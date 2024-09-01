На Рождество – экскурсии в Каннах

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Каннах на русском языке, цены от €149. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Канны: кино и не только
Пешая
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Канны: кино и не только - индивидуальная экскурсия
Узнайте о знаменитостях и истории Канн, прогуливаясь по красной дорожке и набережной Круазетт
Начало: На железнодорожном вокзале Канн
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
149 за всё до 7 чел.
Шарм Лазурного Берега
На машине
21 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
550 за всё до 4 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
Прогулка по Каннам откроет вам многообразие жизни и сказочную историю города. Увидите Дворец Фестивалей, легендарные отели и православный собор
Начало: Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. ...
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
250 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Федор
    1 сентября 2024
    Канны: кино и не только
    Цена=качество
  • А
    Анна
    21 августа 2024
    Канны: кино и не только
    С Полиной исследовали Монако, Ниццу и Канны. Если бы можно было смотреть побережье с Полиной и дальше, точно бы не отказались. Полина, спасибо, очень душевно!
  • М
    Марина
    12 августа 2024
    Канны: кино и не только
    Must have)) Очень приятная и информативная прогулка и экскурсия.
    Must have)) Очень приятная и информативная прогулка и экскурсия
  • Л
    Любовь
    29 июня 2024
    Шарм Лазурного Берега
    Обьемная и содержательная экскурсия. Наталья сумела за один день дать ощутить атмосферу и своеобразие Лазурного берега! Большое спасибо за прекрасно проведенный тур.
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Шарм Лазурного Берега
    Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!
    Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в
  • И
    Ирина
    16 ноября 2023
    Шарм Лазурного Берега
    Прекрасно
  • Л
    Люба
    25 сентября 2023
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.
    Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец
  • Е
    Елена
    23 августа 2023
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
    Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсоводНаталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсоводНаталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод
  • В
    Виктория
    9 октября 2022
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Так как погода внесла свои коррективы в нашу экскурсию, хотелось бы сказать отдельное спасибо Наталье за оперативное изменение маршрута и условий нашей экскурсии. Все было замечательно, спасибо за чудесно проведённое время.

Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Каннам в сентябре 2024
Сейчас в Каннах в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 149 до 550. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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