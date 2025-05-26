Мои заказы

Рынок Поля Бокюза – экскурсии в Лионе

Найдено 6 экскурсий в категории «Рынок Поля Бокюза» в Лионе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лион через века: обзорная прогулка
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лион через века: обзорная прогулка
Прогулка по Лиону откроет перед вами шедевры архитектуры, следы разных эпох и уникальные традиции. Вдохновитесь историей и красотой города
Начало: Площадь Белькур
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Лион с первого взгляда
Пешая
3 часа
194 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: от площади Белькур до холма Фурвьер
Познакомьтесь с Лионом через его знаковые места и скрытые уголки. Откройте для себя город с первого взгляда, наслаждаясь его культурой и гастрономией
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Бонжур, Лион
Пешая
3.5 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: базилика Нотр-Дам и античные театры
Путешествие по Лиону начинается с холма Фурвьер, где вы полюбуетесь панорамой города и узнаете его историю. Для детей предусмотрен квест с пиратской картой
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Трабули Старого города
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€120 за всё до 7 чел.
Вon appétit, Лион
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вon appétit, Лион: индивидуальная гастрономическая экскурсия
Погружение в кулинарный мир Лиона: рынок Поля Бокюза, дегустации сыров, колбас и вин, история бушонов и знаменитого повара Поля Бокюза
Начало: На рынке Поля Бокюза
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€100 за всё до 10 чел.
Вкус Лиона
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический тур по Лиону
Отправляйтесь в Лион, чтобы узнать историю Франции через её кулинарию. Гастрономическая столица Франции ждёт вас с местными специалитетами и знаменитым вином
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    26 мая 2025
    Вon appétit, Лион
    Спасибо большое Ирине за знакомство с потрясающей лионской кухней! Очень интересно было узнать об истории бушонов, типичных лионских ресторанов, попробовать разные сыры, колбасы и сладости. Всё было очень вкусно и непринуждённо.
  • И
    Инна
    9 февраля 2025
    Вon appétit, Лион
    Хорошее впечатление от мероприятия. Для меня это был новый формат и как опыт попробовать было интересно. Сама дегустация не особо
    читать дальше

    впечатляет, ничего сверх естественного, но всё вкусно и практически заменяет полноценный приём пищи. Ирина делилась информацией об особенностях ресторанов Лиона и о жизни города.

  • Ю
    Юлия
    8 января 2025
    Вon appétit, Лион
    Супер! Ирина прекрасный рассказчик, приятный собеседник и лучший экскурсовод по Лиону!
  • А
    Андрей
    16 декабря 2024
    Вon appétit, Лион
    Спасибо Ирина за экскурсию! Было вкусно и очень познавательно.
  • О
    Олеся
    30 июля 2024
    Вon appétit, Лион
    Спасибо Ирине за ее увлекательную экскурсию. Было вкусно и познавательно!
    Спасибо Ирине за ее увлекательную экскурсию. Было вкусно и познавательно!Спасибо Ирине за ее увлекательную экскурсию. Было вкусно и познавательно!Спасибо Ирине за ее увлекательную экскурсию. Было вкусно и познавательно!
  • В
    Виктория
    22 июля 2024
    Вon appétit, Лион
    Нашим экскурсоводом в Лионе была Ирина, провели с ней 4часа и все было очень интересно и познавательно, из за ограниченного времени, к сожалению, не все успели, но если вернёмся еще раз в Лион, то снова обратимся к Ирине.
  • К
    Константин
    14 мая 2024
    Вon appétit, Лион
    Все очень понравилось! Обязательно вернемся!
  • Е
    Екатерина
    28 марта 2024
    Вon appétit, Лион
    Нам все очень понравилось. Было вкусно и интересно. Рекомендую
  • Н
    Николай
    19 декабря 2023
    Вon appétit, Лион
    Спасибо! Ирина - приятный гид, искренний местный житель, делящийся уникальным опытом жизни во Франции. Легендарный гастрономический рынок - целое приключение!
  • А
    Александр
    22 октября 2023
    Вon appétit, Лион
    Экскурсия очень хорошая! Интересное место, рассказ экскурсовода был познавательный. Попробовали много вкусной еды. Комментарии экскурсовода об этой еде были очень кстати. Могу смело рекомендовать эту экскурсию. Спасибо, Ирина!
  • И
    Илья
    22 апреля 2023
    Вon appétit, Лион
    Я вспоминаю эту экскурсию, как образец
  • М
    Мария
    13 апреля 2023
    Вon appétit, Лион
    Это была потрясающая экскурсия! Гид великолепно владеет материалом. Мы остались очень довольны, получили даже больше чем ожидали. С радостью рекомендую
    читать дальше

    эту экскурсию своим друзьям, которые планируют поехать во Францию.
    Я очень благодарна и очень рада, что нашла ее. И все прошло просто замечательно, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Рынок Поля Бокюза»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лионе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Лион через века: обзорная прогулка
  2. Лион с первого взгляда
  3. Бонжур, Лион
  4. Трабули Старого города
  5. Вon appétit, Лион
Какие места ещё посмотреть в Лионе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый Лион
  3. Площадь Белькур
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лиону в декабре 2025
Сейчас в Лионе в категории "Рынок Поля Бокюза" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 100 до 250. Туристы уже оставили гидам 350 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Лионе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Рынок Поля Бокюза», 350 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль