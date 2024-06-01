Замки, дворцы и особняки Каннов

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Каннах на русском языке, цены от €66. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Канны: кино и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Канны: кино и не только
Курьезные рассказы о фестивале, старый квартал Сюке и истории о монахах и средневековом замке
Начало: На железнодорожном вокзале Канн
«После мы осмотрим средневековый замок Кастр — вы узнаете, что сегодня находится за мощными стенами — и заглянем в романскую церковь Нотре Дам д’Эсперанс, где вы увидите фрески Жоржа Ру и позолоченную статую святой Анны 15 века»
16 июня в 10:00
19 июня в 10:00
124 за всё до 7 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Магия старого города и кинематографический гламур
История Канн в старинных дворцах, элитных отелях и набережных
Начало: Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. ...
«Панорамные видыПо узким кривым улочкам вы подниметесь на старинный хлом Сюке, к средневековому замку Кастр, где сейчас находится местный краеведческий музей»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
250 за всё до 15 чел.
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
3 отзыва
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Пройти по красной дорожке, узнать о жителях Леринского Аббатства и искупаться на уединенном острове
Начало: Станция Канны
66 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    1 июня 2024
    Канны: кино и не только
    Полина замечательный человек и увлечённый своим занятием профессионал. На ходу адаптируется под состав группы. Рекомендуем однозначно!!!
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Канны: кино и не только
    Выражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. Удивительно совпало, что в момент
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    посещения проводились заключительные дни кинофестиваля. Можно увидеть вживую мировых звезд кино) Красивая атмосфера Лазурного берега, вкусная еда и вино сделают пребывание незабываемым)

    Выражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. УдивительноВыражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. Удивительно
  • В
    Вадим
    19 мая 2024
    Канны: кино и не только
    Полина,замечательный гид и рассказчик. Знание материала превосходное. Увлеченность,богатый язык,информированность,яркость образов,подготовленность-Выше всяческих похвал.
  • Л
    Люба
    25 сентября 2023
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.
    Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец
  • Е
    Елена
    23 августа 2023
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
    Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсоводНаталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсоводНаталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод
  • В
    Виктория
    9 октября 2022
    Магия старого города и кинематографический гламур
    Так как погода внесла свои коррективы в нашу экскурсию, хотелось бы сказать отдельное спасибо Наталье за оперативное изменение маршрута и условий нашей экскурсии. Все было замечательно, спасибо за чудесно проведённое время.
  • Х
    Хачатрян
    12 июня 2019
    Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
    Добрый день! Была на экскурсии на острове Сент-Онора, меньший по размеру из Леринских островов, но наиболее интересный для посещения. Очень
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    понравилось. Сам остров впечатляет своей тишиной (если бы ещё не приватные самолеты над головой каждые 15 минут), крепостью 9 века, садами и самое главное, на острове "витает" дух средневековый. Спасибо большое Дине за увлекательную экскурсию! Интересный рассказ, старые фотографии тех мест что мы смотрели… было очень приятно)) Спасибо

  • В
    Вадим
    20 мая 2019
    Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
    Добрый день! Экскурсия безусловно удалась, Леринские острова впечатляют каким-то уединением и красивой природой! Дина прекрасный знаток этих мест и Лазурного берега, и увлекательный собеседник, узнали много нового и полезного, спасибо!
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2019
    Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
    Не столько впечатляют сами Канны, сколько Леринские острова и Аббатство Лерен, расположенное на одном из островов - остров Святого Онората!
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    Удивительно красивые пейзажи и виды вокруг в сочетание с интересным и увлекательным повествованием оставляют самые прекрасные впечатления! Честно говоря, до сих пор пребывают под этим самым впечатлением. Сама экскурсия проходит в неспешном и очень комфортном режиме, благодаря чему есть возможность сделать фото, задать интересующие вопросы гиду. Отдельное спасибо за знания, которыми Дина также делится вне тематики экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Дворцы, замки и особняки»

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Сколько стоит экскурсия по Каннам в июне 2024
Сейчас в Каннах в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 66 до 250. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Каннах (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 29 ⭐ отзывов, цены от €66. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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