо в Медок.
Сколько стоит экскурсия по Бордо в июне 2026
Сейчас в Бордо в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 680. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Бордо (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 22 ⭐ отзыва, цены от €600. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август