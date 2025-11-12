Канны - это город, где роскошь соседствует с историей.На экскурсии «Свидание с Каннами» можно увидеть элегантные бульвары, знаменитые пляжи и пристани с яхтами.Участники узнают об истории города, знаменитых фильмах и

Описание экскурсии

Элегантные бульвары с модными бутиками и дорогими ресторанами, изысканные отели на набережной, песчаные пляжи, пристани с роскошными яхтами. А также прогулка по извилистым улочкам средневекового города. И конечно, завораживающие виды на залив.

Вы узнаете об истории и архитектуре города, известных фильмах, артистах и режиссёрах, необычных случаях, произошедших на Каннском фестивале, и монахах Леринского аббатства. А иллюстрациями к рассказу станут огромные граффити на стенах домов и шедевры стрит-арта, посвящённые миру кино.

Вы увидите памятник лорду Генри Питеру Бруму, основателю Канн

Погуляете по аллеям Свободы, где любят отдыхать горожане, улице Антиб и набережной Круазет

Сфотографируетесь на красной ковровой дорожке и увидите Дворец фестивалей и конгрессов, где ежегодно проходит Каннский кинофестиваль

Подниметесь на холм Сюке с его извилистыми улицами и лестницами Старого города

Полюбуетесь Каннами с обзорной площадки

Сможете купить сувениры в яхтенном порту

А также побываете на аллее Звёзд и в других знаковых местах

