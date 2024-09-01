2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Канны: кино и не только - индивидуальная экскурсия
Узнайте о знаменитостях и истории Канн, прогуливаясь по красной дорожке и набережной Круазетт
Начало: На железнодорожном вокзале Канн
9 сен в 10:00
10 сен в 10:00
€149 за всё до 7 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
Прогулка по Каннам откроет вам многообразие жизни и сказочную историю города. Увидите Дворец Фестивалей, легендарные отели и православный собор
Начало: Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. ...
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
€250 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФедор1 сентября 2024Цена=качество
- ААнна21 августа 2024С Полиной исследовали Монако, Ниццу и Канны. Если бы можно было смотреть побережье с Полиной и дальше, точно бы не отказались. Полина, спасибо, очень душевно!
- ММарина12 августа 2024Must have)) Очень приятная и информативная прогулка и экскурсия.
- ЛЛюбовь29 июня 2024Обьемная и содержательная экскурсия. Наталья сумела за один день дать ощутить атмосферу и своеобразие Лазурного берега! Большое спасибо за прекрасно проведенный тур.
- ССветлана2 июня 2024Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!
- ИИрина16 ноября 2023Прекрасно
- ЛЛюба25 сентября 2023Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.
- ЕЕлена23 августа 2023Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
- ВВиктория9 октября 2022Так как погода внесла свои коррективы в нашу экскурсию, хотелось бы сказать отдельное спасибо Наталье за оперативное изменение маршрута и условий нашей экскурсии. Все было замечательно, спасибо за чудесно проведённое время.
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Каннам в сентябре 2024
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