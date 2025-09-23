Наступило утро среды. Волшебное утро в центре Бордо, в маленькой уютной гостинице, где окно открывается прямо во внутренний сад-дворик. Выходим читать дальше
на узенькую Улочку. Навстречу нам не суетясь, но Легко и динамично, движется очаровательная женщина. Это и есть наша экскурсовод. Загадочная Лейсан…. Здороваемся за руки, чувствуем доброжелательную Энергию….. и вот мы едем по живописной винной дороге. Голос Лейсан журчит, рассказ насыщенный, переливчато-сплетенный, позволяющий Вмешиваться и общаться, но не сбивающийся ни на миг❤️можно болтать, задавать вопросы; но есть у нашего Экскурсовода свой авторски-выстроенный план. И никакие обстоятельства не могут свернуть эту хрупкую нимфу с задуманного пути. Нам очень интересно и, Еше без вина, но уже «пьяно». Необычный выбор шато, рассказы в замках, где продолжает журчать Перевод с французского Лейсан, ее кокетливо-корректное общение с ведущими на виноградниках, ее любовь к красоте, природе, виноградным лозами и своему делу…. Мы полностью Погрузились в этот волшебный поток, наслаждались каждым мгновением этого дня; может быть, лучшего дня этого, да и прошлого года. Если будете в Бордо и захотите чуда - Лейсан сделает для Вас это чудо. Благодарим ее, от всех наших горячих сердец!, Алексей и Анна
Экскурсия на винодельни Медок с Лейсан была одной из самых запоминающихся из тех, на которых нам удалось побывать. Без раздумий читать дальше
поехали бы снова с Лейсан на винодельни других регионов или в провинции Коньяк и Арманьяк. Лейсан- очень заботливый и внимательный гид, с большим багажом знаний, душевный и легкий человек, с которым просто хочется общаться. По ходу нашего путешествия у Лейсан было все забронировано, и мини туры по винодельням, и дегустации, и столик в отличном ресторане на обед. Шато были подобраны так, чтобы они отличались друг от друга, и одновременно, чтоб дегустации запомнились надолго) Спасибо большое!! Еще вернемся)
Экскурсия по винной дороге с Лейсян нам очень понравилась! Мы с мужем уже бывали на винодельнях, а в этот раз читать дальше
решили показать процесс изготовления вина детям-подросткам. Мы попросили Лейсян дать свои рекомендации по винодельням, которые стоит посетить, и ее выбор нас очень порадовал! Помимо прекрасного вина мы увидели современные технологии производства, которые существенно отличаются от того, что мы раньше видели. Было интересно всем! Отдельная благодарность Лейсян, что согласилась отвезти нас на винодельню, с которой у нас связана личная история. Благодаря идеальному французскому языку Лейсян и ее обаянию нас с радостью приняли в Шато и даже провели незапланированную экскурсию с дегустацией. Лейсян очень приятный в общении человек, с огромным багажом знаний в виноделии, т. к. сама ранее работала в сфере производства вина. Кроме этого, она прекрасно знает историю и достопримечательности региона Бордо, по ее рекомендации мы сходили в несколько ресторанов и остались очень довольны уровнем и качеством еды. Могу смело рекомендовать ее в качестве экскурсовода по винодельням и по Бордо.
Мы брали тур "Винодельни Медока". Лейсан рассказывает так, что слушать — одно удовольствие: просто, интересно и с душой. Чувствуется, что читать дальше
она знает и любит своё дело. Отвечала на все наши вопросы с терпением и вниманием. Особая благодарность за выбор ресторана на обед, это был один из лучших обедов всей нашей поездки во Францию. Атмосфера на экскурсии была тёплая и очень живая. Отличный баланс веселого время провождения и полезной информации (например на какие запахи обращать внимание при пробе вина в ресторане, с примерами этих запахов!) Прекрасный гид и очень тактичный человек!
Тур по винодельням Бордо стал брилиантом в нашей поездке по Франции. Лейсан связалась со мной заранее, уточнила наши хотелки и читать дальше
параметры. Разработала и предложила несколько вариантов, но я все отдал на ее усмотрение. В итоге, мы посетили 2 винодельни, но совершенно разные. Одну простую, но очень интересную, с прекрасным садом и парком карет, которые понравились детям. А вторая была современная, входящая с топ. Очень интересно было сравнить разные шато - оба были шикарные. Лейсан очень эрудированная и сама работала на производстве вина. Она интересно рассказывала про историю региона, виноделия. Было интересно и взрослым и детям, которые были в нашей группе. Очень понравился пикник в шато, на природе. Лейсан все приготовила, купила вкусных французских сыров, вина, свежайшие вкусные багеты и привезла красивую посуду. Получилось очень душевно и вкусно. В общем, это была одна из лучших экскурсий, которые я заказывал на трипстере. Однозначно, рекомендую Лейсан.
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Лейсан неутомимый рассказчик - увлекательная и содержательная подача материала на любую тему, начиная с истории региона и завершая виноделием. Прекрасно подобранные локации. Пикник выше всяких похвал. Очень комфортный транспорт. Рекомендуем!!
Давно хотели побывать в Бордо, и посетить лучшие винодельни этого региона. Очень рады, что обратились к Лейсан. С самого начала читать дальше
и до конца всё было выполнено профессионально и четко, наши пожелания были детально учтены. Поездки на винодельни проходят в комфортной новой машине, а сами экскурсии познавательные, тк Лейсан получила диплом винодела технолога в Бордо и в легкой и непринужденной манере делится своими знаниями о мире бордоских вин.
Хочу сказать огромное спасибо Лейсан за то, что встретила меня на вокзале и скорректировала тур под мои пожелания и время. читать дальше
Лейсан очень приятный человек и профессиональный гид со знанием дела, очень хорошо ориентируется в бордосских винах и не только, даёт ценные советы. Тур по очень красивым местам и шато, мне очень понравился, всем рекомендую Обязательно еще вернусь!
