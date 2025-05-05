Индивидуальная
Лион через века: обзорная прогулка
Прогулка по Лиону откроет перед вами шедевры архитектуры, следы разных эпох и уникальные традиции. Вдохновитесь историей и красотой города
Начало: Площадь Белькур
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Путешествие по Лиону: от площади Белькур до холма Фурвьер
Познакомьтесь с Лионом через его знаковые места и скрытые уголки. Откройте для себя город с первого взгляда, наслаждаясь его культурой и гастрономией
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Путешествие по Лиону: базилика Нотр-Дам и античные театры
Путешествие по Лиону начинается с холма Фурвьер, где вы полюбуетесь панорамой города и узнаете его историю. Для детей предусмотрен квест с пиратской картой
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€120 за всё до 7 чел.
Постпамять Лиона: между тюрьмой и глянцем новой жизни
Узнать, как город излечивает себя от прошлого - или прячет шрамы под дорогим мрамором
Начало: На Place des archives
11 дек в 18:00
12 дек в 17:30
€165 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр5 мая 2025Лион с первого взглядаДата посещения: 2 мая 2025Лучший способ влюбиться в Старый Лион Большое спасибо Ларисе за потрясающую экскурсию! За время экскурсии Лариса провела нас по скрытым
- ЮЮлия5 декабря 2025Первый раза были в Лионе. Город интересен своей историей и прекрасен, он нас влюбил в себя! Но многое зависело конечно
- ЕЕлена25 ноября 2025По нашей вине экскурсия пошла немного не по плану, но Лариса нас подождала и максимально рассказала и показала все, что можно было. Очень понравилось, спасибо большое!
- ЕЕвгения25 ноября 2025Прекрасная Лариса и прекрасный Лион. Теперь Лион - один из самых любимых городов♥️
Отличная дружеская прогулка по замечательному городу☺️
- ММайя19 ноября 2025Лариса - прекрасный экскурсовод, интересно и заботливо провела экскурсию по городу.
- ИИрина3 ноября 2025Спасибо нашему гиду Ларисе за чудесную прогулку и рассказ про Лион, его архитектурные и исторические памятники, а также истории из жизни лионцев. Было увлекательно и познавательно.
- AAlla29 октября 2025Экскурсия по Лиону была просто великолепной! Наш гид Лариса — настоящий профессионал и знаток города, провела с нами 5 незабываемых
- BBoriss29 октября 2025Экскурсия по Лиону прошла замечательно!
Гид — прекрасная женщина, с душой и любовью рассказала о городе, его истории и скрытых уголках. Благодаря её увлекательным историям Лион открылся с новой стороны — тёплый, живой и вдохновляющий. Остались самые приятные впечатления!
Огромное спасибо!
- JJulia29 октября 2025Я с друзьями посетила экскурсию, которую вела Лариса. Почти 5 часов она была с нами! Это больше, чем заявлено. Но
- ММария28 октября 2025Наша группа энтузиастов хочет выразить огромную благодарность Ларисе за чудесную экскурсию. Несмотря на холод и дождь мы не заметили, как
- PPolina27 октября 2025Нам все очень понравлюсь
- ССветлана21 октября 2025Лариса — прекрасный экскурсовод, посвятила нас в историю города, показала все значимые места, включая гастрономические. Мы влюбились в этот город, спасибо!
- ККарина17 октября 2025Хочу поблагодарить от всей нашей семьи нашего прекрасного гида, Ларису, за волшебную прогулку по Лиону! Ее мастерство рассказчика, чувство юмора,
- ААнастасия13 октября 2025Спасибо большое Ларисе за шикарную экскурсию. Это наша вторая прогулка спустя год. И год назад, и вчера получили огромное удовольствие.
- LLeobid4 октября 2025Лариса, огромное Вам спасибо!
Мы получили огромное удовольствие. Время пролетело не заметно. Узнали много нового и познакомились с городом.
Твёрдая 10. Рекомендую. Не пожалеете.
- ААлла16 сентября 2025Прекрасная, эрудированная, с чувством юмора, интеллигентная гид Лариса. Был один день в Лионе, взяли экскурсию, чтобы охватить необъятное - узнать город за несколько часов. И у нас это получилось благодаря Ларисе. Спасибо! Интересная, не утомительная, познавательная экскурсия.
- ООля15 сентября 2025We were very happy to meet Larisa who was our tour guide. She gave us a lot of interesting information about Lyon.We walked thru the city for 3 hours and it was amazing.thank you a lot.
- ММария2 сентября 2025Мы в восторге! Нас встретили в гостинице в назначенное время, предложенный маршрут был прекрасным, мы увидели всё необходимое и получили
- ККсения26 августа 2025Очень интересно провели время в компании приятного гида Ларисы и познакомились с Лионом. Рекомендую!
- ЕЕлизавета22 августа 2025Хотела бы этим отзывом поблагодарить Ларису за очень интересную экскурсию, адаптированную под наши интересы и под знойную погоду! Было очень
