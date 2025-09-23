читать дальше

на узенькую

Улочку. Навстречу нам не суетясь, но

Легко и динамично, движется очаровательная женщина. Это и есть наша экскурсовод. Загадочная Лейсан…. Здороваемся за руки, чувствуем доброжелательную

Энергию….. и вот мы едем по живописной винной дороге. Голос

Лейсан журчит, рассказ насыщенный, переливчато-сплетенный, позволяющий

Вмешиваться и общаться, но не сбивающийся ни на миг❤️можно болтать, задавать вопросы; но есть у нашего

Экскурсовода свой авторски-выстроенный план. И никакие обстоятельства не могут свернуть эту хрупкую нимфу с задуманного пути. Нам очень интересно и, Еше без вина, но уже «пьяно». Необычный выбор шато, рассказы в замках, где продолжает журчать

Перевод с французского Лейсан, ее кокетливо-корректное общение с ведущими на виноградниках, ее любовь к красоте, природе, виноградным лозами и своему делу…. Мы полностью

Погрузились в этот волшебный поток, наслаждались каждым мгновением этого дня; может быть, лучшего дня этого, да и прошлого года. Если будете в Бордо и захотите чуда - Лейсан сделает для Вас это чудо. Благодарим ее, от всех наших горячих сердец!, Алексей и Анна