Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму
Путешествие из Бордо в Аркашон подарит вам незабываемые впечатления: дюны, музей устриц и дегустация деликатесов. Удобный трансфер из отеля и обратно
«Мы заберемся на вершину песчаной дюны и окажемся над лесом и над водой, а после этого отправимся в живописную рыбацкую деревушку Гюжан Местрас — родину аркашонских устриц»
Завтра в 10:00
7 июн в 10:00
€680 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на винодельни Медока
Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
«Мы насладимся тишиной, пением птиц и живописным пейзажем в окружении виноградных лоз»
8 июн в 15:00
30 июн в 10:00
€650 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Энопутешествие из Бордо в Медок
О вине, культуре и людях
«Вы посетите винодельческие хозяйства, проследите путь вина от лозы до бутылки, продегустируете лучшие образцы и проведёте день среди живописных пейзажей французской провинции»
9 июн в 13:00
11 июн в 13:00
€600 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Аркашон, Кап Ферре и устрицы на берегу залива были потрясающими!! Спасибо большое, Жанна!! 😍
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И
Наша группа из четырех человек в конце сентября посетила экскурсию "Из Бордо - в Аркашон, на дюны и устричную ферму"
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А
Наступило утро среды. Волшебное утро в центре Бордо, в маленькой уютной гостинице, где окно открывается прямо во внутренний сад-дворик. Выходим
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Великолепная экскурсия!!!
Жанна очень внимательный, доброжелательный и искренний человек.
Благодаря ей экскурсия получилась теплой, лёгкой и запоминающейся! Видно, что она любит своё дело и делает это от всего сердца.
Нам всем очень понравилось!
Спасибо за прекрасное время и удивительную атмосферу!
Жанна очень внимательный, доброжелательный и искренний человек.
Благодаря ей экскурсия получилась теплой, лёгкой и запоминающейся! Видно, что она любит своё дело и делает это от всего сердца.
Нам всем очень понравилось!
Спасибо за прекрасное время и удивительную атмосферу!
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С
Экскурсия на винодельни Медок с Лейсан была одной из самых запоминающихся из тех, на которых нам удалось побывать. Без раздумий
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Экскурсия по винной дороге с Лейсян нам очень понравилась! Мы с мужем уже бывали на винодельнях, а в этот раз
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В
Мы брали тур "Винодельни Медока". Лейсан рассказывает так, что слушать — одно удовольствие: просто, интересно и с душой. Чувствуется, что
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А
Тур по винодельням Бордо стал брилиантом в нашей поездке по Франции. Лейсан связалась со мной заранее, уточнила наши хотелки и
+4
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Спасибо большое за экскурсию, все понравилось маршрут прекрасный, места великолепные!!! Все чётко, вовремя и интересно!!!
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Е
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Лейсан неутомимый рассказчик - увлекательная и содержательная подача материала на любую тему, начиная с истории региона и завершая виноделием. Прекрасно подобранные локации. Пикник выше всяких похвал. Очень комфортный транспорт. Рекомендуем!!
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Всего 22 отзыва в Бордо в категории "Природа и пейзажи"
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Ответы на вопросы от путешественников по Бордо в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Бордо в июне 2026
Сейчас в Бордо в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 680. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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