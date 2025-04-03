С Светлана Винные реки, сырные берега Разносторонняя эрудиция, приятная беседа, яркие впечатления, продуманный маршрут, гастрономический восторг и внимание к путешествующим - это все ждёт Вас в этом путешествии!!! Сердечная благодарность Светлане за этот замечательный день!

Л Лана Винные реки, сырные берега Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды, кулинарные открытия - это лишь малая часть того, что ждет тех, кто выберет эту экскурсию. Настоятельно рекомендуем!

У Ульянова Винные реки, сырные берега Очень интересная, а самое главное вкусная экскурсия.

Все понравилось. Спасибо. Сырами и вином наслаждаемся.