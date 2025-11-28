читать дальше

гостинице направились к Собору, где нас ожидала Анна. Очень логично и,поэтому, легко для запоминания выстроенный маршрут, позволил, без лишней спешки и суеты, слушать и,общаясь с прекрасно подготовленной Анной, узнавать главное и интересное об этом чудесном городе. Если Вы хорошо осознаете, что есть настоящий экскурсовод- Тогда Вам повезло. Анечка - настоящий пример специалиста, который соблюдая все правила своей работы передает запланированную к подаче информацию, позволяя, при этом, участвовать в беседе и получать удовольствие от общения с ней. Рассказ звучит спокойно, очень грамотно, расслабленно; но это не пустая болтовня, а отточенная работа, которой нам многим не хватает в наше любительски-хаотичное время. Было интересно, легко и приятно. Анна, благодарим за

Время, проведенное с вами,и жизнью,

И историей Бордо. 🙏 с уважением и добрыми чувствами, семья Фроленковых