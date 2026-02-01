Развлечения в Марселе

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Марселе на русском языке, цены от €165. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Must-have в Марселе
Пешая
3 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Must-have в Марселе
Экскурсия-впечатление для круизников и всех, кто хочет увидеть главное в городе за несколько часов
Начало: Cathédrale de la Major
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €199 за всё до 10 чел.
Долина Люберон - сердце Прованса
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Люберон - сердце Прованса
Посетить 5 атмосферных мест - с особым характером и ароматом лаванды
Завтра в 08:00
17 апр в 08:00
€600 за всё до 4 чел.
Между скалой и морем. Из Марселя - в дикие Каланки
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Между скалой и морем. Из Марселя - в дикие Каланки
Уйти от города и оказаться среди ароматной южной природы
Завтра в 09:00
17 апр в 09:00
€165 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    1 февраля 2026
    Must-have в Марселе
    Больше спасибо. Очень содержательный и интересная получилась экскурсия. Не смотря на ветренную и немного дождливую погоду дискомфорта не было. огромное
    спасибо Дарье. Хочется приехать ещё раз и продолжить, поскольку за один раз всего не успеть. а у Дарья ещё много осталось что рассказать и показать.

  • О
    Ольга
    10 декабря 2025
    Must-have в Марселе
    Дарья, спасибо большое за экскурсию! 🩷Отличный маршрут с прекрасными видами! Очень понравилась французская кухня в ресторане, всем рекомендую!
    Дарья, спасибо большое за экскурсию! 🩷Отличный маршрут с прекрасными видами! Очень понравилась французская кухня в ресторане, всем рекомендую!Дарья, спасибо большое за экскурсию! 🩷Отличный маршрут с прекрасными видами! Очень понравилась французская кухня в ресторане, всем рекомендую!Дарья, спасибо большое за экскурсию! 🩷Отличный маршрут с прекрасными видами! Очень понравилась французская кухня в ресторане, всем рекомендую!Дарья, спасибо большое за экскурсию! 🩷Отличный маршрут с прекрасными видами! Очень понравилась французская кухня в ресторане, всем рекомендую!
  • O
    Olga
    21 ноября 2025
    Must-have в Марселе
    Интересный гид- с уникальной направленностью (Теолог).
  • Е
    Елена
    15 ноября 2025
    Must-have в Марселе
    Даша очень чуткий и заботливый проводник🥰 наши три часа экскурсии были наполнены множеством граней - от исторических фактов до современной
    жизни французов, от тонкостей кулинарии до книг и фильмов о Марселе. . и пролетели незаметно, оставив желание вернуться в это место! Поэтому до новых встреч, Марсель и Даша 🌸

    Даша очень чуткий и заботливый проводник🥰 наши три часа экскурсии были наполнены множеством граней - отДаша очень чуткий и заботливый проводник🥰 наши три часа экскурсии были наполнены множеством граней - отДаша очень чуткий и заботливый проводник🥰 наши три часа экскурсии были наполнены множеством граней - отДаша очень чуткий и заботливый проводник🥰 наши три часа экскурсии были наполнены множеством граней - от
  • S
    Sergey
    22 сентября 2025
    Must-have в Марселе
    Прекрасно провели время в Марселе, спасибо большое Дарье!
  • I
    Igor
    20 сентября 2025
    Must-have в Марселе
    Очень интересная экскурсия по Марселю - спасибо большое Анне, время пролетело незаметно - еще вернемся обязательно
  • Ю
    Юля
    18 сентября 2025
    Must-have в Марселе
    Очень понравилось проведённое время с Дарьей, реально очень грамотный и эрудированный экскурсовод. День пролетел незаметно. По окончании экскурсии Дарья нам
    отправила список фильмов и книг, которые упоминала в своих рассказах, это очень интересно и приятно. Вежливая и отзывчивая, весёлая и доброжелательная.

  • Е
    Ефимова
    11 сентября 2025
    Must-have в Марселе
    Все очень организовано, интересно, в нормальном темпе, умело, со знанием дела. Все очень понравилось. Дарья приятный, общительный, вежливый и очень заботливый человек! Спасибо за приятное времяпровождение!
  • A
    Artem
    20 августа 2025
    Долина Люберон - сердце Прованса
    Сегодняшняя экскурсия превзошла все ожидания!
    Это был действительно потрясающий день: насыщенный интересными фактами, невероятными историями и великолепными видами, которые навсегда останутся
    в памяти.

    Особая благодарность Виктору, настоящему профессионалу и увлечённому эксперту. Его рассказы были не только познавательными, но и вдохновляющими, а внимание к деталям сделало путешествие ещё более ярким.

    Я с удовольствием рекомендую эту экскурсию всем, кто ценит атмосферу, качество и новые впечатления!

  • А
    Алексей
    19 августа 2025
    Долина Люберон - сердце Прованса
    Добрый день!

    Путешествие по Провансу с Виктором - это лучшее, что могло случиться с нами в Марселе!
    Интересный, чуткий, интеллигентный, веселый! Все эти качества присущи Виктору.
    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марселе
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Must-have в Марселе;
  2. Долина Люберон - сердце Прованса;
  3. Между скалой и морем. Из Марселя - в дикие Каланки.
Какие места ещё посмотреть в Марселе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Марселю в апреле 2026
Сейчас в Марселе в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 165 до 600. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Марселе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 75 ⭐ отзывов, цены от €165. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь