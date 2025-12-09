Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Лионе

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Лионе на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лион через века: обзорная прогулка
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Лиону откроет перед вами шедевры архитектуры, следы разных эпох и уникальные традиции. Вдохновитесь историей и красотой города
Начало: Площадь Белькур
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Лион с первого взгляда
Пешая
3 часа
194 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Познакомьтесь с Лионом через его знаковые места и скрытые уголки. Откройте для себя город с первого взгляда, наслаждаясь его культурой и гастрономией
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Бонжур, Лион
Пешая
3.5 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону начинается с холма Фурвьер, где вы полюбуетесь панорамой города и узнаете его историю. Для детей предусмотрен квест с пиратской картой
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Трабули Старого города
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€120 за всё до 7 чел.
Виноградники и виноделы в окрестностях Лиона
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнать Францию с её лучшей стороны - винодельческой, в компании сомелье
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€670 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Почувствовать себя местным»

Сколько стоит экскурсия по Лиону в декабре 2025
Сейчас в Лионе в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 670. Туристы уже оставили гидам 338 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
