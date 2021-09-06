читать дальше понравилось. Сам остров впечатляет своей тишиной (если бы ещё не приватные самолеты над головой каждые 15 минут), крепостью 9 века, садами и самое главное, на острове "витает" дух средневековый. Спасибо большое Дине за увлекательную экскурсию! Интересный рассказ, старые фотографии тех мест что мы смотрели… было очень приятно)) Спасибо

Добрый день! Была на экскурсии на острове Сент-Онора, меньший по размеру из Леринских островов, но наиболее интересный для посещения. Очень