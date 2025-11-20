Екатерина — ваш гид в Лионе

читать дальше подвальных галерей, забытых лестниц, перекрытых трабуль. Я веду курсы о памяти в архитектуре, телесности городского пространства и феминистских маршрутах. С моими студентами мы десятки раз проходили эти улицы: искали следы прошлого, подслушивали шёпот стен, всматривались в адаптивную архитектуру. Я провожу такие прогулки, потому что верю: у каждого города есть второй слой — его нужно не просто увидеть, а почувствовать ногами, запахом краски, наклоном стены, тенью в арке. И если вы хотите услышать, как Лион звучит внизу — я покажу.

Почему со мной? Я — историк искусства, преподаватель архитектуры и городской сторителлер. Живу в Лионе с 2012 года и всё это время изучаю его не с открыток, а снизу — с