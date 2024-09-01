Ф Федор Канны: кино и не только Цена=качество

А Анна Канны: кино и не только С Полиной исследовали Монако, Ниццу и Канны. Если бы можно было смотреть побережье с Полиной и дальше, точно бы не отказались. Полина, спасибо, очень душевно!

М Марина Канны: кино и не только Must have)) Очень приятная и информативная прогулка и экскурсия.

Л Любовь Шарм Лазурного Берега Обьемная и содержательная экскурсия. Наталья сумела за один день дать ощутить атмосферу и своеобразие Лазурного берега! Большое спасибо за прекрасно проведенный тур.

С Светлана Шарм Лазурного Берега Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!

И Ирина Шарм Лазурного Берега Прекрасно

Л Люба Магия старого города и кинематографический гламур Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.

Е Елена Магия старого города и кинематографический гламур Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.