1 чел. По популярности Пешая 3 часа 6 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Лион через века: обзорная прогулка Прогулка по Лиону откроет перед вами шедевры архитектуры, следы разных эпох и уникальные традиции. Вдохновитесь историей и красотой города Начало: Площадь Белькур €250 за всё до 10 чел. Пешая 3.5 часа 14 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Огни вечернего Лиона: индивидуальная экскурсия по историческим местам Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей Начало: У вашего отеля €170 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 12 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Вon appétit, Лион: индивидуальная гастрономическая экскурсия Погружение в кулинарный мир Лиона: рынок Поля Бокюза, дегустации сыров, колбас и вин, история бушонов и знаменитого повара Поля Бокюза Начало: На рынке Поля Бокюза €100 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Лиона

