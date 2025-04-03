Мои заказы

Экскурсии по набережной Лиона

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Лионе на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Винные реки, сырные берега
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Винные реки, сырные берега: экскурсия по Лиону и Эн
Откройте для себя гастрономические сокровища региона Рон-Альпы! Вкусные сыры, изысканные вина и живописные пейзажи ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
€1140 за всё до 3 чел.
Огни вечернего Лиона
Пешая
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни вечернего Лиона: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
«Далее вы погуляете по живописной набережной Сан-Винсент, рассмотрите одноименную церковь, возвышающуюся на холме базилику Нотр-Дам-де-Фурвьер и удивительную фреску «Знаменитые жители Лиона»»
Завтра в 15:00
12 сен в 15:00
€170 за всё до 10 чел.
Создательница, а не муза: 10 зданий, построенных женщинами в районе Конфлюанс
Пешая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Создательница, а не муза: 10 зданий
Прогулка по Конфлюансу, где за фасадами скрываются женские архитектурные шедевры. Откройте Лион с новой стороны
Начало: У остановки трамвая Hôtel de Région - Montrochet
«Îlot A — набережная Рамбо (Quai Rambaud)»
Расписание: в субботу в 15:00, в воскресенье в 10:00
13 сен в 15:00
14 сен в 10:00
€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 апреля 2025
    Винные реки, сырные берега
    Разносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - это все ждёт Вас в этом путешествии!!! Сердечная благодарность Светлане за этот замечательный день!
  • Л
    Лана
    20 июня 2023
    Винные реки, сырные берега
    Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды, кулинарные открытия - это лишь малая часть того, что ждет тех, кто выберет эту экскурсию. Настоятельно рекомендуем!
  • У
    Ульянова
    12 января 2020
    Винные реки, сырные берега
    Очень интересная, а самое главное вкусная экскурсия.
    Все понравилось. Спасибо. Сырами и вином наслаждаемся.
  • Е
    Елена
    19 сентября 2019
    Винные реки, сырные берега
    8 сентября 2019 года мы с друзьями ходили на экскурсию «Винные реки, сырные берега»,нам очень все понравилось. сопровождение и содержание.
    читать дальше

    Гид Светлана молодец. интересный гид и собеседник. еще хотим поблагодарить водителя Эдуарда. поездка очень комфортная. Трипстер хорошо что вы нас всех объединяете.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Набережная»

