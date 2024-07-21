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настоящее время живу в Марселе. Очень полюбила этот город — шумный, пёстрый, колоритный — и хотела бы передать вам эту любовь в своих рассказах об истории и современной жизни города. А также хочу познакомить вас с другими городами и местечками Прованса (Экс-ан-Провансом, Кассисом, Авиньоном, Арлем). Буду рада нашей встрече. С уважением, ваш частный гид в Марселе, Нонна.