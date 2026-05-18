8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Восхитительный, многоликий, неисчерпаемый Лазурный берег! Стоит немного отъехать от побережья — и вы окажетесь в живописных городках и деревушках, где жили и творили Пикассо и Шагал, Матисс и Ренуар. Вас ждут изысканные ароматы на парфюмерных мануфактурах Грасса; музей французской высокой кухни; выставка современного искусства; фиалковая столица Лазурного берега и многое другое.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

У меня есть для вас две программы, из которых вы можете выбрать наиболее интересный вам вариант:

1-й вариант: столица парфюмерии Грасс, фиалковый городок Туретт-сюр-Лу и средневековый город-крепость Гурдон

Город ароматов

Экскурсия начнётся с посещения городка Грасс, известного своими парфюмерными мануфактурами. Вы узнаете удивительную историю парфюмерного искусства и откроете, почему именно Грасс стал столицей парфюмерного производства. Во время посещения одной из исторических фабрик духов Фрагонар, Молинар или Галимар вы познакомитесь с таинством создания французских натуральных ароматов, а также узнаете, где и как можно создать свой собственный аромат. Будучи в Грассе, мы также поговорим о Бунине, много лет подряд проводившем здесь «грасские сезоны». И конечно, вспомним фильм и книгу «Парфюмер», действие которой проходило в том числе и на улицах Грасса.

Фиалки, цукаты и горные орлы

Затем мы отправимся в живописную фиалковую столицу Лазурного берега — Туретт-сюр-Лу, откуда открывается панорамный вид на горы и морские просторы. Здесь всё с фиалками, даже мороженое! По дороге заедем на кондитерскую мануфактуру на берегу горной реки, попровать цукаты из цитрусовых, апельсиновые корочки в шоколаде и варенье из лепестков фиалки.

В завершение поедем в Гурдон, маленький средневековый город-крепость на высоте 760 м над уровнем моря. Здесь часто можно наблюдать за полётами парапланеристов.

2-й вариант: Сен-Поль-де-Ванс, часовня Матисса в Вансе, музей кулинарного искусства в Вильнев-Любе или дом Ренуара в Кань-сюр-Мер

Сен-Поль де Ванс — местный Монмартр

В этой деревушке, расположенной на живописном холме, провёл последние годы своей жизни Марк Шагал — во время прогулки я покажу вам его могилу, а в местных галереях вы увидите множество гравюр и эстампов, выпущенных по его произведениям. Возле легендарной таверны «Золотая голубка» на въезде в деревню поговорим об известных людях, переступавших её порог.

Часовня Матисса и высокая кухня

В Вансе вы сможете увидеть уникальную действующую часовню, созданную полностью Матиссом — от витражей до церковного облачения священников. Матисс считал её своим лучшим произведением.

В Вильнев-Любе вы на выбор:

посетите музей кулинарного искусства, открытый в доме человека, ставшего родоначальником французской высокой гастрономии. Я вам расскажу об этом удивительном мастере и о том, как приготовление пищи превратилось в руках этого волшебника в искусство высокого класса

заглянете в дом-сад Ренуара, в котором знаменитый художник- импрессионист провёл последние годы жизни. Местный климат оказался чудодейственным — художник работал до последнего дня.

Дополнительные опции и варианты

Предложенные программы можно дополнить посещением других интересных мест региона. Продлив экскурсию, можно добавить, например:

центр стеклодувного производства Биот, музей Фернана Леже

центр производства керамики Валлорис, ставший для Пикассо источником вдохновения. В местном музее представлена керамика Пикассо, а также открыта для посещения часовня Пикассо

старинный Мужен с хорошими ресторанами и частным музеем современного искусства

Организационные детали

Экскурсия проходит на моем автомобиле Renault Grand Scenic

Стоимость увеличенной индивидуальной программы по запросу

Дополнительные расходы