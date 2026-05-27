Это маршрут в место, где почти нет следов цивилизации. Вы выйдете за пределы Марселя и пройдёте по тропам среди белых скал, сосен и бирюзовой воды.
Это не прогулка по достопримечательностям, а опыт соприкосновения с природой — с видами, тишиной и ощущением отдыха.
Описание экскурсии
Плато Люмини
Точка, где заканчивается город и начинается дикая природа. Увидите каменистые пространства, средиземноморскую растительность и первые виды на море.
Каменистые тропы Каланок
Пройдёте по известняковым склонам с трещинами, уступами и редкими деревьями. Узнаете, как формировались эти ландшафты.
Панорама Сюжитона
Окажетесь на смотровой площадке с видом на бухту с бирюзовой водой и скалистый остров.
Спуск к морю
Дойдёте до самой воды — без пляжей и инфраструктуры, только камень и прозрачное Средиземное море.
Возвращение по маршруту
На обратном пути увидите те же места в другом свете и с новыми ракурсами.
Организационные детали
- Время в пути на транспорте — около 30 мин в одну сторону. Пешеходная часть — около 45 мин в одну сторону. Остальное время — для отдыха, прогулки и фотографий
- Трансфер или проезд на общественном транспорте (около €2 за билет) оплачивается отдельно
- Перед началом проводится инструктаж
- Требуется базовая физическая форма и внимательность
- В летний период возможны ограничения на посещение из-за большого наплыва туристов
- Купание — по желанию и при спокойной воде
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Марселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 458 туристов
Я прошёл вдоль и поперёк весь город и Лазурный Берег, влюбился в него безвозвратно и хочу передать эту любовь вам! Особенность моего подхода к экскурсиям в том, что я стремлюсь не только рассказать исторические факты о достопримечательностях, но и передать вам настоящую энергию и страсть, которые Марсель и Франция зажигают во мне.
