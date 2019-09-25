8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Многообразие провансальской культуры между Ниццей и Каннами

Наталья
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Наталья – ваш гид
Восхитительный, многоликий, неисчерпаемый Лазурный берег! Стоит немного отъехать от побережья — и вы окажетесь в живописных городках и деревушках, где жили и творили Пикассо и Шагал, Матисс и Ренуар.

Вас ждут изысканные ароматы на парфюмерных мануфактурах Грасса; традиции производства оливкового масла; музей французской высокой кухни; выставка современного искусства; фиалковая столица Лазурного берега и многое другое.
416 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча В вашем отеле. Просьба уточнить, где вас забирать.
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега

Что вас ожидает

У меня есть для вас две программы, из которых вы можете выбрать наиболее интересный вам вариант:

1-й вариант: столица парфюмерии Грасс, оливковое производство в Опио, фиалковый городок Туретт-сюр-Лу и богемный Мужен

Город ароматов
Экскурсия начнется с посещения городка Грасс, известного своими парфюмерными мануфактурами. Вы узнаете удивительную историю парфюмерного искусства и откроете, почему именно Грасс стал столицей парфюмерного производства. Во время посещения одной из исторических фабрик духов Фрагонар, Молинар или Галимар вы познакомитесь с таинством создания французских натуральных ароматов и при желании сможете создать самостоятельно свой собственный аромат. Будучи в Грассе, мы также поговорим о Бунине, много лет подряд проводившем здесь «грасские сезоны».

Оливки, фиалки и Пикассо
Вы побываете на исторической мельнице, где производят оливковое масло и продукцию из оливок. Здесь вы познакомитесь с особенностями семейного производства, попробуете разные виды масла и паштетов из оливок, а также откроете местный секрет долголетия. После этого мы отправимся в живописную фиалковую столицу Лазурного берега — Туретт-сюр-Лу, откуда открывается панорамный вид на горы и морские просторы. Здесь все с фиалками, даже мороженое! И в завершении вы посетите Мужен, где провел последние годы жизни и умер Пикассо. В местном крошечном музее фотографии вы сможете увидеть редкие снимки этой части биографии художника. А в частном музее ее владелец, английский коллекционер, выставляет произведения классики в диалоге с современными. Город будет вам интересен и с гастрономической стороны: Мужен славится своими ресторанами, так как каждый год здесь проводят фестиваль кулинарного искусства.

2-й вариант: Сен-Поль-де-Ванс, часовня Матисса в Вансе, музей кулинарного искусства в Вильнев-Любе, дом Ренуара в Кань-сюр-Мер

Сен-Поль де Ванс — местный Монмартр
В этой деревушке, расположенной на живописном холме, провел последние годы своей жизни Марк Шагал — во время прогулки я покажу вам его могилу, а в местных галереях вы увидите множество гравюр и эстампов, выпущенных по его произведениям. Возле легендарной таверны «Золотая голубка» на въезде в деревню поговорим об известных людях, переступавших ее порог. Вы узнаете, с какой целью приезжал сюда генерал Де Голль и какой неординарный результат принес его визит. А в находящемся неподалеку парке с прекрасным видом на море и горы вы рассмотрите некоторые произведения из частной коллекции современного искусства Фонда Маегт и осознаете, что искусство лучше всего воспринимается в контакте с природой.

Высокая кухня и витражи Матисса
В Вильнев-Любе вы посетите музей кулинарного искусства, открытый в доме человека, ставшего родоначальником французской высокой гастрономии. Я вам расскажу об этом удивительном мастере и о том, как приготовление пищи превратилось в руках этого волшебника в искусство высокого класса. В часовне в Вансе вы увидите витражи Матисса, ставшие его «лебединой песней». Именно об этой работе он говорил, как о лучшем, что он сделал в жизни. Кроме того, в программе будет посещение дома Ренуара в Кань-сюр-Мер, где прошли последние годы жизни художника.

Дополнительные опции

Предложенные программы можно дополнить посещением других интересных мест региона. Продлив экскурсию на 2 часа, можно добавить, например:

  • горную деревушку Гурдон, «орлиное гнездо» на высоте 700м, один из самых живописных уголков Франции;
  • центр стеклодувного производства Биот с музеем Фернана Леже;
  • центр производства керамики Валлорис, ставший для Пикассо источником вдохновения;
  • кондитерское производство с дегустацией в Пон-дю-Лу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на моем автомобиле Renault Grand Scenic.
  • Цена на моем автомобиле: 6 часов — 390 евро, 8 час — 540 евро, на вашем автомобиле: 6 часов — 295 евро, 8 час — 395 евро.
  • В экскурсии входят бесплатные дегустации и посещения.
  • Отдельно оплачиваются на месте: классический частный музей в Мужене — 12 евро/чел.; выставка современного искусства Фонда Маегт — 15 евро/чел.; часовня Матисса — 7 евро/чел.; ателье по созданию духов в Грассе (50-70 евро).
  • При желании, можно составить индивидуальную программу, включив те места, которые вас особенно интересуют.
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура В вашем отеле. Просьба уточнить, где вас забирать..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
По образованию филолог, кончала французское отделение Ленинградского Университета. Во Франции живу уже почти 20 лет, в последние годы увлеклась историей и искусством, училась в Высшей художественной школе Лувра, получила национальный диплом гида и сейчас работаю лицензированным гидом-переводчиком. С радостью делюсь своим увлечением с моими туристами. Смысл своей работы вижу в том, чтобы помочь вам почувствовать особый дух этой необыкновенной, удивительной и прекрасной страны через ее историю, культуру и искусство.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 сентября 2019
Отлично!!!
30 июня 2019
Экскурсия оставила очень приятное впечатление. Спасибо гиду Наталье . Вернёмся ещё.
9 июня 2019
Огромное спосибо нашему гиду Наталья!!! Экскурсия просто супер, всем рекомендую!
22 мая 2019
Экскурсия понравилась, очень гармонично - содержательно и в то же время совсем не утомительно. За 7 часов успели в 3 локации, по дороге послушали историю региона и городов. Наталья очень грамотна, отличная речь, гибкая и мобильная, приятная в общении, очень лояльна к таймингу экскурсии.
Что касается программы: Сен-Поль-де-Ванс - изюминка,спасибо Наталье за чай в Золотой голубке, потрясающее место. Грасс - легкое разочарование, экскурсия на фабрике Фрагонар слегка затянута и скучноватая (ее проводила местный гид), хотелось увидеть розы и поля, а по сути увидели индустриальный подзаброшенный городок. Мне кажется, если даты не попадают на цветочный фестиваль, лучше поменять Грасс на Мужен.
Благодарю и рекомендую.
1 августа 2018
Нас было 5 человек (4 взрослых и 1 подросток), всем было интересно, Наталья - потрясающий мягкий и деликатный рассказчик, с положительной энергетикой, много интересных фактов.
7 июля 2018
Спасибо большое за экскурсию. Нам было очень интересно и приятно провести с Натальей время в Провансе. Детям 11лет и 16лет было понятно и и познавательно. Жаль, что наша поездка не располагала большим временем , но в следующий раз будет, что посмотреть под руководством Натальи. Благодарим за знакомство)
14 июня 2018
Cпасибо большое нашему гиду Наталье! Благодаря ей в нашей памяти надолго останется атмосфера и дух Лазурного берега, немного старомодная небрежность и французская расслабленность!

Дочка наша 14 лет отроду в музее Fragonard представляла себя НОСОМ, на фабрике варенья - создательницей конфет. А мы с мужем огромное удовольствие получили от рассказов Натальи о шарме Южной Франции, ее истории, видах (ах, деревушка Гордон!!!) и колорите!

А какая познавательная вкуснятина сопровождала нас во время путешествия - ферма по производству оливкового масла, фабрика засахаренных фруктов. +Пирог дня в Гордоне выше всяких похвал!

А виды,виды...

Наталья!Еще раз благодарим Вас за Ваш профессионализм, чуткость и желание подстроиться под наши запросы. Мы в восторге, с уважением, Виктория
Артур
10 апреля 2018
Потрясающая экскурсия, которая погружает в атмосферу Лазурного берега не только визуально. Здесь можно не только что-то посмотреть, но и почувствовать аромат, и попробовать на вкус. Некоторые остановки в местах, абсолютно нераскрученных среди туристов, и можно почувствовать себя настоящим французом в маленькой деревне) Спасибо Наталье за увлекательный, полный интересных деталей, рассказ о местах!

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