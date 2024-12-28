2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:30
€100 за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Винные реки, сырные берега: экскурсия по Лиону и Эн
Откройте для себя гастрономические сокровища региона Рон-Альпы! Вкусные сыры, изысканные вина и живописные пейзажи ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
3 янв в 13:00
4 янв в 08:00
€1140 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Два в одном: музей Истории Лиона и музей Кукол
Раскрыть богатое прошлое города и увидеть французских марионеток в роскошном доме эпохи Возрождения
Начало: В районе метро D, остановка Vieux Lyon
2 янв в 10:00
3 янв в 15:00
€100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина28 декабря 2024Ирина очень понравилась. Все остались довольны)))
- ССветлана22 октября 2024В Лион я приехала всего на один день, и мой русскоговорящий гид Ирина сделала всё возможное, чтобы я могла увидеть
- ЛЛали5 октября 2024Экскурсия понравилась, узнали от Ирины много нового. Информация была интересной и познавательной.
- ЛЛана20 июня 2023Огромная благодарность прекрасному гиду Светлане за волшебное путешествие! Высочайший уровень организации, приятная атмосфера, удивительной красоты виды, кулинарные открытия - это лишь малая часть того, что ждет тех, кто выберет эту экскурсию. Настоятельно рекомендуем!
- УУльянова12 января 2020Очень интересная, а самое главное вкусная экскурсия. Все понравилось. Спасибо. Сырами и вином наслаждаемся.
- ЕЕлена19 сентября 20198 сентября 2019 года мы с друзьями ходили на экскурсию «Винные реки, сырные берега»,нам очень все понравилось. сопровождение и содержание.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Популярные места»
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