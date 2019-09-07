10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

2 варианта экскурсии на полдня (5-6 часов) на выбор

1 — Княжество Монако и деревушка Эз

Вы побываете в крошечном государстве Монако, вытянутом вдоль моря всего на 4 км и символизирующем гламур и роскошь. Во время экскурсии вы увидите старый исторический Монако и новый Монте-Карло. В старом городе вы познакомитесь с историей династии Гримальди, увидите их дворец и смену караула, при желании сможете посетить парадные апартаменты. Я проведу вас по старым улочкам Монако, покажу Океанографический музей и собор- усыпальницу Гримальди, где похоронены Грейс Келли и принц Ренье. Затем по трассе Формулы 1 отправимся в современную часть княжества — Монте-Карло, с высотными зданиями и модными отелями. Здесь перед вами предстанет знаменитое Казино Монте Карло, Оперный театр, престижные рестораны, где отовсюду открываются потрясающие виды на море и яхтенный порт. После посещения Монако вы побываете в одном из самых живописных уголков Лазурного берега — деревушке Эз, где находятся филиалы парфюмерных мануфактур Фрагонар и Галимар.

2 — Канны, старинный Антиб и город искусств

Эту экскурсию вы начнете с посещения Канн — города международных кинофестивалей, дорогого курорта с культовыми отелями Мажестик, Карлтон и Мартинез. Вы пройдете по знаменитому бульвару Круазетт и, конечно, увидите знаменитый Дворец Кинофестивалей. Я покажу вам также старую часть города — квартал Суке с его кривыми улочками, рынком и ресторанчиками. От Средних веков осталась башня 14 в., а от Возрождения — церковь Нотр Дам де л’Есперанс. Русское присутствие в Каннах отмечено собором Архангела Михаила с усыпальницей великих князей, названием бульвара — Александра III. Вы сможете полюбоваться его впечатляющим голубым куполом. Затем поедем в Антиб — старинный город-порт с богатой историей, связанной со многими яркими личностями, такими как Гарибальди (их замок стоит на самом берегу моря), Наполеон, русские великие князья, писатели и художники — Пикассо, Мопассан, Николя де Сталь. Сейчас у города имидж города миллионеров — здесь на мысе Антиб находятся их великолепные виллы. Я покажу вам не только эти роскошные здания, но и самый большой в Европе яхтенный порт. В завершении вы побываете в Сен-Поль де Ванс — живописной деревушке на вершине холма со множеством галерей. Это город искусства и художников, улочки которого помнят Марка Шагалла, Кокто, Ива Монтана и Симону Синьоре. Вы пройдете по главной улице города, заглянете в церковь 12-17 в. На крохотном кладбище Сен-Поля я покажу вам могилу Марка Шагалла и его жены. А также легендарный отель-ресторан Золотая Голубка, в котором останавливались все знаменитости.