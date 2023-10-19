Посетить шато, продегустировать знаменитые вина и насладиться романтическими пейзажами
Мы посетим несколько прекрасных виноделен, а если пожелаете, между визитами устроим пикник во французском стиле.
Уже к вечеру вина Левого берега станут вам понятнее и ближе, а сердце наполнится тёплыми воспоминаниями о дне, который вы проведёте в уютной компании среди виноградников и с бокалом благородного вина.
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Описание
Что вас ожидает
Путешествие в компании влюблённого в вина винодела
Я — винодел-технолог по образованию, сама делаю вино и буквальном смысле живу им. Поэтому мне будет очень приятно погрузить вас в мир вин знаменитого региона Медок. Подготавливая индивидуальный тур, я всегда стараюсь организовать визиты так, чтобы этот день остался в памяти как исключительный, и каждый участник экскурсии почувствовал себя особенным гостем.
Винодельни Медока
Вы посетите несколько шато, где вам раскроют секреты местного виноделия, расскажут о терруаре и проведут дегустации. Я буду выступать в качестве переводчика местных гидов.
Все винодельни я тщательно выбираю, и все они очень разные. Где-то вас встретит лично хозяин маленького уютного хозяйства, а где-то вы увидите роскошное убранство дворца 19 века и продегустируете вино Гранд Крю Классе. И обязательно будет место, куда вы непременно захотите вернуться.
Французский пикник (опционально)
Также между визитами шато я организую пикник с видом на виноградники. Мы насладимся тишиной, пением птиц и живописным пейзажем в окружении виноградных лоз. Проверено, это любимый момент моих гостей. Я — отчаянный эстет, и мне крайне необходимо окружить себя и вас красотой вокруг. Поэтому, пикник — мой личный штрих к картине этого атмосферного дня.
Вечером я отвезу вас в отель, а по дороге обратно буду рада ответить на все ваши вопросы об истории Бордо и его региона.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Renault Grand Scenic. Я водитель с лицензией VTC (voiture de tourisme avec chauffeur).
- Вход в каждое шато оплачивается отдельно, как правило он составляет от 10 до 50 евро в зависимости от винодельни. Мы обсудим с вами все детали, после чего я выберу винодельни в соответствии с пожеланиями вашей группы.
- Если вы желаете добавить в программу пикник, сообщите, пожалуйста, об этом при бронировании
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.