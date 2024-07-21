Экскурсия по Марселю предлагает уникальное погружение в историю и культуру города.
Вы посетите кафедральный собор, музей европейских и средиземноморских цивилизаций, дворец Фаро, аббатство Святого Виктора, форты Святого Иоанна и Святого Николая,
Вы посетите кафедральный собор, музей европейских и средиземноморских цивилизаций, дворец Фаро, аббатство Святого Виктора, форты Святого Иоанна и Святого Николая,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические достопримечательности
- 🌊 Прекрасные виды на Средиземное море
- 🏰 Погружение в культуру и историю города
- 🚶♂️ Индивидуальный подход и гибкость маршрута
- 🍲 Знакомство с местной кухней и традициями
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Музей европейских и средиземноморских цивилизаций
- Дворец Фаро
- Аббатство Святого Виктора
- Форты Святого Иоанна и Святого Николая
- Старый порт
- Набережная Корниш
- Базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард
- Улица Ля Канёбьер
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кафедральный собор, построенный в 19 веке на месте самой старой марсельской церкви 5 века. Полюбуетесь архитектурой храма в романско-византийском стиле и узнаете, что он значит для города
- Музей европейских и средиземноморских цивилизаций, возведённый прямо на берегу моря. Вы осмотрите здание снаружи под мои рассказы о культуре и истории Средиземноморья
- Дворец Фаро, возведённый в середине 19 века императором Наполеоном III. Возле него я расскажу о жизни и деятельности Наполеона и его супруги императрицы Евгении
- Аббатство Святого Виктора на месте захоронений массалийских мучеников. Вы познакомитесь с историей аббатства
- Форты Святого Иоанна и Святого Николая. Вы взглянете на величественные сооружения, расположенные у старого порта. Поймёте, как они защищали город от нападений
- Старый порт — сердце Марселя. Здесь вы почувствуете атмосферу пиратской романтики и узнаете о знаменитых исторических личностях
- Набережную Корниш вдоль района Каталан, прибрежных пляжей и Фриульского архипелага с расположенным на нём замком Иф
- Базилику Нотр-Дам-де-ла-Гард на высоте 162 метра над уровнем моря. Это самая высокая точка Марселя, откуда открываются панорамы города, замка Иф и Средиземного моря
- Улицу Ля Канёбьер, самую знаменитую в Марселе. Вы прогуляетесь по ней и услышите о её историческом и современном значении
Мы поговорим о:
- Истории Марселя, начиная с его основания греками более 2600 лет назад
- Развитии города под влиянием различных культур и империй
- Событиях, которые сформировали его современный облик
- Местной кухне, кулинарных традициях и гастрономических предпочтениях марсельцев
- Буйабесе — популярном рыбном супе, родиной которого считается Марсель
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входят билеты на паровозик или автобус, чтобы подняться на базилику. На выбор билет туда и обратно:
- Туристический паровозик — €10/взрослый, €5/детский
- Городской автобус — €4/чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваш гид в Марселе
Меня зовут Нонна. С 2000 года я проживаю во Франции, имею национальный профессиональный сертификат гида и сопровождающего туристических групп. Работаю гидом в регионе РАСА (Прованс — Альпы — Лазурный берег). ВЗадать вопрос
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