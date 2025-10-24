Индивидуальная
до 10 чел.
Лион - будущий экомегаполис: экскурсия по кварталу Конфлюанс
Посетите ультрасовременный квартал Конфлюанс в Лионе. Узнайте о самообеспечивающихся системах и насладитесь видом на реку и холм Фурвьер
24 окт в 17:00
25 окт в 13:00
€185 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Постпамять Лиона: между тюрьмой и глянцем новой жизни
Узнать, как город излечивает себя от прошлого - или прячет шрамы под дорогим кафелем
Начало: На Place des archives
11 окт в 08:30
18 окт в 08:30
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Лион сквозь тысячелетия: взлёты и падения галльской столицы
Посмотреть на исторический центр города глазами путников прошлого
Начало: В центре города по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €55 за человека
