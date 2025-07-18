Ю Юлия Трабули Старого города Потрясающая экскурсия! Посмотреть на Лион «с изнанки» и увидеть его совершенно с новой стороны. Интересные места, необычные факты. Очень рекомендую)

Д ДМИТРИЙ Трабули Старого города читать дальше атмосферу, и двух часов, проведенных с Ириной было вполне достаточно. Ирина любит Лион, знает его историю и готова приоткрыть секреты этого замечательного города, которые вряд ли можно найти в путеводителях. Мы рады, что выбрали эту экскурсию, и рекомендуем ее всем, кто хочет прочувствовать Лион. Мы очень благодарны Ирине за проведенную экскурсию. Это был отличный способ для нас познакомиться с городом и погрузиться в его

И Ирина Трабули Старого города Экскурсовод Ирина очень приятный собеседник, знающий свое дело на отлично, доброжелательный человек. Встретила у гостиницы, провела по маршруту с интересным рассказом, ответила на все мои вопросы,не касающиеся данной экскурсии и дала рекомендации, была на связи даже после проведения экскурсии. Рекомендую!

М Мария Трабули Старого города читать дальше дома, удивительной красоты входные двери, рассказала много чудесных историй из жизни этого древнего и в тоже время очень современного и комфортного для жизни города, посоветовала вкусный ресторан и достопримечательности для обязательного посещения🌷😍🌹 Благодарю Ирину за прекрасную экскурсию и рекомендую ее, как профессионала и очень приятную в общении девушку💗 Ирина, проводила экскурсию для меня «Трабули Старого города». Она буквально влюбила в меня прекрасный Лион, его необыкновенно красивые улицы, старинные

Е Евгения Трабули Старого города читать дальше о том, что в Лионе существуют закрытые переходы между домами, но никогда не смогли бы найти их сами. Ирина провела нас через многие из них. Большое спасибо! Отличная экскурсия по трабулям Лиона от гида, влюблённого в свой город. Интересный рассказ об истории Лиона, тамплиерах, массонстве. Мы слышали

Л Любовь Трабули Старого города читать дальше провели чудесный день в Лионе. Она знает город, посоветует, где лучше пообедать, познакомит с творческими людьми, обратит внимание на те детали, которые простой турист вряд ли заметит. Большое спасибо! Очень здорово, когда обаяние, эрудиция и умение грамотно и увлекательно изложить сочетаются в одном экскурсоводе. Вот с такой Ириной мы

Г Гаяне Трабули Старого города Ирина это супер гид!

Она нам за пару часов показала и рассказала о Лионе столько, что до сих пор под впечатлением.

Рекомендую Ирину тк человек знает свою работу на 1000%%%

А Абрам Трабули Старого города читать дальше но региона. Тема обсуждаемых вопросов вышла далеко за рамки истории Лиона. Появилось желание ещё раз посетить экскурсии в Лионе вместе со Ириной и однозначно рекомендую брать её для посещения вместе художественного музея я Леона являющейся вторым музейным комплексом после Лувра во Франции. я до этого был в Лионе, но никогда не предполагал какой огромный историко - культурный потенциал несёт этот город; все это благодаря умению Ирины представить Ирина продуманная экскурсовод гид с глубоким знанием материала с желанием максимально раскрыть тему истории и культурного наследия не только Лиона

Н Нина Трабули Старого города Ирина очень понравилась. Все остались довольны)))

С Светлана Трабули Старого города читать дальше и узнать об этом замечательном городе как можно больше. Искренне влюблённая в Лион и своё дело, очень компетентная, общительная, она предупреждала любой мой вопрос, рассказывала интересные детали и подробности из истории Лиона и его жителей на протяжении веков… время пролетело незаметно, и в результате Ирина провела со мной гораздо больше запланированного времени. Я очень благодарна Ирине за супер интересное и познавательное времяпрепровождение и 100% РЕКОМЕНДУЮ. В Лион я приехала всего на один день, и мой русскоговорящий гид Ирина сделала всё возможное, чтобы я могла увидеть

Л Лали Трабули Старого города Экскурсия понравилась, узнали от Ирины много нового. Информация была интересной и познавательной.

И Ирина Трабули Старого города замечательный гид, забрала по договоренности в отеле, провела очень насыщенную экскурсию, помогла с выбором ресторана на вечер! очень рекомендую!

М Марианна Трабули Старого города Мы были очень впечатлены экскурсией с Ириной. Она показала нам секретные места, о которых мы бы никогда не узнали сами. Экскурсия была насыщена интересными фактами и историями, благодаря чему мы узнали много нового. Рекомендуем обязательно познакомиться с городом через гида!