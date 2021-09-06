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Мини-группа
2 часа
Канны: провансальский рынок и Старый город
Попробовать изысканные и простые французские лакомства на местном маркете и узнать Канны
Начало: рядом с вокзалом города Канн
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€65 за человека
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €179 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Пройти по красной дорожке, узнать о жителях Леринского Аббатства и искупаться на уединенном острове
Начало: Станция Канны
€66 за человека
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от €159 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир6 сентября 2021Всё хорошо.
- ХХачатрян12 июня 2019Добрый день! Была на экскурсии на острове Сент-Онора, меньший по размеру из Леринских островов, но наиболее интересный для посещения. Очень
- ВВадим20 мая 2019Добрый день! Экскурсия безусловно удалась, Леринские острова впечатляют каким-то уединением и красивой природой! Дина прекрасный знаток этих мест и Лазурного берега, и увлекательный собеседник, узнали много нового и полезного, спасибо!
- ТТатьяна30 апреля 2019Не столько впечатляют сами Канны, сколько Леринские острова и Аббатство Лерен, расположенное на одном из островов - остров Святого Онората!
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Каннам в июне 2024
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