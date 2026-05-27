Это маршрут в место, где почти нет следов цивилизации. Вы выйдете за пределы Марселя и пройдёте по тропам среди белых скал, сосен и бирюзовой воды. Это не прогулка по достопримечательностям, а опыт соприкосновения с природой — с видами, тишиной и ощущением отдыха.

Описание экскурсии

Плато Люмини

Точка, где заканчивается город и начинается дикая природа. Увидите каменистые пространства, средиземноморскую растительность и первые виды на море.

Каменистые тропы Каланок

Пройдёте по известняковым склонам с трещинами, уступами и редкими деревьями. Узнаете, как формировались эти ландшафты.

Панорама Сюжитона

Окажетесь на смотровой площадке с видом на бухту с бирюзовой водой и скалистый остров.

Спуск к морю

Дойдёте до самой воды — без пляжей и инфраструктуры, только камень и прозрачное Средиземное море.

Возвращение по маршруту

На обратном пути увидите те же места в другом свете и с новыми ракурсами.

Организационные детали