Главные экскурсионные места в Лионе

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Лионе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Трабули Старого города
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:30
100 за всё до 7 чел.
Винные реки, сырные берега
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Винные реки, сырные берега: экскурсия по Лиону и Эн
Откройте для себя гастрономические сокровища региона Рон-Альпы! Вкусные сыры, изысканные вина и живописные пейзажи ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
3 янв в 13:00
4 янв в 08:00
1140 за всё до 3 чел.
Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол
Раскрыть богатое прошлое города и увидеть французских марионеток в роскошном доме эпохи Возрождения
Начало: В районе метро D, остановка Vieux Lyon
2 янв в 10:00
3 янв в 15:00
100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    28 декабря 2024
    Трабули Старого города
    Ирина очень понравилась. Все остались довольны)))
  • С
    Светлана
    22 октября 2024
    Трабули Старого города
    В Лион я приехала всего на один день, и мой русскоговорящий гид Ирина сделала всё возможное, чтобы я могла увидеть
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    и узнать об этом замечательном городе как можно больше. Искренне влюблённая в Лион и своё дело, очень компетентная, общительная, она предупреждала любой мой вопрос, рассказывала интересные детали и подробности из истории Лиона и его жителей на протяжении веков… время пролетело незаметно, и в результате Ирина провела со мной гораздо больше запланированного времени. Я очень благодарна Ирине за супер интересное и познавательное времяпрепровождение и 100% РЕКОМЕНДУЮ.

  • Л
    Лали
    5 октября 2024
    Трабули Старого города
    Экскурсия понравилась, узнали от Ирины много нового. Информация была интересной и познавательной.
  • Л
    Лана
    20 июня 2023
    Винные реки, сырные берега
    Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды, кулинарные открытия - это лишь малая часть того, что ждет тех, кто выберет эту экскурсию. Настоятельно рекомендуем!
    Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты видыОгромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты видыОгромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты видыОгромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды
  • У
    Ульянова
    12 января 2020
    Винные реки, сырные берега
    Очень интересная, а самое главное вкусная экскурсия. Все понравилось. Спасибо. Сырами и вином наслаждаемся.
  • Е
    Елена
    19 сентября 2019
    Винные реки, сырные берега
    8 сентября 2019 года мы с друзьями ходили на экскурсию «Винные реки, сырные берега»,нам очень все понравилось. сопровождение и содержание.
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    Гид Светлана молодец. интересный гид и собеседник. еще хотим поблагодарить водителя Эдуарда. поездка очень комфортная. Трипстер хорошо что вы нас всех объединяете.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Популярные места»

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  1. Трабули Старого города
  2. Винные реки, сырные берега
  3. Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол
Сколько стоит экскурсия по Лиону в декабре 2024
Сейчас в Лионе в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 1140. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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