Пройтись по местам, где любили отдыхать именитые люди, и узнать больше о самом городе
Такие люди, как императрица Мария Федоровна, великий князь Михаил Михайлович Романов, Савва Морозов, Ольга Хохлова-Пикассо, бывали здесь и оставили свой след в истории города. Мы пройдём по этому следу, а также побываем в кинолокациях и местах Проспера Мериме.
окт
окт
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
Многие известные русские личности гостили в Каннах и оставили городу на память такие места, как русский квартал со своей очаровательной православной церковью архангела Михаила, легендарный отель InterContinental Carlton Cannes, красивые виллы. Мы отыщем Палас Александра, который стоит на месте виллы Александры Фёдоровны Скрипицыной, и виллу Казбек и Венден, где жили Великие князья Романовы. Также при желании заглянем на кладбище Гран Жас, где похоронены наши именитые соотечественники.
Помимо мест, связанных с русской историей Канн, мы с вами не оставим в стороне такие знаковые локации, как Дворец кинофестивалей, набережная Круазетт, старый город и холм Сюке. Прогуляемся по Аллее звёзд, где опять же наткнёмся на русский след и русские ладони.
А напоследок я покажу вам уголки города, связанные с известным французским писателем и переводчиком Проспером Мериме.
Организационные детали
- Место встречи — вокзал в Каннах. Но, если вы выезжаете из Ниццы, мы можем встретиться на вокзале в Ницце и поехать вместе.
- Дополнительно можно посетить кладбище (Cimetière du Grand Jas), где похоронены такие известные люди, как Карл Фаберже, Баронесса Антонина Вревская-княгиня Хованская, русская балерина Ольга Хохлова-Пикассо. Доплата — 30 €.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ж/д вокзале в Каннах
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.