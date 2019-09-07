10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры

Наталья
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Наталья – ваш гид
Вы увидите все самые красивые и знаковые места Лазурного Берега, побываете в живописных деревушках, прекрасном княжестве Монако, в городе международных кинофестивалей – Каннах.

Я познакомлю вас с историей знаменитого побережья, покажу самые интересные объекты и помогу погрузиться в особенную атмосферу роскоши и блаженства легендарного французского Средиземноморья.
416 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В порту на выходе с судна.
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега

Что вас ожидает

2 варианта экскурсии на полдня (5-6 часов) на выбор

1 — Княжество Монако и деревушка Эз
Вы побываете в крошечном государстве Монако, вытянутом вдоль моря всего на 4 км и символизирующем гламур и роскошь. Во время экскурсии вы увидите старый исторический Монако и новый Монте-Карло. В старом городе вы познакомитесь с историей династии Гримальди, увидите их дворец и смену караула, при желании сможете посетить парадные апартаменты. Я проведу вас по старым улочкам Монако, покажу Океанографический музей и собор- усыпальницу Гримальди, где похоронены Грейс Келли и принц Ренье. Затем по трассе Формулы 1 отправимся в современную часть княжества — Монте-Карло, с высотными зданиями и модными отелями. Здесь перед вами предстанет знаменитое Казино Монте Карло, Оперный театр, престижные рестораны, где отовсюду открываются потрясающие виды на море и яхтенный порт. После посещения Монако вы побываете в одном из самых живописных уголков Лазурного берега — деревушке Эз, где находятся филиалы парфюмерных мануфактур Фрагонар и Галимар.

2 — Канны, старинный Антиб и город искусств
Эту экскурсию вы начнете с посещения Канн — города международных кинофестивалей, дорогого курорта с культовыми отелями Мажестик, Карлтон и Мартинез. Вы пройдете по знаменитому бульвару Круазетт и, конечно, увидите знаменитый Дворец Кинофестивалей. Я покажу вам также старую часть города — квартал Суке с его кривыми улочками, рынком и ресторанчиками. От Средних веков осталась башня 14 в., а от Возрождения — церковь Нотр Дам де л’Есперанс. Русское присутствие в Каннах отмечено собором Архангела Михаила с усыпальницей великих князей, названием бульвара — Александра III. Вы сможете полюбоваться его впечатляющим голубым куполом. Затем поедем в Антиб — старинный город-порт с богатой историей, связанной со многими яркими личностями, такими как Гарибальди (их замок стоит на самом берегу моря), Наполеон, русские великие князья, писатели и художники — Пикассо, Мопассан, Николя де Сталь. Сейчас у города имидж города миллионеров — здесь на мысе Антиб находятся их великолепные виллы. Я покажу вам не только эти роскошные здания, но и самый большой в Европе яхтенный порт. В завершении вы побываете в Сен-Поль де Ванс — живописной деревушке на вершине холма со множеством галерей. Это город искусства и художников, улочки которого помнят Марка Шагалла, Кокто, Ива Монтана и Симону Синьоре. Вы пройдете по главной улице города, заглянете в церковь 12-17 в. На крохотном кладбище Сен-Поля я покажу вам могилу Марка Шагалла и его жены. А также легендарный отель-ресторан Золотая Голубка, в котором останавливались все знаменитости.

Организационные детали

Можно объединить эти экскурсии и пропутешествовать по Лазурному берегу целый день: Монако-Эз-Ницца-Антиб-Канн-Сен-Поль де Ванс. Продолжительность 8-9 часов. Цена: 540 евро.

Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега
Шарм Лазурного Берега

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В порту на выходе с судна..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
По образованию филолог, кончала французское отделение Ленинградского Университета. Во Франции живу уже почти 20 лет, в последние годы увлеклась историей и искусством, училась в Высшей художественной школе Лувра, получила национальный диплом гида и сейчас работаю лицензированным гидом-переводчиком. С радостью делюсь своим увлечением с моими туристами. Смысл своей работы вижу в том, чтобы помочь вам почувствовать особый дух этой необыкновенной, удивительной и прекрасной страны через ее историю, культуру и искусство.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 сентября 2019
Прекрасная атмосфера экскурсии, не спешное, последовательное изложение информации. Гид Наталья подстраивается под ритм, который вам подходит максимально. Самое главное - экскурсия живая! Спасибо! С уважением Александр и Любовь.
2 сентября 2019
Наталья встретила нас на автомобиле и провела прекрасную экскурсию, показав самые красивые места лазурного берега.
Отличный гид, всем рекомендую
28 августа 2019
Наталья просто супер экскурсовод и замечательный человек! Мы были с маленьким ребёнком и Наталья быстро подстроилась под наши просьбы и пожелания! Ни кому не было скучно! Экскурсия прошла весело и даже к концу дня не было ни какой усталости! Спасибо огромное! Всем советую и рекомендую)))👍
16 июня 2019
Отличная экскурсия, отличный гид. Брали экскурсию 6-ти часовую( хотели посмотреть все и сразу, но увы...)- в летние месяцы делать этого не стоит. Масса времени уходит на поиск паркоместа или стоянки. Вывели для себя формулу : один день - 1 город, больше не надо. Наталья очень приятный и вежливый гид, рекомендую👍👍👍👍
11 июня 2019
Очень понравилась экскурсия с Натальей по Лазурному берегу! Наталья постаралась за относительно небольшое время( 6 часов) познакомить нас с жемчужинами региона. Рассказ не прекращался и во время переездов между городами. Очень рекомендую Наталью как гида и просто приятного, интересного человека. С удовольствием обратимся к ней снова!
28 марта 2019
Прошло 2 недели после экскурсии с Натальей. Не перестаю улыбаться все эти недели, мысленно прокручивая тот день. Маршрут был составлен по нашему желанию, учтены все пожелания. Мягко, ненавязчиво, с большим профессионализмом , отвечая на наши простые и не очень простые вопросы, с большим знанием истории и культуры, очень человечно, давая не просто информацию, а информацию для размышления и возвращения на Лазурный берег. Тонкие ньюансы, обалденная красота мест. Боже, да после этой экскурсии, я влюбилась в эти места. Таких экскурсий в моей жизни было мало, а лет мне не мало...Всем советую, не задумываясь, брать экскурсию с Натальей. НАТАЛЬЯ, тот вид с террасы не дает мне покоя. ШИКАРНАЯ ЭКСКУРСИЯ С ЛУЧШИМ ГИДОМ.
MERCI
16 октября 2018
Прекрасная экскурсия по красивейшим местам! Гид Наталья прекрасно владеет темой, любит свою работу и с удовольствием доносит информацию! Огромное спасибо! Прекрасные впечатления и очень приятное послевкусие!!!
24 сентября 2018
Как приятно было снова встретить Натали, с которой я посещала русское кладбище в Париже несколько лет назад!Опять милое интеллигентное общение,ненавязчивая и наполненная смыслом информация,сочетающаяся с полным душевным и физическим отдохновением!Спасибо и пожелания здоровья и благополучия прекрасной даме и нашему гиду!
Александр
18 июля 2018
У нас была большая программа на целый день по всей Лазурке. Тот случай, когда объяли необъятное за ограниченное количество времени! И обязательная часть и незапланированные отступления - все было к месту, интересно и легко. Несмотря на жару и сезонные толпы туристов!))) Спасибо, Наталья!
ПС Следующий раз встречаемся сразу в Антибе!;)))
31 марта 2018
Наталья стала проводником для нас в мир искусства и архитектуры ниццы. Вместе с ней мы посетили виллу Эфрусси-Ротшильда на Кап Ферра и виллу Керилос. А также музеи Шагала и Матисса. Она великолепно знает тему как живописи, так и истории, очень приятно было провести с ней эти два дня!

Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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