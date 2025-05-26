Индивидуальная
Лион через века: обзорная прогулка
Прогулка по Лиону откроет перед вами шедевры архитектуры, следы разных эпох и уникальные традиции. Вдохновитесь историей и красотой города
Начало: Площадь Белькур
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Путешествие по Лиону: от площади Белькур до холма Фурвьер
Познакомьтесь с Лионом через его знаковые места и скрытые уголки. Откройте для себя город с первого взгляда, наслаждаясь его культурой и гастрономией
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Путешествие по Лиону: базилика Нотр-Дам и античные театры
Путешествие по Лиону начинается с холма Фурвьер, где вы полюбуетесь панорамой города и узнаете его историю. Для детей предусмотрен квест с пиратской картой
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€120 за всё до 7 чел.
Вon appétit, Лион: индивидуальная гастрономическая экскурсия
Погружение в кулинарный мир Лиона: рынок Поля Бокюза, дегустации сыров, колбас и вин, история бушонов и знаменитого повара Поля Бокюза
Начало: На рынке Поля Бокюза
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€100 за всё до 10 чел.
Гастрономический тур по Лиону
Отправляйтесь в Лион, чтобы узнать историю Франции через её кулинарию. Гастрономическая столица Франции ждёт вас с местными специалитетами и знаменитым вином
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 мая 2025Спасибо большое Ирине за знакомство с потрясающей лионской кухней! Очень интересно было узнать об истории бушонов, типичных лионских ресторанов, попробовать разные сыры, колбасы и сладости. Всё было очень вкусно и непринуждённо.
- ИИнна9 февраля 2025Хорошее впечатление от мероприятия. Для меня это был новый формат и как опыт попробовать было интересно. Сама дегустация не особо
- ЮЮлия8 января 2025Супер! Ирина прекрасный рассказчик, приятный собеседник и лучший экскурсовод по Лиону!
- ААндрей16 декабря 2024Спасибо Ирина за экскурсию! Было вкусно и очень познавательно.
- ООлеся30 июля 2024Спасибо Ирине за ее увлекательную экскурсию. Было вкусно и познавательно!
- ВВиктория22 июля 2024Нашим экскурсоводом в Лионе была Ирина, провели с ней 4часа и все было очень интересно и познавательно, из за ограниченного времени, к сожалению, не все успели, но если вернёмся еще раз в Лион, то снова обратимся к Ирине.
- ККонстантин14 мая 2024Все очень понравилось! Обязательно вернемся!
- ЕЕкатерина28 марта 2024Нам все очень понравилось. Было вкусно и интересно. Рекомендую
- ННиколай19 декабря 2023Спасибо! Ирина - приятный гид, искренний местный житель, делящийся уникальным опытом жизни во Франции. Легендарный гастрономический рынок - целое приключение!
- ААлександр22 октября 2023Экскурсия очень хорошая! Интересное место, рассказ экскурсовода был познавательный. Попробовали много вкусной еды. Комментарии экскурсовода об этой еде были очень кстати. Могу смело рекомендовать эту экскурсию. Спасибо, Ирина!
- ИИлья22 апреля 2023Я вспоминаю эту экскурсию, как образец
- ММария13 апреля 2023Это была потрясающая экскурсия! Гид великолепно владеет материалом. Мы остались очень довольны, получили даже больше чем ожидали. С радостью рекомендую
