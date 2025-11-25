Мои заказы

Прескиль – экскурсии в Лионе

Найдено 6 экскурсий в категории «Прескиль» в Лионе на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лион через века: обзорная прогулка
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лион через века: обзорная прогулка
Прогулка по Лиону откроет перед вами шедевры архитектуры, следы разных эпох и уникальные традиции. Вдохновитесь историей и красотой города
Начало: Площадь Белькур
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Лион с первого взгляда
Пешая
3 часа
194 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: от площади Белькур до холма Фурвьер
Познакомьтесь с Лионом через его знаковые места и скрытые уголки. Откройте для себя город с первого взгляда, наслаждаясь его культурой и гастрономией
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Бонжур, Лион
Пешая
3.5 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: базилика Нотр-Дам и античные театры
Путешествие по Лиону начинается с холма Фурвьер, где вы полюбуетесь панорамой города и узнаете его историю. Для детей предусмотрен квест с пиратской картой
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Трабули Старого города
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€120 за всё до 7 чел.
Огни вечернего Лиона
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни вечернего Лиона: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€170 за всё до 10 чел.
Фестиваль света и другие чудеса Лиона с аудиогидом в вашем смартфоне
Пешая
3 часа
Аудиогид
Фестиваль света и другие чудеса Лиона с аудиогидом в вашем смартфоне
Увидеть город таким, каким его видят лионцы - полным идей, легенд и удивительных открытий
Начало: На площади Bellecour
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гена
    25 ноября 2025
    Огни вечернего Лиона
    Интересная экскурсия, легко и непринужденно. Теплые воспоминания)
  • М
    Михаил
    11 апреля 2025
    Огни вечернего Лиона
    Наше огромное спасибо Ирине за экскурсию по Лиону! Особо отметим готовность подстроиться под время (мы немного опаздывали) и скорректировать маршрут с учетом пожеланий.
    Привет Ирине и всем, у кого знакомство с Лионом еще впереди!
  • И
    Ирина
    11 февраля 2025
    Огни вечернего Лиона
    31 января проездом посетили Лион. Город оставил самые лучшие впечатления. Хочется вернуться туда и больше увидеть, больше услышать. Днём не
    читать дальше

    смогли взять экскурсию, взяли вечернюю экскурсию с гидом Ириной. Очень понравилась экскурсия, Ирина интересный рассказчик. 3 часа душевно и на одном дыхании провели пешую прогулку по вечернему Лиону. Спасибо гиду!

  • Е
    Елена
    27 июня 2024
    Огни вечернего Лиона
    Ирина супер гид: полное владение темой экскурсии и смежными сферами, ответы на любые вопросы туристов, продуманный маршрут.
    Замечательная экскурсия для всех,
    читать дальше

    кто хочет познакомиться с историей Лиона глубже и больше, чем принято в стандартных материалах.
    Есть большое желание вернуться в этот чудесный город и уделить ему больше времени в сопровождении столь разносторонннего и позитивного гида, как Ирина.
    Спасибо!:)

  • Д
    Денис
    5 мая 2024
    Огни вечернего Лиона
    Великолепная экскурсия! Ирина, огромное Вам спасибо за интересную, познавательную экскурсию!!! Всем рекомендую! Обязательно еще вернёмся к Вам в Лион!
  • М
    Михаил
    15 апреля 2024
    Огни вечернего Лиона
    Отличный гид, очень интересная экскурсия
  • Б
    Богдан
    9 ноября 2023
    Огни вечернего Лиона
    Брали у Ирины экскурсию в Леоне. Сторый город не был включен в программу, но Ирина нас немного провела! За что
    читать дальше

    огромное ей спасибо!
    Было безумно интересно, очень увлекательно, приехав, в другой город, очень расстроились, что не было больше Ирины, которая нам все интересно рассказывала! 😅
    Мы под огромным впечатлением! Ходить просто по городу и любоваться - это одно. А ходить, слушать рассказ, основания, кто, что и когда сделал- Просто безупречно! Очень очень интересно!
    Обязательно вернемся в Леон и встретимся с Ириной, чтобы продолжить узнавать интересное об истории Леона! И вам советуем)

  • А
    Алина
    3 мая 2023
    Огни вечернего Лиона
    Ирина, спасибо большое за прекрасную экскурсию
  • В
    Валерия
    15 сентября 2021
    Огни вечернего Лиона
    Спасибо Ирине за изумительную экскурсию по вечернему Леону. Город, благодаря профессиональной подаче гида, предстал во всей своей мистической,таинственной и притягательной красе. Околдовал и закружил! Очень понравилось.
  • М
    Михаил
    13 августа 2021
    Огни вечернего Лиона
    Экскурсия нам понравилась, у нас были хорошие впечатления и альтернативная история была очень интересной. До сих пор вспоминаем эту экскурсию и гида)
  • О
    Ольга
    22 февраля 2020
    Огни вечернего Лиона
    Однозначно рекомендую эту экскурсию! Каждый город вечером имеет совсем другое "лицо". Подсветка играет немаловажную роль. Ирина построила экскурсию по очень
    читать дальше

    интересному маршруту. За каждым поворотом открывалась великолепная церковь, подсвеченные огнями площади, фрески! Город живёт своей насыщенной ночной жизнью, и очень приятно окунуться в эту атмосферу, стать её частью, благодаря Ирине. Всё это сопровождалось профессиональным рассказом гида. Просто великолепно! Получили большое удовольствие от экскурсии. Ирина - очень приятный человек в общении, обладающий тактом и реагирующий на желания и вопросы туристов. Мы были рады, что познакомились с ней! Спасибо!

  • E
    Elena
    14 февраля 2020
    Огни вечернего Лиона
    Экскурсия прошла познавательно, было очень интересно. Ирина ответила на все интересующие вопросы. Было увлекательно и интересно.
  • С
    Светлана
    22 декабря 2019
    Огни вечернего Лиона
    Это была вторая экскурсия в этот день с Ириной,все было здорово,нам понравилось!
  • Н
    Николай
    31 октября 2019
    Огни вечернего Лиона
    Ирина интересный экскурсовод! Быстро отреагировал, встретила, правила экскурсию, посоветовала где покушать, помогла заказать. Спасибо большое!
  • Л
    Лариса
    27 сентября 2019
    Огни вечернего Лиона
    Экскурсия прошла отлично! Все что нужно для первого дня в Лионе, лично для меня)!

