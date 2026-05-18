8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега

Многообразие провансальской культуры между Ниццей и Каннами
Восхитительный, многоликий, неисчерпаемый Лазурный берег! Стоит немного отъехать от побережья — и вы окажетесь в живописных городках и деревушках, где жили и творили Пикассо и Шагал, Матисс и Ренуар.

Вас ждут изысканные ароматы на парфюмерных мануфактурах Грасса; музей французской высокой кухни; выставка современного искусства; фиалковая столица Лазурного берега и многое другое.
5
19 отзывов
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега

Описание экскурсии

У меня есть для вас две программы, из которых вы можете выбрать наиболее интересный вам вариант:

1-й вариант: столица парфюмерии Грасс, фиалковый городок Туретт-сюр-Лу и средневековый город-крепость Гурдон

Город ароматов

Экскурсия начнётся с посещения городка Грасс, известного своими парфюмерными мануфактурами. Вы узнаете удивительную историю парфюмерного искусства и откроете, почему именно Грасс стал столицей парфюмерного производства. Во время посещения одной из исторических фабрик духов Фрагонар, Молинар или Галимар вы познакомитесь с таинством создания французских натуральных ароматов, а также узнаете, где и как можно создать свой собственный аромат. Будучи в Грассе, мы также поговорим о Бунине, много лет подряд проводившем здесь «грасские сезоны». И конечно, вспомним фильм и книгу «Парфюмер», действие которой проходило в том числе и на улицах Грасса.

Фиалки, цукаты и горные орлы

Затем мы отправимся в живописную фиалковую столицу Лазурного берега — Туретт-сюр-Лу, откуда открывается панорамный вид на горы и морские просторы. Здесь всё с фиалками, даже мороженое! По дороге заедем на кондитерскую мануфактуру на берегу горной реки, попровать цукаты из цитрусовых, апельсиновые корочки в шоколаде и варенье из лепестков фиалки.

В завершение поедем в Гурдон, маленький средневековый город-крепость на высоте 760 м над уровнем моря. Здесь часто можно наблюдать за полётами парапланеристов.

2-й вариант: Сен-Поль-де-Ванс, часовня Матисса в Вансе, музей кулинарного искусства в Вильнев-Любе или дом Ренуара в Кань-сюр-Мер

Сен-Поль де Ванс — местный Монмартр

В этой деревушке, расположенной на живописном холме, провёл последние годы своей жизни Марк Шагал — во время прогулки я покажу вам его могилу, а в местных галереях вы увидите множество гравюр и эстампов, выпущенных по его произведениям. Возле легендарной таверны «Золотая голубка» на въезде в деревню поговорим об известных людях, переступавших её порог.

Часовня Матисса и высокая кухня

В Вансе вы сможете увидеть уникальную действующую часовню, созданную полностью Матиссом — от витражей до церковного облачения священников. Матисс считал её своим лучшим произведением.

В Вильнев-Любе вы на выбор:

  • посетите музей кулинарного искусства, открытый в доме человека, ставшего родоначальником французской высокой гастрономии. Я вам расскажу об этом удивительном мастере и о том, как приготовление пищи превратилось в руках этого волшебника в искусство высокого класса
  • заглянете в дом-сад Ренуара, в котором знаменитый художник- импрессионист провёл последние годы жизни. Местный климат оказался чудодейственным — художник работал до последнего дня.

Дополнительные опции и варианты

Предложенные программы можно дополнить посещением других интересных мест региона. Продлив экскурсию, можно добавить, например:

  • центр стеклодувного производства Биот, музей Фернана Леже
  • центр производства керамики Валлорис, ставший для Пикассо источником вдохновения. В местном музее представлена керамика Пикассо, а также открыта для посещения часовня Пикассо
  • старинный Мужен с хорошими ресторанами и частным музеем современного искусства

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на моем автомобиле Renault Grand Scenic
  • Стоимость увеличенной индивидуальной программы по запросу

Дополнительные расходы

  • Дом-музей Ренуара — €6, до 26 лет бесплатно
  • Музей кулинарного искусства в Вильнев Любе — €7, детям до 11 лет бесплатно
  • Фонд Современного искусства в Сен Поль де Ванс — €18, детям до 10 лет бесплатно
  • Часовня Матисса — €8
  • Частный музей искусства в Мужене — €16, детям до 10 лет бесплатно
  • Мастер класс по созданию духов в Грассе: в группе — от €60, индивидуальный мастер класс — от €200

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Каннах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1181 туриста
По образованию филолог, кончала французское отделение Ленинградского Университета. Во Франции живу уже почти 20 лет, в последние годы увлеклась историей и искусством, училась в Высшей художественной школе Лувра, получила национальный
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диплом гида и сейчас работаю лицензированным гидом-переводчиком. С радостью делюсь своим увлечением с моими туристами. Смысл своей работы вижу в том, чтобы помочь вам почувствовать особый дух этой необыкновенной, удивительной и прекрасной страны через ее историю, культуру и искусство.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
Eкатерина
Большая благодарность Наталье за прекрасную экскурсию по милым маленьким городкам Лазурного берега. Отдельная благодарность за экскурсию на фабрике Фрагонар в Грассе. Мы будем с огромным удовольствием вспоминать эту прекрасную поездку
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв, дорогая Екатерина. С вами было легко, весело, интересно. У вас прекрасная семья. До следующих встреч!
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Е
Прекрасное путешествие, очень интеллигентный, образованный и супер-комфортный гид, который сделал этот день моего отпуска незабываемым.
Обожаю, когда человек очевидно влюблен в страну, которую показывает.
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А
Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все сложилось в прекрасную мозаику: вкус, цвет, запах и очень приятный голос Натальи! Огромное спасибо за этот чудесный день нашей жизни!
Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все
Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все
Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все
Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все
Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все
Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все
Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все
Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все+2
Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все
Восхитительный день с Натальей! Бережно и нежно нам открыли самые вкусные места Лазурного берега. . Все
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Т
Экскурсия понравилась, очень гармонично - содержательно и в то же время совсем не утомительно. За 7 часов успели в 3 локации, по дороге послушали историю региона и городов. Наталья очень
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грамотна, отличная речь, гибкая и мобильная, приятная в общении, очень лояльна к таймингу экскурсии.
Что касается программы: Сен-Поль-де-Ванс - изюминка,спасибо Наталье за чай в Золотой голубке, потрясающее место. Грасс - легкое разочарование, экскурсия на фабрике Фрагонар слегка затянута и скучноватая (ее проводила местный гид), хотелось увидеть розы и поля, а по сути увидели индустриальный подзаброшенный городок. Мне кажется, если даты не попадают на цветочный фестиваль, лучше поменять Грасс на Мужен.
Благодарю и рекомендую.

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В
Cпасибо большое нашему гиду Наталье! Благодаря ей в нашей памяти надолго останется атмосфера и дух Лазурного берега, немного старомодная небрежность и французская расслабленность!

Дочка наша 14 лет отроду в музее Fragonard
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представляла себя НОСОМ, на фабрике варенья - создательницей конфет. А мы с мужем огромное удовольствие получили от рассказов Натальи о шарме Южной Франции, ее истории, видах (ах, деревушка Гордон!!!) и колорите!

А какая познавательная вкуснятина сопровождала нас во время путешествия - ферма по производству оливкового масла, фабрика засахаренных фруктов. +Пирог дня в Гордоне выше всяких похвал!

А виды,виды…

Наталья! Еще раз благодарим Вас за Ваш профессионализм, чуткость и желание подстроиться под наши запросы. Мы в восторге, с уважением, Виктория

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М
Провели с Натальей замечательную экскурсию по окрестностям Канн и Ниццы. Наталья рассказала много интересного и про историю этих мест и про современный жизненный уклад местных жителей.
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