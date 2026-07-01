Медок — главный винодельческий регион Бордо. Вино здесь делают ещё со времен Римской империи. Мы посетим несколько прекрасных виноделен, а если пожелаете, между визитами устроим пикник во французском стиле. Уже к вечеру вина Левого берега станут вам понятнее и ближе, а сердце наполнится тёплыми воспоминаниями о дне, который вы проведёте в уютной компании среди виноградников и с бокалом благородного вина.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в компании влюблённого в вина винодела

Я — винодел-технолог по образованию, сама делаю вино и буквальном смысле живу им. Поэтому мне будет очень приятно погрузить вас в мир вин знаменитого региона Медок. Подготавливая индивидуальную программу, я всегда стараюсь организовать визиты так, чтобы этот день остался в памяти как исключительный, и каждый участник экскурсии почувствовал себя особенным гостем.

Винодельни Медока

Вы посетите несколько шато, где вам раскроют секреты местного виноделия, расскажут о терруаре и проведут дегустации. Я буду выступать в качестве переводчика местных гидов.

Все винодельни я тщательно выбираю, и все они очень разные. Где-то вас встретит лично хозяин маленького уютного хозяйства, а где-то вы увидите роскошное убранство дворца 19 века и продегустируете вино Гранд Крю Классе. И обязательно будет место, куда вы непременно захотите вернуться.

Французский пикник (опционально)

Также между визитами шато я организую пикник с видом на виноградники. Мы насладимся тишиной, пением птиц и живописным пейзажем в окружении виноградных лоз. Проверено, это любимый момент моих гостей. Я — отчаянный эстет, и мне крайне необходимо окружить себя и вас красотой вокруг. Поэтому, пикник — мой личный штрих к картине этого атмосферного дня.

Вечером я отвезу вас в отель, а по дороге обратно буду рада ответить на все ваши вопросы об истории Бордо и его региона.

Организационные детали