Индивидуальная
до 10 чел.
Лион через века: обзорная прогулка
Прогулка по Лиону откроет перед вами шедевры архитектуры, следы разных эпох и уникальные традиции. Вдохновитесь историей и красотой города
Начало: Площадь Белькур
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни вечернего Лиона: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
15 сен в 15:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вon appétit, Лион: индивидуальная гастрономическая экскурсия
Погружение в кулинарный мир Лиона: рынок Поля Бокюза, дегустации сыров, колбас и вин, история бушонов и знаменитого повара Поля Бокюза
Начало: На рынке Поля Бокюза
Сегодня в 10:30
16 сен в 08:30
€100 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лионе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лионе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Лиону в сентябре 2025
Сейчас в Лионе в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 250. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
