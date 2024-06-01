1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Канны: кино и не только
Курьезные рассказы о фестивале, старый квартал Сюке и истории о монахах и средневековом замке
Начало: На железнодорожном вокзале Канн
«После мы осмотрим средневековый замок Кастр — вы узнаете, что сегодня находится за мощными стенами — и заглянем в романскую церковь Нотре Дам д’Эсперанс, где вы увидите фрески Жоржа Ру и позолоченную статую святой Анны 15 века»
16 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€124 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Магия старого города и кинематографический гламур
История Канн в старинных дворцах, элитных отелях и набережных
Начало: Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. ...
«Панорамные видыПо узким кривым улочкам вы подниметесь на старинный хлом Сюке, к средневековому замку Кастр, где сейчас находится местный краеведческий музей»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€250 за всё до 15 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Дворец кинофестивалей в Каннах и Леринские острова
Пройти по красной дорожке, узнать о жителях Леринского Аббатства и искупаться на уединенном острове
Начало: Станция Канны
€66 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь1 июня 2024Полина замечательный человек и увлечённый своим занятием профессионал. На ходу адаптируется под состав группы. Рекомендуем однозначно!!!
- ААндрей25 мая 2024Выражаем огромную семейную благодарность Полине за введение в историю города, погружение в атмосферу, интересные рассказы. Удивительно совпало, что в момент
- ВВадим19 мая 2024Полина,замечательный гид и рассказчик. Знание материала превосходное. Увлеченность,богатый язык,информированность,яркость образов,подготовленность-Выше всяческих похвал.
- ЛЛюба25 сентября 2023Наташа очень приятный рассказчик, на все что нас интересовало получали ответы. все прошло замечательно. красная дорожка Каннский дворец.
- ЕЕлена23 августа 2023Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
- ВВиктория9 октября 2022Так как погода внесла свои коррективы в нашу экскурсию, хотелось бы сказать отдельное спасибо Наталье за оперативное изменение маршрута и условий нашей экскурсии. Все было замечательно, спасибо за чудесно проведённое время.
- ХХачатрян12 июня 2019Добрый день! Была на экскурсии на острове Сент-Онора, меньший по размеру из Леринских островов, но наиболее интересный для посещения. Очень
- ВВадим20 мая 2019Добрый день! Экскурсия безусловно удалась, Леринские острова впечатляют каким-то уединением и красивой природой! Дина прекрасный знаток этих мест и Лазурного берега, и увлекательный собеседник, узнали много нового и полезного, спасибо!
- ТТатьяна30 апреля 2019Не столько впечатляют сами Канны, сколько Леринские острова и Аббатство Лерен, расположенное на одном из островов - остров Святого Онората!
Ответы на вопросы от путешественников по Каннам в категории «Дворцы, замки и особняки»
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