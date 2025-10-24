Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Лионе на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Лион - будущий экомегаполис: экскурсия по кварталу Конфлюанс Посетите ультрасовременный квартал Конфлюанс в Лионе. Узнайте о самообеспечивающихся системах и насладитесь видом на реку и холм Фурвьер €185 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Постпамять Лиона: между тюрьмой и глянцем новой жизни Узнать, как город излечивает себя от прошлого - или прячет шрамы под дорогим кафелем Начало: На Place des archives €180 за всё до 10 чел. Пешая 1 час Индивидуальная Лион сквозь тысячелетия: взлёты и падения галльской столицы Посмотреть на исторический центр города глазами путников прошлого Начало: В центре города по договоренности от €55 за человека Другие экскурсии Лиона

