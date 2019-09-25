8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

У меня есть для вас две программы, из которых вы можете выбрать наиболее интересный вам вариант:

1-й вариант: столица парфюмерии Грасс, оливковое производство в Опио, фиалковый городок Туретт-сюр-Лу и богемный Мужен

Город ароматов

Экскурсия начнется с посещения городка Грасс, известного своими парфюмерными мануфактурами. Вы узнаете удивительную историю парфюмерного искусства и откроете, почему именно Грасс стал столицей парфюмерного производства. Во время посещения одной из исторических фабрик духов Фрагонар, Молинар или Галимар вы познакомитесь с таинством создания французских натуральных ароматов и при желании сможете создать самостоятельно свой собственный аромат. Будучи в Грассе, мы также поговорим о Бунине, много лет подряд проводившем здесь «грасские сезоны».

Оливки, фиалки и Пикассо

Вы побываете на исторической мельнице, где производят оливковое масло и продукцию из оливок. Здесь вы познакомитесь с особенностями семейного производства, попробуете разные виды масла и паштетов из оливок, а также откроете местный секрет долголетия. После этого мы отправимся в живописную фиалковую столицу Лазурного берега — Туретт-сюр-Лу, откуда открывается панорамный вид на горы и морские просторы. Здесь все с фиалками, даже мороженое! И в завершении вы посетите Мужен, где провел последние годы жизни и умер Пикассо. В местном крошечном музее фотографии вы сможете увидеть редкие снимки этой части биографии художника. А в частном музее ее владелец, английский коллекционер, выставляет произведения классики в диалоге с современными. Город будет вам интересен и с гастрономической стороны: Мужен славится своими ресторанами, так как каждый год здесь проводят фестиваль кулинарного искусства.

2-й вариант: Сен-Поль-де-Ванс, часовня Матисса в Вансе, музей кулинарного искусства в Вильнев-Любе, дом Ренуара в Кань-сюр-Мер

Сен-Поль де Ванс — местный Монмартр

В этой деревушке, расположенной на живописном холме, провел последние годы своей жизни Марк Шагал — во время прогулки я покажу вам его могилу, а в местных галереях вы увидите множество гравюр и эстампов, выпущенных по его произведениям. Возле легендарной таверны «Золотая голубка» на въезде в деревню поговорим об известных людях, переступавших ее порог. Вы узнаете, с какой целью приезжал сюда генерал Де Голль и какой неординарный результат принес его визит. А в находящемся неподалеку парке с прекрасным видом на море и горы вы рассмотрите некоторые произведения из частной коллекции современного искусства Фонда Маегт и осознаете, что искусство лучше всего воспринимается в контакте с природой.

Высокая кухня и витражи Матисса

В Вильнев-Любе вы посетите музей кулинарного искусства, открытый в доме человека, ставшего родоначальником французской высокой гастрономии. Я вам расскажу об этом удивительном мастере и о том, как приготовление пищи превратилось в руках этого волшебника в искусство высокого класса. В часовне в Вансе вы увидите витражи Матисса, ставшие его «лебединой песней». Именно об этой работе он говорил, как о лучшем, что он сделал в жизни. Кроме того, в программе будет посещение дома Ренуара в Кань-сюр-Мер, где прошли последние годы жизни художника.

Дополнительные опции

Предложенные программы можно дополнить посещением других интересных мест региона. Продлив экскурсию на 2 часа, можно добавить, например: