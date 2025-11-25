Индивидуальная
до 10 чел.
Лион через века: обзорная прогулка
Прогулка по Лиону откроет перед вами шедевры архитектуры, следы разных эпох и уникальные традиции. Вдохновитесь историей и красотой города
Начало: Площадь Белькур
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: от площади Белькур до холма Фурвьер
Познакомьтесь с Лионом через его знаковые места и скрытые уголки. Откройте для себя город с первого взгляда, наслаждаясь его культурой и гастрономией
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: базилика Нотр-Дам и античные театры
Путешествие по Лиону начинается с холма Фурвьер, где вы полюбуетесь панорамой города и узнаете его историю. Для детей предусмотрен квест с пиратской картой
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€120 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни вечернего Лиона: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€170 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Фестиваль света и другие чудеса Лиона с аудиогидом в вашем смартфоне
Увидеть город таким, каким его видят лионцы - полным идей, легенд и удивительных открытий
Начало: На площади Bellecour
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГена25 ноября 2025Интересная экскурсия, легко и непринужденно. Теплые воспоминания)
- ММихаил11 апреля 2025Наше огромное спасибо Ирине за экскурсию по Лиону! Особо отметим готовность подстроиться под время (мы немного опаздывали) и скорректировать маршрут с учетом пожеланий.
Привет Ирине и всем, у кого знакомство с Лионом еще впереди!
- ИИрина11 февраля 202531 января проездом посетили Лион. Город оставил самые лучшие впечатления. Хочется вернуться туда и больше увидеть, больше услышать. Днём не
- ЕЕлена27 июня 2024Ирина супер гид: полное владение темой экскурсии и смежными сферами, ответы на любые вопросы туристов, продуманный маршрут.
Замечательная экскурсия для всех,
- ДДенис5 мая 2024Великолепная экскурсия! Ирина, огромное Вам спасибо за интересную, познавательную экскурсию!!! Всем рекомендую! Обязательно еще вернёмся к Вам в Лион!
- ММихаил15 апреля 2024Отличный гид, очень интересная экскурсия
- ББогдан9 ноября 2023Брали у Ирины экскурсию в Леоне. Сторый город не был включен в программу, но Ирина нас немного провела! За что
- ААлина3 мая 2023Ирина, спасибо большое за прекрасную экскурсию
- ВВалерия15 сентября 2021Спасибо Ирине за изумительную экскурсию по вечернему Леону. Город, благодаря профессиональной подаче гида, предстал во всей своей мистической,таинственной и притягательной красе. Околдовал и закружил! Очень понравилось.
- ММихаил13 августа 2021Экскурсия нам понравилась, у нас были хорошие впечатления и альтернативная история была очень интересной. До сих пор вспоминаем эту экскурсию и гида)
- ООльга22 февраля 2020Однозначно рекомендую эту экскурсию! Каждый город вечером имеет совсем другое "лицо". Подсветка играет немаловажную роль. Ирина построила экскурсию по очень
- EElena14 февраля 2020Экскурсия прошла познавательно, было очень интересно. Ирина ответила на все интересующие вопросы. Было увлекательно и интересно.
- ССветлана22 декабря 2019Это была вторая экскурсия в этот день с Ириной,все было здорово,нам понравилось!
- ННиколай31 октября 2019Ирина интересный экскурсовод! Быстро отреагировал, встретила, правила экскурсию, посоветовала где покушать, помогла заказать. Спасибо большое!
- ЛЛариса27 сентября 2019Экскурсия прошла отлично! Все что нужно для первого дня в Лионе, лично для меня)!
