Мои заказы

Отель-Дьё – экскурсии в Лионе

Найдено 5 экскурсий в категории «Отель-Дьё» в Лионе на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лион через века: обзорная прогулка
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лион через века: обзорная прогулка
Прогулка по Лиону откроет перед вами шедевры архитектуры, следы разных эпох и уникальные традиции. Вдохновитесь историей и красотой города
Начало: Площадь Белькур
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Лион с первого взгляда
Пешая
3 часа
194 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: от площади Белькур до холма Фурвьер
Познакомьтесь с Лионом через его знаковые места и скрытые уголки. Откройте для себя город с первого взгляда, наслаждаясь его культурой и гастрономией
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Бонжур, Лион
Пешая
3.5 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Лиону: базилика Нотр-Дам и античные театры
Путешествие по Лиону начинается с холма Фурвьер, где вы полюбуетесь панорамой города и узнаете его историю. Для детей предусмотрен квест с пиратской картой
Начало: На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Трабули Старого города
Пешая
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Трабули Старого города
Погружение в атмосферу Лиона через трабули - тайные проходы, ренессансные улочки и флорентийские дворики. Уникальная возможность узнать город с другой стороны
Начало: У станции метро Vieux Lyon
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€120 за всё до 7 чел.
Постпамять Лиона: между тюрьмой и глянцем новой жизни
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Постпамять Лиона: между тюрьмой и глянцем новой жизни
Узнать, как город излечивает себя от прошлого - или прячет шрамы под дорогим мрамором
Начало: На Place des archives
11 дек в 18:00
12 дек в 17:30
€165 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петр
    5 мая 2025
    Лион с первого взгляда
    Дата посещения: 2 мая 2025
    Лучший способ влюбиться в Старый Лион Большое спасибо Ларисе за потрясающую экскурсию! За время экскурсии Лариса провела нас по скрытым
    читать дальше

    трабулям, в ярких сюжетах рассказала нам историю города и его жителей в разные эпохи, подсказала где попробовать настоящее пралине в булочке «brioche aux pralines» и в каком bouchon пообедать. В конце экскурсии мы почувствовали искреннюю привязанность к нашему замечательному гиду! Лариса, merci beaucoup — вы сделали наш день в Лионе незабываемым!

  • Ю
    Юлия
    5 декабря 2025
    Лион с первого взгляда
    Первый раза были в Лионе. Город интересен своей историей и прекрасен, он нас влюбил в себя! Но многое зависело конечно
    читать дальше

    от гида! Лариса великолепно справилась со своей задачей:)) Знание истории и рассказать все с юмором, ничего лишнего! Время пролетело незаметно и очень жаль, что у нас его было мало! Точно вернемся и точно к Ларисе!

  • Е
    Елена
    25 ноября 2025
    Лион с первого взгляда
    По нашей вине экскурсия пошла немного не по плану, но Лариса нас подождала и максимально рассказала и показала все, что можно было. Очень понравилось, спасибо большое!
  • Е
    Евгения
    25 ноября 2025
    Лион с первого взгляда
    Прекрасная Лариса и прекрасный Лион. Теперь Лион - один из самых любимых городов♥️
    Отличная дружеская прогулка по замечательному городу☺️
  • М
    Майя
    19 ноября 2025
    Лион с первого взгляда
    Лариса - прекрасный экскурсовод, интересно и заботливо провела экскурсию по городу.
  • И
    Ирина
    3 ноября 2025
    Лион с первого взгляда
    Спасибо нашему гиду Ларисе за чудесную прогулку и рассказ про Лион, его архитектурные и исторические памятники, а также истории из жизни лионцев. Было увлекательно и познавательно.
  • A
    Alla
    29 октября 2025
    Лион с первого взгляда
    Экскурсия по Лиону была просто великолепной! Наш гид Лариса — настоящий профессионал и знаток города, провела с нами 5 незабываемых
    читать дальше

    часов. Рассказала не только о знаменитых местах, но и показала скрытые уголки, о которых не узнаешь из путеводителей. Атмосфера была лёгкая и живая, с чувством юмора и любовью к Лиону. Я узнала много интересных историй, почувствовала дух города и его вкус!
    Спасибо за вдохновение, (теперь обязательно перечитаю Экзюпери, который родился в Лионе) и спасибо за чудесное путешествие во времени и культуре Лиона.

    Экскурсия по Лиону была просто великолепной! Наш гид Лариса — настоящий профессионал и знаток города, провелаЭкскурсия по Лиону была просто великолепной! Наш гид Лариса — настоящий профессионал и знаток города, провела
  • B
    Boriss
    29 октября 2025
    Лион с первого взгляда
    Экскурсия по Лиону прошла замечательно!
    Гид — прекрасная женщина, с душой и любовью рассказала о городе, его истории и скрытых уголках. Благодаря её увлекательным историям Лион открылся с новой стороны — тёплый, живой и вдохновляющий. Остались самые приятные впечатления!
    Огромное спасибо!
  • J
    Julia
    29 октября 2025
    Лион с первого взгляда
    Я с друзьями посетила экскурсию, которую вела Лариса. Почти 5 часов она была с нами! Это больше, чем заявлено. Но
    читать дальше

    человек настолько ответственно подошел к делу. Ведь Лион прекрасен! Лариса великолепный рассказчик. Вместо обычных сухих исторических фактов - интересные истории, и даже (о,Боже!) средневековые сплетни! Скрытые проходы, когда перемещаешься в параллельный мир буквально. Мы столько увидели. Было очень интересно! Я ни капельки не устала, наоборот, было жаль прерываться. Однозначно рекомендую!

  • М
    Мария
    28 октября 2025
    Лион с первого взгляда
    Наша группа энтузиастов хочет выразить огромную благодарность Ларисе за чудесную экскурсию. Несмотря на холод и дождь мы не заметили, как
    читать дальше

    прошло время, но наслаждались каждой минутой экскурсии. Вместо запланированных трёх часов Лариса провела с нами все пять часов! Кроме интересных фактов из истории города она дала нам полезные лайфхаки по жизни в городе, и отвечала на практические вопросы даже на следующий день.
    Мы рекомендуем Ларису как замечательного гида, интересного человека и приятного собеседника.

  • P
    Polina
    27 октября 2025
    Лион с первого взгляда
    Нам все очень понравлюсь
  • С
    Светлана
    21 октября 2025
    Лион с первого взгляда
    Лариса — прекрасный экскурсовод, посвятила нас в историю города, показала все значимые места, включая гастрономические. Мы влюбились в этот город, спасибо!
  • К
    Карина
    17 октября 2025
    Лион с первого взгляда
    Хочу поблагодарить от всей нашей семьи нашего прекрасного гида, Ларису, за волшебную прогулку по Лиону! Ее мастерство рассказчика, чувство юмора,
    читать дальше

    подсказки для нас, как туристов по тому, что и как посмотреть в городе были выше всяких похвал! Экскурсия пролетела незаметно, а мы бы еще бродили бы с Ларисой вместе по Лиону, влюбляясь в этот город все сильнее! Спасибо, это был замечательный опыт: переместиться по Лиону из эпохи в эпоху, открывая для себя глазами и сердцем Город Солнца! Лариса, СПАСИБО❤️

  • А
    Анастасия
    13 октября 2025
    Лион с первого взгляда
    Спасибо большое Ларисе за шикарную экскурсию. Это наша вторая прогулка спустя год. И год назад, и вчера получили огромное удовольствие.
    читать дальше

    Лариса обладает большими энциклопедическими знаниями, очень много рассказывает и про историю и про современность. Очень рекомендую познакомиться с Лионом в ее компании.

  • L
    Leobid
    4 октября 2025
    Лион с первого взгляда
    Лариса, огромное Вам спасибо!
    Мы получили огромное удовольствие. Время пролетело не заметно. Узнали много нового и познакомились с городом.
    Твёрдая 10. Рекомендую. Не пожалеете.
  • А
    Алла
    16 сентября 2025
    Лион с первого взгляда
    Прекрасная, эрудированная, с чувством юмора, интеллигентная гид Лариса. Был один день в Лионе, взяли экскурсию, чтобы охватить необъятное - узнать город за несколько часов. И у нас это получилось благодаря Ларисе. Спасибо! Интересная, не утомительная, познавательная экскурсия.
  • О
    Оля
    15 сентября 2025
    Лион с первого взгляда
    We were very happy to meet Larisa who was our tour guide. She gave us a lot of interesting information about Lyon.We walked thru the city for 3 hours and it was amazing.thank you a lot.
  • М
    Мария
    2 сентября 2025
    Лион с первого взгляда
    Мы в восторге! Нас встретили в гостинице в назначенное время, предложенный маршрут был прекрасным, мы увидели всё необходимое и получили
    читать дальше

    большое представление о городе и его жителях. Лариса удивительный человек, мы как-будто встретились с хорошим другом, который открыл для нас город. Лион нас поразил с первого взгляда, но после экскурсии мы окончательно влюбились в него. Нам ответили на все вопросы, ориентировались на наши интересы и пожелания. Хватило всего и архитектуры, и исторических фактов, и историй о современной жизни, очень гармоничное повествование. После экскурсии продолжили ходить по местам рекомендованным Ларисой и остались очень довольны. Спасибо большое! Пойти с вами на экскурсию было отличным решением в нашей поездке. Надеемся встретиться снова! Маша и Ян

    Мы в восторге! Нас встретили в гостинице в назначенное время, предложенный маршрут был прекрасным, мы увиделиМы в восторге! Нас встретили в гостинице в назначенное время, предложенный маршрут был прекрасным, мы увиделиМы в восторге! Нас встретили в гостинице в назначенное время, предложенный маршрут был прекрасным, мы увиделиМы в восторге! Нас встретили в гостинице в назначенное время, предложенный маршрут был прекрасным, мы увиделиМы в восторге! Нас встретили в гостинице в назначенное время, предложенный маршрут был прекрасным, мы увиделиМы в восторге! Нас встретили в гостинице в назначенное время, предложенный маршрут был прекрасным, мы увиделиМы в восторге! Нас встретили в гостинице в назначенное время, предложенный маршрут был прекрасным, мы увиделиМы в восторге! Нас встретили в гостинице в назначенное время, предложенный маршрут был прекрасным, мы увиделиМы в восторге! Нас встретили в гостинице в назначенное время, предложенный маршрут был прекрасным, мы увиделиМы в восторге! Нас встретили в гостинице в назначенное время, предложенный маршрут был прекрасным, мы увидели
  • К
    Ксения
    26 августа 2025
    Лион с первого взгляда
    Очень интересно провели время в компании приятного гида Ларисы и познакомились с Лионом. Рекомендую!
  • Е
    Елизавета
    22 августа 2025
    Лион с первого взгляда
    Хотела бы этим отзывом поблагодарить Ларису за очень интересную экскурсию, адаптированную под наши интересы и под знойную погоду! Было очень
    читать дальше

    интересно и познавательно, при этом не нудно и не утомительно! + Лариса прекрасно выглядит, одно удовольствие было не только слушать, но и смотреть)

    Хотела бы этим отзывом поблагодарить Ларису за очень интересную экскурсию, адаптированную под наши интересы и подХотела бы этим отзывом поблагодарить Ларису за очень интересную экскурсию, адаптированную под наши интересы и подХотела бы этим отзывом поблагодарить Ларису за очень интересную экскурсию, адаптированную под наши интересы и подХотела бы этим отзывом поблагодарить Ларису за очень интересную экскурсию, адаптированную под наши интересы и подХотела бы этим отзывом поблагодарить Ларису за очень интересную экскурсию, адаптированную под наши интересы и подХотела бы этим отзывом поблагодарить Ларису за очень интересную экскурсию, адаптированную под наши интересы и подХотела бы этим отзывом поблагодарить Ларису за очень интересную экскурсию, адаптированную под наши интересы и подХотела бы этим отзывом поблагодарить Ларису за очень интересную экскурсию, адаптированную под наши интересы и подХотела бы этим отзывом поблагодарить Ларису за очень интересную экскурсию, адаптированную под наши интересы и подХотела бы этим отзывом поблагодарить Ларису за очень интересную экскурсию, адаптированную под наши интересы и под

Ответы на вопросы от путешественников по Лиону в категории «Отель-Дьё»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лионе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Лион через века: обзорная прогулка
  2. Лион с первого взгляда
  3. Бонжур, Лион
  4. Трабули Старого города
  5. Постпамять Лиона: между тюрьмой и глянцем новой жизни
Какие места ещё посмотреть в Лионе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый Лион
  3. Площадь Белькур
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лиону в декабре 2025
Сейчас в Лионе в категории "Отель-Дьё" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 250. Туристы уже оставили гидам 338 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Лионе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Отель-Дьё», 338 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль