Индивидуальные экскурсии в Каннах с личным гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Каннах на русском языке, цены от €124. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Канны: кино и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Канны: кино и не только
Курьезные рассказы о фестивале, старый квартал Сюке и истории о монахах и средневековом замке
Начало: На железнодорожном вокзале Канн
16 июня в 10:00
19 июня в 10:00
124 за всё до 7 чел.
Шарм Лазурного Берега
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
550 за всё до 4 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Магия старого города и кинематографический гламур
История Канн в старинных дворцах, элитных отелях и набережных
Начало: Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. ...
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
250 за всё до 15 чел.
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
Многообразие провансальской культуры между Ниццей и Каннами
Начало: У вашего отеля
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
534 за всё до 4 чел.
Русский след в Каннах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Русский след в Каннах
Пройтись по местам, где любили отдыхать именитые люди, и узнать больше о самом городе
Начало: На ж/д вокзале в Каннах
10 июня в 12:00
19 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Канны - мировая столица кино
Индивидуальная
3.5 часа
Канны - мировая столица кино
Начало: Канны
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Начало: Ваша гостиница или адрес проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
399 за всё до 7 чел.
Экскурсия по Ницце, Эз, Монако и Монте Карло
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия по Ницце, Эз, Монако и Монте Карло
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
399 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Шарм Лазурного Берега
    Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в общении. И даже во время экскурсии научила ребенка, присутствующего на экскурсии, основным фразам на французском языке!))) От экскурсии остались только приятные впечатления!
    Очень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна вОчень понравилась экскурсия как взрослым, так и ребенку. Наталья очень эрудирована, интересно рассказывает и приятна в
  • И
    Игорь
    1 июня 2024
    Канны: кино и не только
    Полина замечательный человек и увлечённый своим занятием профессионал. На ходу адаптируется под состав группы. Рекомендуем однозначно!!!
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Канны: кино и не только
    Выражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. Удивительно совпало, что в момент
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    посещения проводились заключительные дни кинофестиваля. Можно увидеть вживую мировых звезд кино) Красивая атмосфера Лазурного берега, вкусная еда и вино сделают пребывание незабываемым)

    Выражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. Удивительно
  • В
    Вадим
    19 мая 2024
    Канны: кино и не только
    Полина,замечательный гид и рассказчик. Знание материала превосходное. Увлеченность,богатый язык,информированность,яркость образов,подготовленность-Выше всяческих похвал.
  • с
    сергей
    22 марта 2024
    Русский след в Каннах
    Если хотите узнать больше о русской истории Канн выберите эту экскурсию Элины. Объемный и познавательный рассказ и прогулка по русским местам. Спасибо
  • И
    Ирина
    16 ноября 2023
    Шарм Лазурного Берега
    Прекрасно
  • Л
    Люба
    25 сентября 2023
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.
    Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец
  • Е
    Елена
    23 августа 2023
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
    Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсоводНаталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсоводНаталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод
  • Д
    Дмитрий
    4 августа 2023
    Шарм Лазурного Берега
    Огромное спасибо Наталье за автомобильную экскурсию Канны, Антиб, Сан поль де Ванс. Очень интересно и познавательно как для взрослых так
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    и для ребенка 11 лет, которого Наталья очень мягко пыталась заинтересовать искусством Пикассо). Разнообразие внесла посещением продовольственного рынка в Каннах и Антибе, попробовали натуральное мороженое и бобовую лепешку, приготовленную на рынке прямо в печке. Помогла с выбором картины в Сан Поль де Ванс). Прекрасный экскурсовод и водитель!

  • Р
    Римма
    16 июля 2023
    Богема, ароматы и гастрономия Лазурного берега
    Шикарная экскурсия с профессиональным образованным гидом, любящим Лазурный берег, Францию, культуру, искусство, и людей. Успели насладиться захватывающими пейзажами, живописными деревушками, интереснейшими музеями, сопровождаемыми насыщенными рассказами и красивым языком гида. Большое Вам спасибо, Наталья!

Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Индивидуальные»

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  1. Набережная
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Каннам в июне 2024
Сейчас в Каннах в категории "Индивидуальные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 124 до 550. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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