Импрессионисты и вдохновляющий Прованс (на вашем авто)
Погрузитесь в мир изысканной кухни и искусства на индивидуальной экскурсии по Каннам. Вас ждут рестораны с мишленовскими звездами и шедевры великих художников
Очаровательный городок на Лазурном берегу всегда привлекал импрессионистов и знаменитостей. Прогулка по улочкам Мужена, закрученным в форме ракушки, позволит оценить живописные виды. Во время обеда в ресторане узнаете о «звездно-мишленовской» читать дальше
истории Мужена и ресторанных рейтингах. В музее познакомитесь с работами Пикассо, Матисса, Шагала и других художников.
Мужен - центр притяжения художников, где можно увидеть их за работой и приобрести уникальные произведения. Экскурсия проходит на вашем автомобиле, возможны индивидуальные пожелания
5 причин купить эту экскурсию
🎨 Погружение в мир импрессионистов
🍽️ Обед в мишленовском ресторане
🖼️ Посещение музея классического искусства
🌿 Прогулка по живописным улочкам Мужена
🛍️ Возможность приобрести уникальные произведения искусства
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Что можно увидеть
Музей классического искусства
Часовня Богоматери Жизни
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мечта гурманов
В 1970-х годах Мужен был самой «звездной» деревней во Франции, так как обладал целыми звездами Мишлена. Вместе мы выберем ресторан, соответствующий вашему бюджету, где вы сможете попробовать оригинальные блюда из птицы с местными травами, карпаччо из осьминога с розмариновой полентой и многое другое. А за обедом я расскажу историю наиболее известного и влиятельного из ресторанных рейтингов современности. Вы узнаете, как заведения получают заветные звездочки, и, вероятно, еще больше оцените изысканность поданных блюд.
Художники Прованса
Музей классического искусства — один из лучших на Лазурном Берегу, здесь представлены произведения разных эпох и стилей, начиная с античного Египта и Греции. Мы же сфокусируемся на представленных работах художников-современников: Пикассо, Матисса, Шагала, Сезанна, Родена, Дали, Энди Уорхола и Марка Куинна. Я расскажу, из каких мифов черпал вдохновение Дали, как древнегреческое искусство нашло отражение в работах Пикассо и почему импрессионистов не воспринимали их современники, тогда как в наше время их картины стоят миллионы. Затем поговорим о том, как сегодня Мужен стал центром притяжения художников. Вы прогуляетесь по их галереям и, если повезет, увидите мастеров за творческим процессом. А также сможете приобрести произведения искусства, декоративные элементы для вашего интерьера, эксклюзивные украшения ручной работы и сувениры местного производства.
Дополнительные опции (бесплатно для тура на авто или +20 евро)
Неподалеку от Мужена находится часовня Богоматери Жизни. Сам Пикассо считал это место особенно одухотворяющим. Я расскажу об одной трогательной традиции, которую здесь почитают. А после мы пройдемся в тени ароматных кипарисов, рассуждая о прекрасном с бокальчиком прованского вина. Летом можно прогуляться на пруд, где цветут гигантские лотосы, и устроить фотосессию на природе.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, если вас 3‒4 человека
В стоимость *не входит обед (от 30 евро/чел.; в ресторанах, награжденных звездой Мишлен, от 45 евро/чел.); вино (от 15 евро/чел.) и билеты в музей (17 евро/чел.)
Обязательно наденьте удобную обувь и возьмите с собой бутылку воды
Наша экскурсия — гибкая, в программе я готова учесть любые ваши пожелания
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Dina — ваш гид в Каннах
Провёл экскурсии для 158 туристов
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные читать дальше
красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!