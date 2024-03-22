Пройтись по местам, где любили отдыхать именитые люди, и узнать больше о самом городе
Канны, как и Ницца, были излюбленным местом отдыха русской знати в конце 19 — начале 20 вв.
Такие люди, как императрица Мария Федоровна, великий князь Михаил Михайлович Романов, Савва Морозов, Ольга Хохлова-Пикассо, бывали здесь и оставили свой след в истории города. Мы пройдём по этому следу, а также побываем в кинолокациях и местах Проспера Мериме.
Многие известные русские личности гостили в Каннах и оставили городу на память такие места, как русский квартал со своей очаровательной православной церковью архангела Михаила, легендарный отель InterContinental Carlton Cannes, красивые виллы. Мы отыщем Палас Александра, который стоит на месте виллы Александры Фёдоровны Скрипицыной, и виллу Казбек и Венден, где жили Великие князья Романовы. Также при желании заглянем на кладбище Гран Жас, где похоронены наши именитые соотечественники.
Помимо мест, связанных с русской историей Канн, мы с вами не оставим в стороне такие знаковые локации, как Дворец кинофестивалей, набережная Круазетт, старый город и холм Сюке. Прогуляемся по Аллее звёзд, где опять же наткнёмся на русский след и русские ладони.
А напоследок я покажу вам уголки города, связанные с известным французским писателем и переводчиком Проспером Мериме.
Организационные детали
Место встречи — вокзал в Каннах. Но, если вы выезжаете из Ниццы, мы можем встретиться на вокзале в Ницце и поехать вместе.
Дополнительно можно посетить кладбище (Cimetière du Grand Jas), где похоронены такие известные люди, как Карл Фаберже, Баронесса Антонина Вревская-княгиня Хованская, русская балерина Ольга Хохлова-Пикассо. Доплата — 30 €.
Экскурсия не рекомендована детям до 16 лет в связи с особенностями маршрута (подъёмы и спуски, для которых нужна минимальная физическая подготовка)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале в Каннах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина — ваш гид в Каннах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 705 туристов
Дорогие гости Лазурного берега, приветствую вас! Я предлагаю вам совершить увлекательную прогулку с русским акцентом по блистательной Ницце! Ведь Ницца давно стала частью российской истории. Меня всегда интересовало прошлое русских читать дальшеуменьшить
диаспор в различных странах и поэтому выбор истории, которую я хотела бы вам рассказать, неслучаен. Здесь жили, любили, творили и умирали те, кого позже назовут цветом русской нации. И вместе с вами мне бы хотелось прикоснуться к истории русской Ниццы и разделить свою любовь к этому прекрасному городу!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
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сергей
Если хотите узнать больше о русской истории Канн выберите эту экскурсию Элины. Объемный и познавательный рассказ и прогулка по русским местам. Спасибо