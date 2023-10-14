Русский след в Каннах

Пройтись по местам, где любили отдыхать именитые люди, и узнать больше о самом городе

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Канны, как и Ницца, были излюбленным местом отдыха русской знати в конце 19 — начале 20 вв.

Такие люди, как императрица Мария Федоровна, великий князь Михаил Михайлович Романов, Савва Морозов, Ольга Хохлова-Пикассо, бывали здесь и оставили свой след в истории города. Мы пройдём по этому следу, а также побываем в кинолокациях и местах Проспера Мериме.
Русский след в Каннах
Русский след в Каннах
Русский след в Каннах
Русский след в Каннах
Русский след в Каннах
Русский след в Каннах
Русский след в Каннах
Русский след в Каннах
Ближайшие даты:
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Многие известные русские личности гостили в Каннах и оставили городу на память такие места, как русский квартал со своей очаровательной православной церковью архангела Михаила, легендарный отель InterContinental Carlton Cannes, красивые виллы. Мы отыщем Палас Александра, который стоит на месте виллы Александры Фёдоровны Скрипицыной, и виллу Казбек и Венден, где жили Великие князья Романовы. Также при желании заглянем на кладбище Гран Жас, где похоронены наши именитые соотечественники.

Помимо мест, связанных с русской историей Канн, мы с вами не оставим в стороне такие знаковые локации, как Дворец кинофестивалей, набережная Круазетт, старый город и холм Сюке. Прогуляемся по Аллее звёзд, где опять же наткнёмся на русский след и русские ладони.

А напоследок я покажу вам уголки города, связанные с известным французским писателем и переводчиком Проспером Мериме.

Организационные детали

  • Место встречи — вокзал в Каннах. Но, если вы выезжаете из Ниццы, мы можем встретиться на вокзале в Ницце и поехать вместе.
  • Дополнительно можно посетить кладбище (Cimetière du Grand Jas), где похоронены такие известные люди, как Карл Фаберже, Баронесса Антонина Вревская-княгиня Хованская, русская балерина Ольга Хохлова-Пикассо. Доплата — 30 €.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ж/д вокзале в Каннах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каннов

Индивидуальные
Пешеходные
Летние
Популярные места

Похожие туры из Каннов

Магия старого города и кинематографический гламур
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Магия старого города и кинематографический гламур
История Канн в старинных дворцах, элитных отелях и набережных
Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. ...
15 окт
16 окт
17 окт
30 окт
190 за всё до 15 чел.
Канны: кино и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Канны: кино и не только
Курьезные рассказы о фестивале, старый квартал Сюке и истории о монахах и средневековом замке
на железнодорожном вокзале Канн
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
128 за всё до 7 чел.
Шарм Лазурного Берега
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
16 окт
17 окт
30 окт
31 окт
481 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каннах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Каннах
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ