Свидание с Каннами

Прогуляйтесь по Каннам, наслаждаясь элегантными бульварами, роскошными яхтами и историей кинофестиваля. Откройте для себя скрытые уголки города
Канны - это город, где роскошь соседствует с историей.

На экскурсии «Свидание с Каннами» можно увидеть элегантные бульвары, знаменитые пляжи и пристани с яхтами.

Участники узнают об истории города, знаменитых фильмах и
читать дальше

режиссёрах, а также увидят памятник лорду Генри Питеру Бруму.

Прогулка по аллеям Свободы и набережной Круазет, подъем на холм Сюке и посещение аллеи Звёзд - это лишь часть того, что ждет гостей. Экскурсия полностью пешеходная и подходит для всей семьи

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎬 Уникальная история Канн
  • 🌟 Знаменитые достопримечательности
  • 🚶‍♂️ Пешеходный маршрут
  • 📸 Фотопаузы в живописных местах
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Свидание с Каннами© Международная команда гидов
Ближайшие даты:
Время начала: 15:15

Что можно увидеть

  • Памятник лорду Генри Питеру Бруму
  • Аллеи Свободы
  • Улица Антиб
  • Набережная Круазет
  • Дворец фестивалей и конгрессов
  • Холм Сюке
  • Обзорная площадка
  • Яхтенный порт
  • Аллея Звёзд

Описание экскурсии

Элегантные бульвары с модными бутиками и дорогими ресторанами, изысканные отели на набережной, песчаные пляжи, пристани с роскошными яхтами. А также прогулка по извилистым улочкам средневекового города. И конечно, завораживающие виды на залив.

Вы узнаете об истории и архитектуре города, известных фильмах, артистах и режиссёрах, необычных случаях, произошедших на Каннском фестивале, и монахах Леринского аббатства. А иллюстрациями к рассказу станут огромные граффити на стенах домов и шедевры стрит-арта, посвящённые миру кино.

  • Вы увидите памятник лорду Генри Питеру Бруму, основателю Канн
  • Погуляете по аллеям Свободы, где любят отдыхать горожане, улице Антиб и набережной Круазет
  • Сфотографируетесь на красной ковровой дорожке и увидите Дворец фестивалей и конгрессов, где ежегодно проходит Каннский кинофестиваль
  • Подниметесь на холм Сюке с его извилистыми улицами и лестницами Старого города
  • Полюбуетесь Каннами с обзорной площадки
  • Сможете купить сувениры в яхтенном порту
  • А также побываете на аллее Звёзд и в других знаковых местах

Организационные детали

  • Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у команды гидов, состоится ли экскурсия в этот день
  • Экскурсия проходит по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная, проводится в любую погоду. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы в местах с выгодным ракурсом на достопримечательности
  • Дети до 8 лет участвуют бесплатно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

в воскресенье в 15:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€60
Дети до 8 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На аллеях Свободы Шарля де Голля
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Каннах
Провели экскурсии для 87925 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Входит в следующие категории Каннов

