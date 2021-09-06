Групповые экскурсии Каннов

Найдено 4 экскурсии в категории «Групповые» в Каннах на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Канны: провансальский рынок и Старый город
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Канны: провансальский рынок и Старый город
Попробовать изысканные и простые французские лакомства на местном маркете и узнать Канны
Начало: рядом с вокзалом города Канн
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
65 за человека
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия Ницца, Эз, Монако и его Монте Карло
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 179 за человека
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
3 отзыва
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Пройти по красной дорожке, узнать о жителях Леринского Аббатства и искупаться на уединенном острове
Начало: Станция Канны
66 за человека
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от 159 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    6 сентября 2021
    Канны: провансальский рынок и Старый город
    Всё хорошо.
  • Х
    Хачатрян
    12 июня 2019
    Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
    Добрый день! Была на экскурсии на острове Сент-Онора, меньший по размеру из Леринских островов, но наиболее интересный для посещения. Очень
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    понравилось. Сам остров впечатляет своей тишиной (если бы ещё не приватные самолеты над головой каждые 15 минут), крепостью 9 века, садами и самое главное, на острове "витает" дух средневековый. Спасибо большое Дине за увлекательную экскурсию! Интересный рассказ, старые фотографии тех мест что мы смотрели… было очень приятно)) Спасибо

  • В
    Вадим
    20 мая 2019
    Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
    Добрый день! Экскурсия безусловно удалась, Леринские острова впечатляют каким-то уединением и красивой природой! Дина прекрасный знаток этих мест и Лазурного берега, и увлекательный собеседник, узнали много нового и полезного, спасибо!
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2019
    Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
    Не столько впечатляют сами Канны, сколько Леринские острова и Аббатство Лерен, расположенное на одном из островов - остров Святого Онората!
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    Удивительно красивые пейзажи и виды вокруг в сочетание с интересным и увлекательным повествованием оставляют самые прекрасные впечатления! Честно говоря, до сих пор пребывают под этим самым впечатлением. Сама экскурсия проходит в неспешном и очень комфортном режиме, благодаря чему есть возможность сделать фото, задать интересующие вопросы гиду. Отдельное спасибо за знания, которыми Дина также делится вне тематики экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Групповые»

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Сколько стоит экскурсия по Каннам в июне 2024
Сейчас в Каннах в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 179. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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