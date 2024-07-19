Очаровательный городок на Лазурном берегу всегда привлекал импрессионистов и знаменитостей. Прогулка по улочкам Мужена, закрученным в форме ракушки, позволит оценить живописные виды. Во время обеда в ресторане узнаете о «звездно-мишленовской»

истории Мужена и ресторанных рейтингах. В музее познакомитесь с работами Пикассо, Матисса, Шагала и других художников. Мужен - центр притяжения художников, где можно увидеть их за работой и приобрести уникальные произведения. Экскурсия проходит на вашем автомобиле, возможны индивидуальные пожелания

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мечта гурманов

В 1970-х годах Мужен был самой «звездной» деревней во Франции, так как обладал целыми звездами Мишлена. Вместе мы выберем ресторан, соответствующий вашему бюджету, где вы сможете попробовать оригинальные блюда из птицы с местными травами, карпаччо из осьминога с розмариновой полентой и многое другое. А за обедом я расскажу историю наиболее известного и влиятельного из ресторанных рейтингов современности. Вы узнаете, как заведения получают заветные звездочки, и, вероятно, еще больше оцените изысканность поданных блюд.

Художники Прованса

Музей классического искусства — один из лучших на Лазурном Берегу, здесь представлены произведения разных эпох и стилей, начиная с античного Египта и Греции. Мы же сфокусируемся на представленных работах художников-современников: Пикассо, Матисса, Шагала, Сезанна, Родена, Дали, Энди Уорхола и Марка Куинна. Я расскажу, из каких мифов черпал вдохновение Дали, как древнегреческое искусство нашло отражение в работах Пикассо и почему импрессионистов не воспринимали их современники, тогда как в наше время их картины стоят миллионы. Затем поговорим о том, как сегодня Мужен стал центром притяжения художников. Вы прогуляетесь по их галереям и, если повезет, увидите мастеров за творческим процессом. А также сможете приобрести произведения искусства, декоративные элементы для вашего интерьера, эксклюзивные украшения ручной работы и сувениры местного производства.

Дополнительные опции (бесплатно для тура на авто или +20 евро)

Неподалеку от Мужена находится часовня Богоматери Жизни. Сам Пикассо считал это место особенно одухотворяющим. Я расскажу об одной трогательной традиции, которую здесь почитают. А после мы пройдемся в тени ароматных кипарисов, рассуждая о прекрасном с бокальчиком прованского вина. Летом можно прогуляться на пруд, где цветут гигантские лотосы, и устроить фотосессию на природе.

Организационные детали