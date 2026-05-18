8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждут изысканные ароматы на парфюмерных мануфактурах Грасса; музей французской высокой кухни; выставка современного искусства; фиалковая столица Лазурного берега и многое другое.
Описание экскурсии
У меня есть для вас две программы, из которых вы можете выбрать наиболее интересный вам вариант:
1-й вариант: столица парфюмерии Грасс, фиалковый городок Туретт-сюр-Лу и средневековый город-крепость Гурдон
Город ароматов
Экскурсия начнётся с посещения городка Грасс, известного своими парфюмерными мануфактурами. Вы узнаете удивительную историю парфюмерного искусства и откроете, почему именно Грасс стал столицей парфюмерного производства. Во время посещения одной из исторических фабрик духов Фрагонар, Молинар или Галимар вы познакомитесь с таинством создания французских натуральных ароматов, а также узнаете, где и как можно создать свой собственный аромат. Будучи в Грассе, мы также поговорим о Бунине, много лет подряд проводившем здесь «грасские сезоны». И конечно, вспомним фильм и книгу «Парфюмер», действие которой проходило в том числе и на улицах Грасса.
Фиалки, цукаты и горные орлы
Затем мы отправимся в живописную фиалковую столицу Лазурного берега — Туретт-сюр-Лу, откуда открывается панорамный вид на горы и морские просторы. Здесь всё с фиалками, даже мороженое! По дороге заедем на кондитерскую мануфактуру на берегу горной реки, попровать цукаты из цитрусовых, апельсиновые корочки в шоколаде и варенье из лепестков фиалки.
В завершение поедем в Гурдон, маленький средневековый город-крепость на высоте 760 м над уровнем моря. Здесь часто можно наблюдать за полётами парапланеристов.
2-й вариант: Сен-Поль-де-Ванс, часовня Матисса в Вансе, музей кулинарного искусства в Вильнев-Любе или дом Ренуара в Кань-сюр-Мер
Сен-Поль де Ванс — местный Монмартр
В этой деревушке, расположенной на живописном холме, провёл последние годы своей жизни Марк Шагал — во время прогулки я покажу вам его могилу, а в местных галереях вы увидите множество гравюр и эстампов, выпущенных по его произведениям. Возле легендарной таверны «Золотая голубка» на въезде в деревню поговорим об известных людях, переступавших её порог.
Часовня Матисса и высокая кухня
В Вансе вы сможете увидеть уникальную действующую часовню, созданную полностью Матиссом — от витражей до церковного облачения священников. Матисс считал её своим лучшим произведением.
В Вильнев-Любе вы на выбор:
- посетите музей кулинарного искусства, открытый в доме человека, ставшего родоначальником французской высокой гастрономии. Я вам расскажу об этом удивительном мастере и о том, как приготовление пищи превратилось в руках этого волшебника в искусство высокого класса
- заглянете в дом-сад Ренуара, в котором знаменитый художник- импрессионист провёл последние годы жизни. Местный климат оказался чудодейственным — художник работал до последнего дня.
Дополнительные опции и варианты
Предложенные программы можно дополнить посещением других интересных мест региона. Продлив экскурсию, можно добавить, например:
- центр стеклодувного производства Биот, музей Фернана Леже
- центр производства керамики Валлорис, ставший для Пикассо источником вдохновения. В местном музее представлена керамика Пикассо, а также открыта для посещения часовня Пикассо
- старинный Мужен с хорошими ресторанами и частным музеем современного искусства
Организационные детали
- Экскурсия проходит на моем автомобиле Renault Grand Scenic
- Стоимость увеличенной индивидуальной программы по запросу
Дополнительные расходы
- Дом-музей Ренуара — €6, до 26 лет бесплатно
- Музей кулинарного искусства в Вильнев Любе — €7, детям до 11 лет бесплатно
- Фонд Современного искусства в Сен Поль де Ванс — €18, детям до 10 лет бесплатно
- Часовня Матисса — €8
- Частный музей искусства в Мужене — €16, детям до 10 лет бесплатно
- Мастер класс по созданию духов в Грассе: в группе — от €60, индивидуальный мастер класс — от €200
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Ответы на вопросы
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Обожаю, когда человек очевидно влюблен в страну, которую показывает.
Дочка наша 14 лет отроду в музее Fragonard