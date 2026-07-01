Путешествие в компании влюблённого в вина винодела
Я — винодел-технолог по образованию, сама делаю вино и буквальном смысле живу им. Поэтому мне будет очень приятно погрузить вас в мир вин знаменитого региона Медок. Подготавливая индивидуальную программу, я всегда стараюсь организовать визиты так, чтобы этот день остался в памяти как исключительный, и каждый участник экскурсии почувствовал себя особенным гостем.
Винодельни Медока
Вы посетите несколько шато, где вам раскроют секреты местного виноделия, расскажут о терруаре и проведут дегустации. Я буду выступать в качестве переводчика местных гидов.
Все винодельни я тщательно выбираю, и все они очень разные. Где-то вас встретит лично хозяин маленького уютного хозяйства, а где-то вы увидите роскошное убранство дворца 19 века и продегустируете вино Гранд Крю Классе. И обязательно будет место, куда вы непременно захотите вернуться.
Французский пикник (опционально)
Также между визитами шато я организую пикник с видом на виноградники. Мы насладимся тишиной, пением птиц и живописным пейзажем в окружении виноградных лоз. Проверено, это любимый момент моих гостей. Я — отчаянный эстет, и мне крайне необходимо окружить себя и вас красотой вокруг. Поэтому, пикник — мой личный штрих к картине этого атмосферного дня.
Вечером я отвезу вас в отель, а по дороге обратно буду рада ответить на все ваши вопросы об истории Бордо и его региона.
Организационные детали
Экскурсия проходит на просторном комфортабельном автомобиле Toyota RAV4 Hybride. Я водитель с лицензией VTC (voiture de tourisme avec chauffeur)
Вход в каждое шато оплачивается отдельно, как правило он составляет от €10 до €50 в зависимости от винодельни. Мы обсудим с вами все детали, после чего я выберу винодельни в соответствии с пожеланиями вашей группы
Если вы желаете добавить в программу пикник, сообщите, пожалуйста, об этом при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провёл экскурсии для 350 туристов
Сколько себя помню — всегда мечтала путешествовать, знать много иностранных языков и работать с интересными людьми. Я очень счастлива, что у меня всё это получилось! Я закончила иняз, говорю на читать дальшеуменьшить
5 языках, долго работаю в туризме. С 2006 года живу во Франции, которую люблю, и считаю Бордо своим вторым домом.
Моя философия — жить ради людей и создавать в их жизнях уникальные и самые счастливые моменты! Я буду очень рада поделиться своей любовью к Бордо!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
впечатление отличное, очень интересная дегустация, посещали два шато с платной дегустацией дополнительно 30 и 60 евро, заехали на несколько шато для прогулки и фото, очень понравилась, не пожалейте денег, если будете в Бордо
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А
Андрей
Тур по винодельням Бордо стал брилиантом в нашей поездке по Франции. Лейсан связалась со мной заранее, уточнила наши хотелки и параметры. Разработала и предложила несколько вариантов, но я все отдал читать дальшеуменьшить
на ее усмотрение. В итоге, мы посетили 2 винодельни, но совершенно разные. Одну простую, но очень интересную, с прекрасным садом и парком карет, которые понравились детям. А вторая была современная, входящая с топ. Очень интересно было сравнить разные шато - оба были шикарные. Лейсан очень эрудированная и сама работала на производстве вина. Она интересно рассказывала про историю региона, виноделия. Было интересно и взрослым и детям, которые были в нашей группе. Очень понравился пикник в шато, на природе. Лейсан все приготовила, купила вкусных французских сыров, вина, свежайшие вкусные багеты и привезла красивую посуду. Получилось очень душевно и вкусно. В общем, это была одна из лучших экскурсий, которые я заказывал на трипстере. Однозначно, рекомендую Лейсан.
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В
Влада
Мы брали тур "Винодельни Медока". Лейсан рассказывает так, что слушать — одно удовольствие: просто, интересно и с душой. Чувствуется, что она знает и любит своё дело. Отвечала на все наши читать дальшеуменьшить
вопросы с терпением и вниманием. Особая благодарность за выбор ресторана на обед, это был один из лучших обедов всей нашей поездки во Францию. Атмосфера на экскурсии была тёплая и очень живая. Отличный баланс веселого время провождения и полезной информации (например на какие запахи обращать внимание при пробе вина в ресторане, с примерами этих запахов!) Прекрасный гид и очень тактичный человек!
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А
Алексей
Наступило утро среды. Волшебное утро в центре Бордо, в маленькой уютной гостинице, где окно открывается прямо во внутренний сад-дворик. Выходим на узенькую Улочку. Навстречу нам не суетясь, но Легко и читать дальшеуменьшить
динамично, движется очаровательная женщина. Это и есть наша экскурсовод. Загадочная Лейсан…. Здороваемся за руки, чувствуем доброжелательную Энергию….. и вот мы едем по живописной винной дороге. Голос Лейсан журчит, рассказ насыщенный, переливчато-сплетенный, позволяющий Вмешиваться и общаться, но не сбивающийся ни на миг❤️можно болтать, задавать вопросы; но есть у нашего Экскурсовода свой авторски-выстроенный план. И никакие обстоятельства не могут свернуть эту хрупкую нимфу с задуманного пути. Нам очень интересно и, Еше без вина, но уже «пьяно». Необычный выбор шато, рассказы в замках, где продолжает журчать Перевод с французского Лейсан, ее кокетливо-корректное общение с ведущими на виноградниках, ее любовь к красоте, природе, виноградным лозами и своему делу…. Мы полностью Погрузились в этот волшебный поток, наслаждались каждым мгновением этого дня; может быть, лучшего дня этого, да и прошлого года. Если будете в Бордо и захотите чуда - Лейсан сделает для Вас это чудо. Благодарим ее, от всех наших горячих сердец!, Алексей и Анна
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С
Сергей
Экскурсия на винодельни Медок с Лейсан была одной из самых запоминающихся из тех, на которых нам удалось побывать. Без раздумий поехали бы снова с Лейсан на винодельни других регионов или читать дальшеуменьшить
в провинции Коньяк и Арманьяк. Лейсан- очень заботливый и внимательный гид, с большим багажом знаний, душевный и легкий человек, с которым просто хочется общаться. По ходу нашего путешествия у Лейсан было все забронировано, и мини туры по винодельням, и дегустации, и столик в отличном ресторане на обед. Шато были подобраны так, чтобы они отличались друг от друга, и одновременно, чтоб дегустации запомнились надолго) Спасибо большое!! Еще вернемся)
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Nataliya
Экскурсия по винной дороге с Лейсян нам очень понравилась! Мы с мужем уже бывали на винодельнях, а в этот раз решили показать процесс изготовления вина детям-подросткам. Мы попросили Лейсян дать читать дальшеуменьшить
свои рекомендации по винодельням, которые стоит посетить, и ее выбор нас очень порадовал! Помимо прекрасного вина мы увидели современные технологии производства, которые существенно отличаются от того, что мы раньше видели. Было интересно всем! Отдельная благодарность Лейсян, что согласилась отвезти нас на винодельню, с которой у нас связана личная история. Благодаря идеальному французскому языку Лейсян и ее обаянию нас с радостью приняли в Шато и даже провели незапланированную экскурсию с дегустацией. Лейсян очень приятный в общении человек, с огромным багажом знаний в виноделии, т. к. сама ранее работала в сфере производства вина. Кроме этого, она прекрасно знает историю и достопримечательности региона Бордо, по ее рекомендации мы сходили в несколько ресторанов и остались очень довольны уровнем и качеством еды. Могу смело рекомендовать ее в качестве экскурсовода по винодельням и по Бордо.
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