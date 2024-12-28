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и узнать об этом замечательном городе как можно больше. Искренне влюблённая в Лион и своё дело, очень компетентная, общительная, она предупреждала любой мой вопрос, рассказывала интересные детали и подробности из истории Лиона и его жителей на протяжении веков… время пролетело незаметно, и в результате Ирина провела со мной гораздо больше запланированного времени. Я очень благодарна Ирине за супер интересное и познавательное времяпрепровождение и 100% РЕКОМЕНДУЮ.