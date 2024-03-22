Канны, как и Ницца, были излюбленным местом отдыха русской знати в конце 19 — начале 20 вв. Такие люди, как императрица Мария Федоровна, великий князь Михаил Михайлович Романов, Савва Морозов, Ольга Хохлова-Пикассо, бывали здесь и оставили свой след в истории города. Мы пройдём по этому следу, а также побываем в кинолокациях и местах Проспера Мериме.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Многие известные русские личности гостили в Каннах и оставили городу на память такие места, как русский квартал со своей очаровательной православной церковью архангела Михаила, легендарный отель InterContinental Carlton Cannes, красивые виллы. Мы отыщем Палас Александра, который стоит на месте виллы Александры Фёдоровны Скрипицыной, и виллу Казбек и Венден, где жили Великие князья Романовы. Также при желании заглянем на кладбище Гран Жас, где похоронены наши именитые соотечественники.

Помимо мест, связанных с русской историей Канн, мы с вами не оставим в стороне такие знаковые локации, как Дворец кинофестивалей, набережная Круазетт, старый город и холм Сюке. Прогуляемся по Аллее звёзд, где опять же наткнёмся на русский след и русские ладони.

А напоследок я покажу вам уголки города, связанные с известным французским писателем и переводчиком Проспером Мериме.

Организационные детали