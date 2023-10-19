Экскурсия на винодельни Медока

Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Медок — главный винодельческий регион Бордо. Вино здесь делают ещё со времен Римской империи.

Мы посетим несколько прекрасных виноделен, а если пожелаете, между визитами устроим пикник во французском стиле.

Уже к вечеру вина Левого берега станут вам понятнее и ближе, а сердце наполнится тёплыми воспоминаниями о дне, который вы проведёте в уютной компании среди виноградников и с бокалом благородного вина.
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Экскурсия на винодельни Медока
Ближайшие даты:
19
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
30
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие в компании влюблённого в вина винодела

Я — винодел-технолог по образованию, сама делаю вино и буквальном смысле живу им. Поэтому мне будет очень приятно погрузить вас в мир вин знаменитого региона Медок. Подготавливая индивидуальный тур, я всегда стараюсь организовать визиты так, чтобы этот день остался в памяти как исключительный, и каждый участник экскурсии почувствовал себя особенным гостем.

Винодельни Медока

Вы посетите несколько шато, где вам раскроют секреты местного виноделия, расскажут о терруаре и проведут дегустации. Я буду выступать в качестве переводчика местных гидов.

Все винодельни я тщательно выбираю, и все они очень разные. Где-то вас встретит лично хозяин маленького уютного хозяйства, а где-то вы увидите роскошное убранство дворца 19 века и продегустируете вино Гранд Крю Классе. И обязательно будет место, куда вы непременно захотите вернуться.

Французский пикник (опционально)

Также между визитами шато я организую пикник с видом на виноградники. Мы насладимся тишиной, пением птиц и живописным пейзажем в окружении виноградных лоз. Проверено, это любимый момент моих гостей. Я — отчаянный эстет, и мне крайне необходимо окружить себя и вас красотой вокруг. Поэтому, пикник — мой личный штрих к картине этого атмосферного дня.

Вечером я отвезу вас в отель, а по дороге обратно буду рада ответить на все ваши вопросы об истории Бордо и его региона.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Renault Grand Scenic. Я водитель с лицензией VTC (voiture de tourisme avec chauffeur).
  • Вход в каждое шато оплачивается отдельно, как правило он составляет от 10 до 50 евро в зависимости от винодельни. Мы обсудим с вами все детали, после чего я выберу винодельни в соответствии с пожеланиями вашей группы.
  • Если вы желаете добавить в программу пикник, сообщите, пожалуйста, об этом при бронировании

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бордо

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Гастрономические
На весь день

Похожие туры из Бордо

Подружиться с Бордо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
76 отзывов
Подружиться с Бордо
Нескучное знакомство с любимым городом парижан и его секретами
Гранд Театр
Сегодня
Завтра
23 окт
24 окт
140 за всё до 4 чел.
Винный тур в Медок
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Винный тур в Медок
Познакомиться с жизнью винодельческого региона и насладиться дивными медокскими винами
Сегодня
Завтра
17 окт
18 окт
600 за всё до 6 чел.
Шарм и вкус Бордо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Шарм и вкус Бордо
Найти ключи к городу и понять французское «искусство жить» на обзорной прогулке
около Гран-театра
Завтра
19 окт
25 окт
26 окт
150 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бордо. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Бордо
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ