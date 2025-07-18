Мои заказы

Увидеть самое главное в Лионе

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Лионе на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Лион через века: обзорная прогулка
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лион через века: обзорная прогулка
Прогулка по Лиону откроет перед вами шедевры архитектуры, следы разных эпох и уникальные традиции. Вдохновитесь историей и красотой города
Начало: Площадь Белькур
Завтра в 10:00
12 сен в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Трабули Старого города
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Завтра в 08:30
12 сен в 08:30
€120 за всё до 7 чел.
Огни вечернего Лиона
Пешая
3.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни вечернего Лиона: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
12 сен в 15:00
€170 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    18 июля 2025
    Трабули Старого города
    Потрясающая экскурсия! Посмотреть на Лион «с изнанки» и увидеть его совершенно с новой стороны. Интересные места, необычные факты. Очень рекомендую)
    Потрясающая экскурсия! Посмотреть на Лион «с изнанки» и увидеть его совершенно с новой стороны. Интересные места, необычные факты. Очень рекомендую)
  • Д
    ДМИТРИЙ
    20 июня 2025
    Трабули Старого города
    Мы очень благодарны Ирине за проведенную экскурсию. Это был отличный способ для нас познакомиться с городом и погрузиться в его
    

    атмосферу, и двух часов, проведенных с Ириной было вполне достаточно. Ирина любит Лион, знает его историю и готова приоткрыть секреты этого замечательного города, которые вряд ли можно найти в путеводителях. Мы рады, что выбрали эту экскурсию, и рекомендуем ее всем, кто хочет прочувствовать Лион.

  • И
    Ирина
    8 июня 2025
    Трабули Старого города
    Экскурсовод Ирина очень приятный собеседник, знающий свое дело на отлично, доброжелательный человек. Встретила у гостиницы, провела по маршруту с интересным рассказом, ответила на все мои вопросы,не касающиеся данной экскурсии и дала рекомендации, была на связи даже после проведения экскурсии. Рекомендую!
  • М
    Мария
    4 июня 2025
    Трабули Старого города
    Ирина, проводила экскурсию для меня «Трабули Старого города». Она буквально влюбила в меня прекрасный Лион, его необыкновенно красивые улицы, старинные
    

    дома, удивительной красоты входные двери, рассказала много чудесных историй из жизни этого древнего и в тоже время очень современного и комфортного для жизни города, посоветовала вкусный ресторан и достопримечательности для обязательного посещения🌷😍🌹 Благодарю Ирину за прекрасную экскурсию и рекомендую ее, как профессионала и очень приятную в общении девушку💗

    
  • Е
    Евгения
    2 мая 2025
    Трабули Старого города
    Отличная экскурсия по трабулям Лиона от гида, влюблённого в свой город. Интересный рассказ об истории Лиона, тамплиерах, массонстве. Мы слышали
    

    о том, что в Лионе существуют закрытые переходы между домами, но никогда не смогли бы найти их сами. Ирина провела нас через многие из них. Большое спасибо!

    
  • Л
    Любовь
    27 апреля 2025
    Трабули Старого города
    Очень здорово, когда обаяние, эрудиция и умение грамотно и увлекательно изложить сочетаются в одном экскурсоводе. Вот с такой Ириной мы
    

    провели чудесный день в Лионе. Она знает город, посоветует, где лучше пообедать, познакомит с творческими людьми, обратит внимание на те детали, которые простой турист вряд ли заметит. Большое спасибо!

  • Г
    Гаяне
    21 апреля 2025
    Трабули Старого города
    Ирина это супер гид!
    Она нам за пару часов показала и рассказала о Лионе столько, что до сих пор под впечатлением.
    Рекомендую Ирину тк человек знает свою работу на 1000%%%
  • А
    Абрам
    21 апреля 2025
    Трабули Старого города
    Ирина продуманная экскурсовод гид с глубоким знанием материала с желанием максимально раскрыть тему истории и культурного наследия не только Лиона
    читать дальше

    но региона. Тема обсуждаемых вопросов вышла далеко за рамки истории Лиона. Появилось желание ещё раз посетить экскурсии в Лионе вместе со Ириной и однозначно рекомендую брать её для посещения вместе художественного музея я Леона являющейся вторым музейным комплексом после Лувра во Франции. я до этого был в Лионе, но никогда не предполагал какой огромный историко - культурный потенциал несёт этот город; все это благодаря умению Ирины представить

  • Н
    Нина
    28 декабря 2024
    Трабули Старого города
    Ирина очень понравилась. Все остались довольны)))
  • С
    Светлана
    22 октября 2024
    Трабули Старого города
    В Лион я приехала всего на один день, и мой русскоговорящий гид Ирина сделала всё возможное, чтобы я могла увидеть
    

    и узнать об этом замечательном городе как можно больше. Искренне влюблённая в Лион и своё дело, очень компетентная, общительная, она предупреждала любой мой вопрос, рассказывала интересные детали и подробности из истории Лиона и его жителей на протяжении веков… время пролетело незаметно, и в результате Ирина провела со мной гораздо больше запланированного времени. Я очень благодарна Ирине за супер интересное и познавательное времяпрепровождение и 100% РЕКОМЕНДУЮ.

  • Л
    Лали
    5 октября 2024
    Трабули Старого города
    Экскурсия понравилась, узнали от Ирины много нового. Информация была интересной и познавательной.
  • И
    Ирина
    17 июля 2024
    Трабули Старого города
    замечательный гид, забрала по договоренности в отеле, провела очень насыщенную экскурсию, помогла с выбором ресторана на вечер! очень рекомендую!
  • М
    Марианна
    25 июня 2024
    Трабули Старого города
    Мы были очень впечатлены экскурсией с Ириной. Она показала нам секретные места, о которых мы бы никогда не узнали сами. Экскурсия была насыщена интересными фактами и историями, благодаря чему мы узнали много нового. Рекомендуем обязательно познакомиться с городом через гида!
  • А
    Алла
    8 июня 2024
    Трабули Старого города
    Замечательная экскурсия с Ириной!
    Прилетела в Лион без" подготовки" и не ожидала, что такой" крутой" город!
    Прогулка по "трабулям" - скрытые
    

    переходы между улицами - очень неожиданна и восхитительные дворики
    - абсолютно новое впечатление,!
    Также много интересной информации о старинной городе Лион и не только!
    Рекомендую ценителям прекрасного!

    

